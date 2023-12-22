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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 18:20
budivelnik писал(а):
А ти мені тут фігвами малюєш.
Спочатку попарся хоча б для себе оплативши свою освіту і пенсію своїх батьків.. а вже потім пальци вєєром розставляй...
знову пересмикуєш.
я казав шо перед меценатами хрін хто зараз зніме шляпу. а ті хто платить багато податків по факту і є меценат.
якого чорта ти переходиш на особисте? я твоїх рідних чіпаю?
поміж рог тобі ніхто не давав за те що до батьків прискіпуєшся?
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tester3373
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 18:44
tester3373 писал(а): Будівельник писал(а):
Навіщо мені перед дурнем когось корчити?
За останні 5 років я заплатив в Бюдет близько 3 млн грн і ще близько 1,5 млн задонатив в ЗСУ....
Тому
Я знаю ради чого ПАРЮСЬ
А ти мені тут фігвами малюєш.
Спочатку попарся хоча б для себе оплативши свою освіту і пенсію своїх батьків.. а вже потім пальци вєєром розставляй...
знову пересмикуєш.
я казав шо перед меценатами хрін хто зараз зніме шляпу. а ті хто платить багато податків по факту і є меценат.
якого чорта ти переходиш на особисте? я твоїх рідних чіпаю?
поміж рог тобі ніхто не давав за те що до батьків прискіпуєшся?
Ні
Ті хто платить багато податків-ті ЗАКОНОСЛУХНЯНІ громадяни
А МЕЦЕНАТ це ті хто ПІСЛЯ СПЛАТИ податків робить благодійні внески.
Ти б своїми рогами менше хилитав, а то голову собі скрутиш.
А те що ти рєдіска
(-нехороший человек ТМ Джентельмени Удачі(с)) який своїм батькам навіть пенсію не хоче платити і придумує варіанти як би це подовше затягнути -видно здалеку.
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budivelnik
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 19:57
budivelnik писал(а):
А те що ти рєдіска
(-нехороший человек ТМ Джентельмени Удачі(с)) який своїм батькам навіть пенсію не хоче платити і придумує варіанти як би це подовше затягнути -видно здалеку.
життя своїх батьків ставиш на кон ручаючись за свій базар?
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tester3373
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 20:16
tester3373 писал(а): budivelnik писал(а):
А те що ти рєдіска
(-нехороший человек ТМ Джентельмени Удачі(с)) який своїм батькам навіть пенсію не хоче платити і придумує варіанти як би це подовше затягнути -видно здалеку.
життя своїх батьків ставиш на кон ручаючись за свій базар?
Ти б спочатку вивчив де можна(треба) блатувати
а де вести себе акуратно..
я 90-ті пройшов
А ти де тоді був? в проекті?
Тому закрий піддувало дурілка картонна.
ПС
моїм Батькам вже давно НІХТО нічого зробити не може, не те що який інтернетзалежний студент....
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budivelnik
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 20:59
Вітаю. Постійно читаю цю гілку. А вжеж, офтоп, дозволений на вихідних, і навіть вже за відсутності ДС, царство йому небесне, не тільки.
Мені здається, я на боці будівельника. Для продовження існування гілки у конструктивному руслі, пропоную будівельнику припинити діалогі з тестером. Хто згідний - плюсуйте. А будівельник нехай сам вирішить, після скількох +, погодитись з пропозицією.
Оскількі ще не вихідні - сорі за ...
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valya
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