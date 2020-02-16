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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5542554355445545 Додано: Пон 17 лют, 2020 02:05

«Життя швидкоплинне...»

Частину Львівського палацу мистецтв віддали власникам стрип-клубів

12 лютого

...

Судячи з цього протоколу, на конкурс з оренди майданчика Палацу мистецтв подались лише три компанії з дуже різними пропозиціями оплати:



ТзОВ «Львівські події» –18 000 грн/міс.



ТзОВ «Регно Італія УА» – 55 000 грн/міс.



ТзОВ «Будкомінвестиція» – 120 000 грн/міс.



В результаті переможцем конкурсу визнали компанію з найнижчою пропозицією –ТзОВ «Львівські події», зареєстровану лише 15 листопада 2019 року. За даними YouControl, ТзОВ «Львівські події» належить львів’янам Зіновію Заранському та Павлу Шерстюку, які володіють нічними клубами Malevich, Rafinad People та стрип-клубом White Rabbit у Львові.

...

https://zaxid.net/zhittya_shvidkoplinne ... e_n1497193

13 февраля 2020

...

Вторую строчку заняли вибраторы, которые чаще всего покупали в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Харьковской областях.

...

А вот БДСМ-девайсы больше всего используют на Волыни, а также в Виннице, Киеве, Львове и Николаеве.

https://www.unian.net/health/***/1 ... video.html



https://lovespace.media/wp-content/uplo ... 24x576.jpg

https://lovespace.media/wp-content/uplo ... 24x576.jpg Некоторые интересные факты о "культурной столице Украины". yanyura Повідомлень: 5297 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1227 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 02:15 К-х

Вы уже не в первый раз приводите эту цитату. Это чистой воды словоблудие и демагогия.

Козак-характерник написав: Тракторист написав: ЛАД написав: Возвращаясь к началу разговора - речь шла об ответственности 2-ух тоталитарных режимов за развязывание 2-ой мировой. Возвращаясь к началу разговора - речь шла об ответственности 2-ух тоталитарных режимов за развязывание 2-ой мировой.

почемуто выгодно в развязывании войны обвинять только 2 страны, но на самом деле виновных в развязывании войны стран значительно больше... почемуто выгодно в развязывании войны обвинять только 2 страны, но на самом деле виновных в развязывании войны стран значительно больше...

Вірно. Білих і пухнастих там немає. Наведу ще раз уривок з об'єктивною оцінкою.



Итак, подведем итоги. Во-первых, никакой "великой победы" не было.

Великая беда - была. Великая ложь - процветает и сейчас. Во-вторых,

итоги не только так называемой "великой отечественной", но и Второй

мировой в целом нуждаются в пересмотре и переоценке. Это была не победа

Добра над Злом, не защита свободы России, не освобождение Европы. Это

была обеспеченная ценой совершенно несообразных жертв победа одного

тиранического режима над другим, ничуть не худшим (а в чем-то даже и

лучшим), осуществленная при помощи и попустительстве западных

демократий. Для России эта война была позорной и по ходу, и по

результатам. Но ни одной из сторон, участвовавших в конфликте, гордиться решительно нечем - все они, и нацисты, и коммунисты, и западные союзники, виновны в военных преступлениях, терроре против мирного

населения . Вірно. Білих і пухнастих там немає. Наведу ще раз уривок з об'єктивною оцінкою.Итак, подведем итоги. Во-первых, никакой "великой победы" не было.Великая беда - была. Великая ложь - процветает и сейчас. Во-вторых,итоги не только так называемой "великой отечественной", но и Второймировой в целом нуждаются в пересмотре и переоценке. Это была не победаДобра над Злом, не защита свободы России, не освобождение Европы. Этобыла обеспеченная ценой совершенно несообразных жертвосуществленная при помощи и попустительстве западныхдемократий. Для России эта война была позорной и по ходу, и порезультатам.

Уже даже не буду писать "простите". Вы с этой похабной цитатой надоели.

Главная цель этой статьи - "опустить" коммунизм и СССР. Ради этого авторы идут даже на то, чтобы признать, что и "западные союзники" не были "белыми и пушистыми".

Да, война есть война и военные преступления наверняка были со всех сторон. Но, вообще-то, само понятие возникло, по-моему, только после этой войны. А всякие конвенции о военнопленных и защите мирного населения появились только в 20 веке (может, в конце 19-го, не помню точно).

Так же, как и любая война это беда для простого народа. Я чуть выше приводил данные о потерях среди мирного населения в 1-ой мировой. Думаю, Вы не сомневаетесь, что там тоже были военные преступления, как и во всех предыдущих войнах. Не стоит, наверное напоминать Вам о "подвигах" Чингис-хана и горах черепов, воздвигавшихся Тамерланом.



