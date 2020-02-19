Kudrjavuy написав:

В нашем случае "Коррупция" приобрела ужасающий образ - что бы в стране не происходило в разряде "за чей счёт" на 100% оказывается только население.Пример можно привести на основании самого примитивного строительство дорог напрмер:1. Строительством дорог можно называть деньги выделенные на строительство.2. Строительством дорог можно называть выделение земли под дорогу3. Строительством дорог можно называть работу подрядчика4. Строительством дорог можно называть работу машиностроительных заводов на изготовление дорожно-строительной техники.5. Строительством дорог можно называть строительство заводов по изготовлению твёрдого покрытия.6. Строительством дорог можно называть налог в каждой литре топлива.7. Строительством дорог можно называть работу по строительству твёрдого покрытия для возможности передвижения автомобилем.8. Строительством дорог можно назвать работу китайцев, турков, югославов, .. но по странности не украинцев.Это более, чем скромный перечень - кто на каком этапе будет "Зарабатывать", соответственно платить деньги в налоги, соответственно ездить по этим дорогам?Когда в стране не останется населения? Которое могло-бы на "строительстве дорог зарабатывать?"(и платить налоги) Или наоборот кому поставят шлагбаум и с кого кто и за что будет взимать плату? Кто и как это будет регламентировать(воровать)?На каком этапе реальные деньги "На строительство дорог" будут выведены из Украины? А выедены они будут в 100% случаев по причине отсутствия национального средства росчета "которому можно доверять и с которым можно работать"