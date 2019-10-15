Да на этом форуме это нормально.
Вот когда я вслед за кем-то из порохоботов в ответ написал хохол без кавычек какая бурная реакция была - все порохофилы слюной брызгали.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:35
Да на этом форуме это нормально.
Вот когда я вслед за кем-то из порохоботов в ответ написал хохол без кавычек какая бурная реакция была - все порохофилы слюной брызгали.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:43
Билецкий заявил, что националисты в принципе не поддерживают разведение войск - даже ультиматум такой выдвинули Зеленскому. Так что подведение итогов - это не твое. Информацию нужно не только получать, но и уметь анализировать.
К слову, с т.з. порохоботов Билецкий зашкварился целых 2 раза за 1 день - посмотрим, как быстро поменяется риторика здешнего "актива"
1) Оказывается, что русские - таки братья... но не старшие, а младшие... и с ними нужна конфедерация.
"Мы, социал-националисты, имеем совсем другой в этом плане взгляд. Во-первых, геополитически, расово мы понимаем, что сепарация от России, отделение – идиотизм. Потому что наша идея – это мощная проукраинская, с центром в Киеве конфедерация. Ни в коем случае не единое государство, как нам каждый раз пытаются приписать наши местные друзья. Ни в коем случае не единственное государство. Конфедерация. Или блок – если угодно. Блок, безусловно, восточно-европейский. Если Украина хочет геополитически реализоваться, то нам нужны, честно говоря, российские природные ресурсы", – отметил тогда Билецкий.
2) Ну и, оказывается, "в НАТО Украину не возьмут" и "НАТО плевать на нас" (с)
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:49
Анализатор ты наш
"Не поддерживает", "выдвигает требования" - это словесные интервенции.
А вот обстрелы с той стороны - это чугунная ж*** действительности.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:54
Сила і воля!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:58
Re: Політичні дискусії
Вот это я считаю - "шикарно"
Кстати, преподавание на русском языке
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:00
Манипулятор ты наш
Неуход националистов из Золотого - это тоже действительность, а не словесные интервенции. К слову, этот их маневр я поддерживаю, а тебе замечание сделал за натягивание совы на глобус.
PS: так что там с "мышебратьями" - будут уточнения к темникам? Тут главный националист страны заявил, что украинцы "расово" близки с русскими, а не европейцами. Новость месяца, а порохоботы молчат...
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:05
Замечание своей жене делай
Условие для разведения - отсутствие обстрелов, минимум, неделю. А не присутствие/отсутствие "националистов". Обстрелы были - разведения нет.
Не натягивай сову на глобус. Ты проецируешь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:10
Re: Політичні дискусії
Варіанти це різні комбінації політичних, економічних та військових дій. Пристайко ставить питання так, щоби залякати електорат, але якщо би якимось чином зе-команда щось таке попробувала втілити (зменшення пенсій і т.д.), то їм зразу кінець і в першу чергу від своїх нещодавніх виборців, які уявляли, що експропірувати будуть виключно олігархів і цього вистачить для всезагального "благоденстивия".
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:15
Когда националисты прорвали блокпост в Кременном? Сам вспомнишь, или напоминать? Тогда обстрелов не было. Ну а после - естественно, разведение то было сорвано. Темнейший это понял и поставил боевикам задачу возобновить стрельбу
Повторюсь, я за "петляние" от имплементации формулы Штайнмайера, поэтому претензий к националистам здесь не имею. Но то, что ты живешь в сюре того бородатого анекдота "а нас за шо??", конечно, доставляет
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:18
Конспирология в другом здании
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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