Но Вы сами признавали, что идеология нацизма "людожерська", а идеология коммунизма сама по себе неплоха.

И ещё раз повторю. Да, под знаменем коммунизма совершено много преступлений (и Сталин, и Мао, и Пол Пот). Но история христианства после его победы тоже не цветочками вышита. Под знаменем креста крови пролито ... ой-ёй-ёй. Тем не менее мы не называем христианство преступным.



уж если воздавать почести

героям, то всех участвовавших сторон - либо никому, и не записывать

автоматически в герои по цвету флага (тем паче что, как уже отмечалось,

в этой войне ни один флаг не остался незапятнаным) . И если охотиться за

военными преступниками (что вообще-то имеет смысл даже тогда, когда их

уже нет в живых, ибо оценка их деяниям должна быть дана), то тоже за

всеми, а не только за сражавшимися на стороне побежденных. И если

бороться с фашистской символикой и идеологией, то столь же непримиримо

бороться и с коммунистической, а не поощрять проявления сталинизма под

тем предлогом, что "это приятно ветеранам".

Первые 2 фразы, в общем, верны. Особенно, вторая. Первая фраза, в общем, верна, но провозглашать героями сражавшихся за "людожерську" идеологию как-то сложно. Хотя признать их героизм можно.

Третья фраза опять подтасовка, в которой вроде как "незаметно" производится подмена понятий, где "коммунистическая идеология" легко и непринуждённо подменяется сталинизмом.





истерию и требовать от изнасилованных благодарности за доставленное

удовольствие, надо покончить с практикой многолетней лицемерной лжи и

двойных стандартов, прекратить чествования служителей преступного режима

и покаяться перед всеми, кто безвинно пострадал от действий

"солдат-освободителей". Увы - в России, где эти позорные страницы

истории остаются чуть ли не последним предметом национальной гордости, а

правящий режим в очередной раз мутирует в сторону имперского шовинизма ,

шансов на официальные шаги такого рода нет. Но мы можем отменить "День

Победы" снизу, хотя бы для себя лично - попросту не соучаствуя в нем и,

наперекор официальной лжи, говоря правду - что, как известно, легко и

приятно.

http://yun.complife.info/miscell/antivict.htm В общем, вместо того, чтобы раздувать очередную пропагандистскуюистерию и требовать от изнасилованных благодарности за доставленноеудовольствие, надо покончить с практикой многолетней лицемерной лжи идвойных стандартов, прекратить чествования служителей преступного режимаи покаяться перед всеми, кто безвинно пострадал от действий"солдат-освободителей". Увы - в России, где эти позорные страницыистории остаются чуть ли не последним предметом национальной гордости, ашансов на официальные шаги такого рода нет. Но мы можем отменить "ДеньПобеды" снизу, хотя бы для себя лично - попросту не соучаствуя в нем и,наперекор официальной лжи, говоря правду - что, как известно, легко иприятно.

Здесь верна фраза о сегодняшнем росс. режиме (подчеркнул), но брать в кавычки "солдат-освободителей" и называть их " служителями преступного режима" - просто хамство.

О различиях нацистской и советской оккупации уже говорил, не буду повторяться. Наличие амер. военных баз в разных странах никто почему-то оккупацией не называет. Вы уже не в первый раз приводите эту цитату. Это чистой воды словоблудие и демагогия.Уже даже не буду писать "простите". Вы с этой похабной цитатой надоели.Главная цель этой статьи - "опустить" коммунизм и СССР. Ради этого авторы идут даже на то, чтобы признать, что и "западные союзники" не были "белыми и пушистыми".Да, война есть война и военные преступления наверняка были со всех сторон. Но, вообще-то, само понятие возникло, по-моему, только после этой войны. А всякие конвенции о военнопленных и защите мирного населения появились только в 20 веке (может, в конце 19-го, не помню точно).Так же, как и любая война это беда для простого народа. Я чуть выше приводил данные о потерях среди мирного населения в 1-ой мировой. Думаю, Вы не сомневаетесь, что там тоже были военные преступления, как и во всех предыдущих войнах. Не стоит, наверное напоминать Вам о "подвигах" Чингис-хана и горах черепов, воздвигавшихся Тамерланом.Но Вы сами признавали, что идеология нацизма "людожерська", акоммунизма сама по себе неплоха.И ещё раз повторю. Да, под знаменем коммунизма совершено много преступлений (и Сталин, и Мао, и Пол Пот). Но история христианства после его победы тоже не цветочками вышита. Под знаменем креста крови пролито ... ой-ёй-ёй. Тем не менее мы не называем христианство преступным.Первые 2 фразы, в общем, верны. Особенно, вторая. Первая фраза, в общем, верна, но провозглашать героями сражавшихся за "людожерську" идеологию как-то сложно. Хотя признать их героизм можно.Третья фраза опять подтасовка, в которой вроде как "незаметно" производится подмена понятий, где "коммунистическая идеология" легко и непринуждённо подменяется сталинизмом.Здесь верна фраза о сегодняшнем росс. режиме (подчеркнул), но брать в кавычки "солдат-освободителей" и называть их "преступного режима" - просто хамство.О различиях нацистской и советской оккупации уже говорил, не буду повторяться. Наличие амер. военных баз в разных странах никто почему-то оккупацией не называет. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15398 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 02:24 budivelnik написав: ЛАД написав: Этим и следующим постом (ответом detroytred"у) подтверждаете свой рагулизм. Этим и следующим постом (ответом detroytred"у) подтверждаете свой рагулизм. тобто я можу конкретно до лада- використовувати - лад рагуль

