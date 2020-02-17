Російська армія використала важку артилерію і захопила два опорних пункти.
Треба терміново пускати воду до Криму! Щоб росіянам ще легше і краще вдалось би захоплювати чужі території!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:12
Новини з фронту для зеБілів і зеБобиків. Та інших прихильників примирення.
Російська армія використала важку артилерію і захопила два опорних пункти.
Треба терміново пускати воду до Криму! Щоб росіянам ще легше і краще вдалось би захоплювати чужі території!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:15
Re: Політичний пил
Нужно отменять этот прах отовсюду, как и налог на депозиты.
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