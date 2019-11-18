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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4655465646574658
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:23

lapay
«Я снимал, как в Перевальном готовились к отпору оккупантам» ‒ военный корреспондент Виктор Гром
20 апреля 2019

«Крым. Окруженные предательством» ‒ это документальная история о стойкости 36-й бригады береговой обороны во время оккупации Крыма весной 2014 года. Сейчас фильм можно увидеть в разных регионах Украины, а в середине мая переведенную на английский ленту покажут в Австрии. На лето же запланированы показы в США.

Автор фильма, военный корреспондент Вооруженных сил Украины Виктор Гром ‒ непосредственный свидетель событий, развернувшихся в конце февраля ‒ в марте 2014 года около крымского села Перевальное, где базировалась тридцать шестая бригада. Радіо Свобода записало интервью с Виктором Громом, которому тогда удалось отснять видеодоказательства российской агрессии против Украины.
...

https://ru.krymr.com/a/videosvidetelstv ... 93509.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:37

  detroytred написав:yanyura
Та отож.
Сам бы Куцин не принял бы такого уровня решение.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:41

  yanyura написав:lapay
«Я снимал, как в Перевальном готовились к отпору оккупантам» ‒ военный корреспондент Виктор Гром
20 апреля 2019

«Крым. Окруженные предательством» ‒ это документальная история о стойкости 36-й бригады береговой обороны во время оккупации Крыма весной 2014 года. Сейчас фильм можно увидеть в разных регионах Украины, а в середине мая переведенную на английский ленту покажут в Австрии. На лето же запланированы показы в США.

Автор фильма, военный корреспондент Вооруженных сил Украины Виктор Гром ‒ непосредственный свидетель событий, развернувшихся в конце февраля ‒ в марте 2014 года около крымского села Перевальное, где базировалась тридцать шестая бригада. Радіо Свобода записало интервью с Виктором Громом, которому тогда удалось отснять видеодоказательства российской агрессии против Украины.
...

https://ru.krymr.com/a/videosvidetelstv ... 93509.html

Для показа в Австрии нужно было переводить на немецкий.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:58

yanyura
Не стріляли, хоча і могли стріляти по уставу. Хто хотів воювати, той вийшов на материк, і досі воює, а не сидить в полоні, якщо почали б із Криму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:34

[quote="4797937:Перес де Куэльяр"][quote="4797890:detroytred"]yanyura
Та отож.
Сам бы Куцин не принял бы такого уровня решение.[/quote][youtube]s23OLr0ZNPI[/youtube][/quote]
Такого уровня операция курируется непосредственно НГШ.
Это более, чем очевидно и ясно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:46

  lapay написав:yanyura
Не стріляли, хоча і могли стріляти по уставу. Хто хотів воювати, той вийшов на материк, і досі воює, а не сидить в полоні, якщо почали б із Криму.

))))))))))))))
Если бы воевали только те, кто хотят, то больших войн не было бы априори.

Суть управления в том и состоит, что в разный способ *заставить* (привлечь) к сему процессу даже тех, кто даже и не думал об этом.

Свои (преданные командиру части) люди открывают огонь на поражение ... а дальше есть только своя сторона и враг.
И все в одной лодке. Хотел воевать, не хотел, а ты вынужден уже.


Более примитивной ошибки, чем позволить человеку (или военнослужащнму) самому принимать выбор воевать или нет --- не придумаешь.
Это по сути осознанное начальником (от командира части и до Турчинова) решение не воевать.
Но прежде всего Турчиновым.
Он дал право выбора командирам частей.
Даже более -- не дал оснований ведения боевых действий за пределами части.
Естественно, что те не захотели проявить инициативу))

О каких пленных такой огромной группировки Вы говорите?!
Поскольку пуйло использовал зелёных человечков нет никаких оснований однозначно утверждать, что в случае боевых действий со стороны Украины он бы начал открыто свои.

На Донбассе начал (и то не полностью открыто), потому что уже был Крым. И большая граница.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:01

Желающим посмотреть (скачать):
"Крим. Оточені зрадою"

https://www.youtube.com/watch?v=ymzxXczhc00

Полный фильм. Продолжительность (с титрами) - 40:36.
Я скачал и посмотрел.
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 19 лис, 2019 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:02

  lapay написав:
  detroytred написав:*вили* по - специально послали добровольцев в Илловайск.
Кто?

Точно ватани))

Ватани і підватанники. В Криму наші залишки боєздатного війська точно нічого б не зробили проти армії РФ, а зворотній ефект і результат контрнаступу був би на порядок гірший, ніж контрнаступ РФ на Донбасі.


Данная версия распространена среди ветеранов добровольцев.
Разве они ватаны и подватанники?

https://m.gazeta.ua/ru/articles/donbas/ ... iya/788175
detroytred
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