і конкретно до дейтройта використовувати дейтройт рагуль...

Ви ж космополіти і вашу національність я не задіваю.

Добре

Якщо вам так подобається - я можу це робити...

Чи все таки якщо рагуль лад - то це образа

а рагулі українці - це похвала

Я правильно зрозумів? тобто я можу конкретно до лада- використовувати -і конкретно до дейтройта використовувати...Ви ж космополіти і вашу національність я не задіваю.ДобреЯкщо вам так подобається - я можу це робити...Чи все таки якщо- то це образаа рагулі українці - це похвалаЯ правильно зрозумів?

Это образа в любом случае.

Но никто здесь "рагулі українці" не писал. Из того, что Вы украинец и при этом рагуль, не следует, что все "українці рагулі".

Если я проявлю себя как " У ширшому розумінні — малокультурна людина", можете меня так назвать. Мне будет обидно, но буду вынужден согласиться. Это образа в любом случае.Но никто здесь "рагулі українці" не писал. Из того, что Вы украинец и при этом рагуль, не следует, что все "українці рагулі".Если я проявлю себя как " У ширшому розумінні — малокультурна людина", можете меня так назвать. Мне будет обидно, но буду вынужден согласиться. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15398 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 02:28 budivelnik написав: .............

Тобто до 1949 року - євреї повинні були пристосовуватись до правил титульної нації... а не вводили свої правила. .............Тобто до 1949 року - євреї повинні були пристосовуватись до правил титульної нації... а не вводили свої правила.

"Пристосовуватись до правил титульної нації" і "лизати зад корінному населенню" дещо різні речі ...

Дуже шкода, шо Ви цього не розумієте. "Пристосовуватись до правил титульної нації" і "лизати зад корінному населенню" дещо різні речі ...Дуже шкода, шо Ви цього не розумієте. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15398 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 02:34 budivelnik написав: shapo написав: budivelnik написав: ......

тобто я можу конкретно до лада- використовувати - лад рагуль

і конкретно до дейтройта використовувати дейтройт рагуль...

Ви ж космополіти і вашу національність я не задіваю.

Добре

Якщо вам так подобається - я можу це робити...

Чи все таки якщо рагуль лад - то це образа

а рагулі українці - це похвала

Я правильно зрозумів? ......тобто я можу конкретно до лада- використовувати -і конкретно до дейтройта використовувати...Ви ж космополіти і вашу національність я не задіваю.ДобреЯкщо вам так подобається - я можу це робити...Чи все таки якщо- то це образаа рагулі українці - це похвалаЯ правильно зрозумів?

Я рекомендовал бы Ладу и Детройт поискать в ответ аналоги "жидка пархатого","еврейчика", "перекати-поле", "московско-казахско-израильского космополита".

Если вспомню ещё какими прозвищами награждали за время высокоинтеллектуального общения, то добавлю Я рекомендовал бы Ладу и Детройт поискать в ответ аналоги "жидка пархатого","еврейчика", "перекати-поле", "московско-казахско-израильского космополита".Если вспомню ещё какими прозвищами награждали за время высокоинтеллектуального общения, то добавлю Єврей-перекоти поле,московсько-казахськи-єврей-космополіт

Не несе під собою жодної образи , бо єврей - це нація (чи єврея не можна назвати євреєм)

перекоти-поле - це опис людини яка за час життя перекочувалась по різним державам

московсько-казахськи-єврей-космополіт - це опис територій по якому перекочувався єврей як перекоти-поле в процесі свого життя...

А от спочатку єврей використав - рагулі , а потім у відповідь отримав жидок пархатий...це врівноваження позицій.

