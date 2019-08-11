Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:yanyura так зефіли ж доказують яка попередня влада була непрофесійна та побудована на засадах кум, сват, брат. а виявляється вони такі ж самі?
1. Напомните, а то я подзабыл, когда лично вы возмущались, что предыдущая власть
була непрофесійна та побудована на засадах кум, сват, брат
2.
Libo написав:Ребята, вы вообще охренели. Как можно считать мужа одноклассницы кумовством? Вы знаете мужей своих одноклассниц? Это для вас самые близкие люди, которым вы доверяете свое самое сокровенное? Кто из вас доверяется, делит бутылку и в дружбе с мужем одноклассницы через неё? Если вы конечно не шпилите ее в два смычка со школьной скамьи... Но это аномалия.
Вкладчик1234 написав:Но с Зеленского будет спрос больше. Одна весна без посадок прошла. Можно сказать, по объективным причинам. Но к следующей весне пипл будет спрашивать по-полной. И пранки с "показательными" увольнениями мелких чиновников тут не зайдут. В случае невыполнения обещаний - вылетит быстрее Порошенка, а может и Януковича
Вы до сих пор надеетесь на какие-то "посадки"? В лучшем случае - отстранения от должностей, да и то с осторожностью, чтобы мухосранский районный суд или ЕСПЧ не восстановили
Щось замовкли зе-філи і зебіли з посадками.
Весна пройшла, вже осінь на носу.
Добрий цар Зе- чомусь нікого ще не посадив.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
— С Владимиром вы вообще являетесь практически родственниками — вы крестили его жену, свою подругу Елену Зеленскую. Как вы вообще восприняли предложение подруги стать ее же крестной?
— Ой, это не было как-то торжественно и пафосно. Просто Лена и Вова хотели покрестить дочку Сашеньку, для этого Лене тоже нужно было быть самой крещеной. А поскольку мой муж крестил их дочку, я была не занята. Мне очень приятно, что Лена выбрала именно меня. Сейчас по этому поводу мы больше иронизируем.