Додано: Вів 15 жов, 2019 17:43

pesikot написав: Не "националисты" являются причиной срыва разведения войск, а непрекращающиеся обстрелы с той стороны.

Не "националисты" являются причиной срыва разведения войск, а непрекращающиеся обстрелы с той стороны.

Билецкий заявил, что националисты в принципе не поддерживают разведение войск - даже ультиматум такой выдвинули Зеленскому. Так что подведение итогов - это не твое. Информацию нужно не только получать, но и уметь анализировать.К слову, с т.з. порохоботов Билецкий зашкварился целых 2 раза за 1 день - посмотрим, как быстро поменяется риторика здешнего "актива"1) Оказывается, что русские - таки братья... но не старшие, а младшие... и с ними нужна конфедерация."Мы, социал-националисты, имеем совсем другой в этом плане взгляд. Во-первых, геополитически, расово мы понимаем, что сепарация от России, отделение – идиотизм. Потому что наша идея – это мощная проукраинская, с центром в Киеве конфедерация. Ни в коем случае не единое государство, как нам каждый раз пытаются приписать наши местные друзья. Ни в коем случае не единственное государство. Конфедерация. Или блок – если угодно. Блок, безусловно, восточно-европейский. Если Украина хочет геополитически реализоваться, то нам нужны, честно говоря, российские природные ресурсы", – отметил тогда Билецкий.2) Ну и, оказывается, "в НАТО Украину не возьмут" и "НАТО плевать на нас" (с)