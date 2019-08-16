Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:56

Sommer написав: Ну давай посмотрим, какой анализ нам выдаст критикус на этот раз.

Ну давай посмотрим, какой анализ нам выдаст критикус на этот раз.

Sommer написав: Кроме того захват начался за несколько месяцев до, у Яныка соображалка была как у жирафа, медленно доходило?

Кроме того захват начался за несколько месяцев до, у Яныка соображалка была как у жирафа, медленно доходило?

Sommer написав: Порошенко не прятался за спинами и не науськивал никого.

Порошенко не прятался за спинами и не науськивал никого.

Sommer написав: президенству дорогу открыл выбор народа.

президенству дорогу открыл выбор народа.

Паранойя, как она есть - мне даже чуток жалко тебя и твоего воображаемого другаГлупый аргумент! Как будто события на майдане не развивались и не накалялись с течением времени... Чтобы дать тебе пищу для ума - российская агрессия тоже длится не первый год, а уже 5.5 лет. Но военное положение Порошенко объявил только к концу 2018-го - до него что, как до жирафа, медленно доходило?Причем за период 2014-2018 были и явно более экстремальные моменты (2014-й - Иловайск, 2015-й - Дебальцево).Прятался-прятался - ни в одном захвате зданий он не участвовал. Ни одного ни ранения, ни даже перелома не получил, когда более 100 рядовых протестующих погибли от пуль. Ну а насчет подстрекательства, так это вообще смешно. Тебя послушай, так лидеры майдана выходили на его сцену, чтобы отправить народ по домам, а не согнать на бунтОй-ейДа ты растешь на глазах - тебе уже методички не только читать, но и писать можно.По итогу, ни одного качественного аргумента ты не привел - либо откровенное вранье, либо сладкая беллетристика "ниачем"...