Аргументуй де я не правий? Єврей-перекоти поле,московсько-казахськи-єврей-космополітНе несе під собою жодної образи , бо єврей - це нація (чи єврея не можна назвати євреєм)перекоти-поле - це опис людини яка за час життя перекочувалась по різним державаммосковсько-казахськи-єврей-космополіт - це опис територій по якому перекочувався єврей як перекоти-поле в процесі свого життя...А от спочатку єврей використав - рагулі , а потім у відповідь отримав жидок пархатий...це врівноваження позицій.Аргументуй де я не правий?

Вы правы в том, что Вы патентованный хам и антисемит, а благодаря не знаю чему Вас за такие посты не банят.

В отличие от shapo, которого банят "за разжигание". Вы правы в том, что Вы патентованный хам и антисемит, а благодаря не знаю чему Вас за такие посты не банят.В отличие от, которого банят "за разжигание". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15398 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 02:58 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Козак-характерник написав: .............

Тут в нас суперечностей немає. Я засуджую будь яке Зло. .............Тут в нас суперечностей немає. Я засуджую будь яке Зло.

Не зовсім.

После того, как Вы написали, что при опредеденных обстоятельствах согласитесь на нацистскую Украину ...

После такого не стоит (не имеете права) говорить так.

Не зовсім.После того, как Вы написали, что при опредеденных обстоятельствах согласитесь на нацистскую Украину ...После такого не стоит (не имеете права) говорить так.

Ви ж не поцікавилися за яких саме обставин, а диявол, він і ховається в дрібницях. На нацистську погодилися багато країн, та ж сама Франція і не лише. І не тому, що французи були нацистами. Банально заради виживання і збереження хоч формально певної незалежності. І якщо б питання постало про фізичне виживання українців і для того треба було б погодитися на нацистську Україну, то б погодився. Не тому, що ці ідеї мені довподоби, а за життєвої необхідності. Ви ж виставили мене як закорінілого нациста, що я ідейний прибічник їх. А Ви б прирекли націю на знищення, лише б не було нацистської України? Ви ж не поцікавилися за яких саме обставин, а диявол, він і ховається в дрібницях. На нацистську погодилися багато країн, та ж сама Франція і не лише. І не тому, що французи були нацистами. Банально заради виживання і збереження хоч формально певної незалежності. І якщо б питання постало про фізичне виживання українців і для того треба було б погодитися на нацистську Україну, то б погодився. Не тому, що ці ідеї мені довподоби, а за життєвої необхідності. Ви ж виставили мене як закорінілого нациста, що я ідейний прибічник їх. А Ви б прирекли націю на знищення, лише б не було нацистської України?

Франция не стала нацистской. Так же, как, например, Швеция и Дания.

Кстати, пример Дании:

2 октября 1943 года немецкие оккупационные власти начали депортацию евреев в лагеря смерти, однако им удалось арестовать только 472 человека из 7800 — около 7200 евреев было вывезено участниками Сопротивления в Швецию, и ещё несколько сотен спрятано на территории Дании.

Можете сравнить с событиями у нас.

Возможно, Вы опять "неправильно" поняли.

Под нацистской страной я понимаю страну, в которой своя нацистская власть. А не оккупационная.

Режим Виши был коллаборационистским, но не нацистским. Франция не стала нацистской. Так же, как, например, Швеция и Дания.Кстати, пример Дании:Можете сравнить с событиями у нас.Возможно, Вы опять "неправильно" поняли.Под нацистской страной я понимаю страну, в которой своя нацистская власть. А не оккупационная.Режим Виши был коллаборационистским, но не нацистским. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15398 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 03:02 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Злом, но не злочином. Порой допустимым злом.

"То же самое" - имел ввиду унижение или, наоборот, прославление одной религии по отношению к другим. Это, естественно, не исключает права агитировать за свою религию или против любой. Злом, но не злочином. Порой допустимым злом."То же самое" - имел ввиду унижение или, наоборот, прославление одной религии по отношению к другим. Это, естественно, не исключает права агитировать за свою религию или против любой.

А в чому то Зло полягає? Ви здається протирічите сам собі. Ми ж вже дійшли до єдності думок, що треба розрізняти ідею і виконавців. Наприклад, в християнстві, які злі ідеї є? Чи Ви вважаєте релігію Злом, бо то є опіумом для народу? А в чому то Зло полягає? Ви здається протирічите сам собі. Ми ж вже дійшли до єдності думок, що треба розрізняти ідею і виконавців. Наприклад, в християнстві, які злі ідеї є?

Именно в этом смысле.

Поэтому "порой допустимым злом", иногда опиум необходим.

Возможно, зло слишком сильное слово. Именно в этом смысле.Поэтому "порой допустимым злом", иногда опиум необходим.Возможно, зло слишком сильное слово. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15398 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5542554355445545 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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