Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:Без комментариев. "Факты" от pesikot и настоящие факты из его же ссылок (если не указано иное). Оригинал (не pesikot)
"Если Зеленскому удастся вернуть наших пленных и прекратить боевые действия, я скажу, что у нас самый лучший президент, потому что это действительно важная задача. Если он это сделает - будет очень хорошо. А успех интеграции Донбасса при власти Путина - ну, это невозможная вещь. Так не будет", – подчеркнул режиссер.
Ты же тоже выбрал кусок. Можно так- "Переговоры - это хорошо, прекращение огня - это очень хорошо. Сдавать интересы Украины - это плохо. Отдать всю нашу независимость ради того, чтобы вернуть Донбасс и чтобы в "ДНР" превратилась вся Украина - это плохо, этого делать нельзя. Я надеюсь, наше руководство этого не сделает, а народ ему не даст"
Напомню тебе, выше была инфа про наши очередные потери. Напомню, что корабли и пленных нам отдали не по решению трибунала, а по милости. И вот за эту милость платить будем мы. А языком трепать будет "нелох в 42 года", которого уже путя нагнул и нагнет еще не раз.
Во-первых, приведенная вами цитата отсутствует в ссылке от pesikot, а я писал
Без комментариев. "Факты" от pesikot и настоящие факты из его же ссылок (если не указано иное).
Во-вторых, вы слишком молоды, чтобы мне "тыкать" и на брудершафт мы тоже не пили.
Перес де Куэльяр написав:Є ланцюг, чому каральні органи діють на упередження, та попереджають Порошенка, бо тримтять ЗЕлені втрачають рейтинг охлоса, це можна помітити по зменшенню підтримки у соц.мережах.
Объективно, как раз наоборот - зеленые теряют больше всего рейтинга от нерешительности с посадками. Тот самый охлос терпел "реформы" Порошенко&Ко 5 лет, беднея из года в год (вспоминаем, как нетто-покупка валюты населением в 2014-2016 превратилась в нетто-продажу в 2017-2019), и теперь требует мести.
И это справедливо - в 2014-м у Порошенко была огромная поддержка. Речь шла о мобилизации сил на борьбу с агрессором. Но уже 3 года охлос понял, что его жестко поимели - не в том плане, что с агрессором никто не боролся, а в том, что пояса должны были затянуть все, а вышло так, что илита воровала и грабила, пока нарид сидел на голодном пайке, ну или в польшах батрачил - та еще участь...
Перес де Куэльяр написав:А по-переду визначна дата, річниця Майдану Революції Гідності
Вот тут ты прав как никогда - пришло время собирать камни. На одном из Вече, если не ошибаюсь, в 2016-м, уже вскользь прозвучало, что "власть использовала майдановцев как штопаных ган###ов". Хочется верить, что за 3 года прозревших стало только больше, и если, действительно, планируется выступление Порошенко, то помидоров публика не пожалеет
yanyura написав: Во-вторых, вы слишком молоды, чтобы мне "тыкать" и на брудершафт мы тоже не пили.
Во-первых, в интернете "ты" общепринятая форма обращения к собеседникам, скрытыми за никами. Никто не обязан знать сколько тебе и кто ты. Во-вторых, использование как можно более полной информации, позволяет полнее обосновать свое мнение. Как вариант.
Перес де Куэльяр написав:Є ланцюг, чому каральні органи діють на упередження, та попереджають Порошенка, бо тримтять ЗЕлені втрачають рейтинг охлоса, це можна помітити по зменшенню підтримки у соц.мережах.
Объективно, как раз наоборот - зеленые теряют больше всего рейтинга от нерешительности с посадками.
От того, что потихоньку сползает рейтинг Зеленского рейтингу Порошенко ни холодно, ни жарко. Рейтинг Зеленского просто сползает в пользу ОПЗЖ, Батькивщины и говорят Шария.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:Не помню уже точно, но была инфо о самолетах в воздухе и ... отмене операции. Не помню насколько достоверная.
Из большого интервью генерал-полковникa Владимира Замана Дмитрию Гордону:
18 июля, 2019 ... – Задаю следующий вопрос. Цитирую ваше интервью. "В марте 2014 года в Крым вылетели самолеты Ил-76 и вертолеты с десантом для недопущения переброски войск РФ. Но кто-то дал им команду вернуться". Кто и почему дал эту команду?
– Я уже об этом говорил. Решение о переброске сил принял Виктор Николаевич Муженко. Команду "отставить", уже когда люди были загружены и уже вылетели...
– Уже вылетели?
– Да, уже вылетели, в воздухе были. Команду "отставить" дал на то время начальник ГШ.
– Кто? Фамилия?
– Генерал [Михаил] Куцин.
– Почему?
– Мне это неизвестно.
– То есть самолеты и вертолеты с десантом уже вылетели, им дали команду вернуться назад и они вернулись назад?