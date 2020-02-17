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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5540554155425543
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:12

Новини з фронту для зеБілів і зеБобиків. Та інших прихильників примирення.
Російська армія використала важку артилерію і захопила два опорних пункти.

https://censor.net.ua/ua/news/3176319/u ... lotogo_zmi

Треба терміново пускати воду до Криму! Щоб росіянам ще легше і краще вдалось би захоплювати чужі території!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:15

Re: Політичний пил

  Kudrjavuy написав:"Военный сбор" - это прах, в сравнении с проданными и уничтоженными за это время предприятиями - "военными".
Только военного имущества, за это время, на складах (взрывами) было уничтожено на десятилетия работы военных заводов, которые уничтожены.
- Вместо восстановления мы получили форсирование уничтожения

Нужно отменять этот прах отовсюду, как и налог на депозиты.
sal
 
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