Додано: Вів 21 січ, 2020 13:15

Волгарь

Ну выше, шире, длиннее, толще - это понятно.



Почему же тогда минимальный размер заработной платы в Украине и РФ примерно одинаков ?

Если в РФ такая потужная экономика, то и размер минималку должен быть явно выше

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