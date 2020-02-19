Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Но на западе это не "вирішувалось силами міліції/поліції", как позже и на востоке. В Харькове пришлось привлекать, кажется, винницкую полицию. Когда центр. власть явно стала полностью на позиции запада и попыталась просто подавить восток, начались поиски поддержки. Тем более, появился пример Крыма.
ЗУ не почала захоплювати держуставнови і міліцію, коли переміг Янукович в 2011. Тільки коли він поступово узурпував владу, ставши бандитьским Паханом, побив студентів, неодноразово намагався знищити Майдан - тільки тоді терпець урвався.
ЛАД написав:Безусловно согласен, что если бы не Гиркин, то, вероятнее всего, до такого не дошло бы.
З Гіркіним не все зрозуміло. Сам він не міг таке організувати, а щоб ФСБ могло робити такі речі без Путіна - не вірю. Зараз Гіркін скотився до рівня маргінала, але його, чомусь, ніхто не чіпає. Дивно це все.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Давайте краще про козні диявола і його холуя пуйла почитаємо...
Многие на Западе, даже услышав, продолжали и продолжают убаюкивать себя. А может быть, это всего лишь риторика обиженного невротика, которого надо понять и разумными уступками за счет суверенитета его соседей вовлечь в конструктивное обсуждение действительно важнейших проблем безопасности человечества, например, глобального потепления? Так Западу удобнее, потому что иначе ему придется сделать очень серьезные и неприятные выводы. https://www.svoboda.org/a/30436948.html
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
freeze написав:Вообще похоже на то, что вчерашняя истерика в СМИ сильно раздута ЛОМами одной политсилы, да и Зеленский заодно захотел попиарится срочным созывом Совбеза, на котором ему более внятно всё изложили, после чего он на брифинге по ситуации кроме стандартных слов вдруг начал говорить о коронавирусе, потому что по наступлению говорить особо нечего.
Две дамочки за бокалом вина, пожелавшие Бубочке быть осторожнее - это угроза жизни. А вот 5 часов обстрелов - это мелочи, даже говорить не стоит
freeze написав:У нас по масштабам конечно не Сталинградская битва с тысячами танков и самолётов, но назвать наступлением попытку отобрать отдельно стоящее зданьице бани в серой зоне, которое служило даже не опорным пунктом, а просто местом откуда наблюдали, явно перебор для экстренного созыва Совбеза.
Волгарь написав:Даже не знаю, что сказать по этому поводу Демографічна ситуація у 2019 році Кількість померлих 581 114
Это правдивый факт
Волгарь написав:Помесячные данные о рождаемости и смертности населения РСФСР, УССР и БССР за 1932, 1933, 1934 гг. Помесячные данные о рождаемости и смертности населения по городским и сельским местностям УССР за 1932, 1933 и 1934 гг. Смертность 1932 за год 527 140 http://istmat.info/node/18141
Манипулирование фактами, взята только смертность сельского населения. И "забыто" взять смертность городского населения 141 018. Итого, 527 140+141 018 = 668 158
Волгарь написав:Удивительно, но в голодном 32-ом году, при населении примерно на 1 млн. меньше, чем нынешнее наличное (31,3 против 32,2 млн -на 3% меньше), смертность была меньше НЫНЕШНЕЙ на 9,3%
Манипулирование фактами - 1932 был не самый голодный год, в 1933 смертность была в 3 раза выше Откровенное враньё - смертность в 1932 была меньше, чем в 2019. Откровенное враньё - численность нынешнего населения Украины в 32.2 млн
Как видишь, ЛАД, необязательно каждый пост Волгарь анализировать, чтобы понять, что он откровенно врёт. Ты и сам мог бы это проанализировать, но ты не стал этого делать.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
ЛАД написав:Когда центр. власть явно стала полностью на позиции запада и попыталась просто подавить восток, начались поиски поддержки. Тем более, появился пример Крыма. Безусловно согласен, что если бы не Гиркин, то, вероятнее всего, до такого не дошло бы.
Мислите в парадигмі ворожої пропаганди. Схід, захід...Хтось когось переламати хоче. Одним словом провокація срачу. Диявол тут у вас кайфує. Всі ви тут начебто займаєте антагоністичні позиції, але насправді все то є іпостасями однієї сутності - диявола розділяючого. Будь яку тезу, що розколює суспільство, я не схвалюю. Будь які штампи і стереотипи треба розвінчувати.
Не так. Я как раз против такого противопоставления, которое постоянно раздувалось нашими политиками. И сейчас на форуме продолжается раздувание по языковому вопросу. И в этом посте я отмечал только очень похожие неправомерные действия и запада, и востока.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Но на западе это не "вирішувалось силами міліції/поліції", как позже и на востоке. В Харькове пришлось привлекать, кажется, винницкую полицию. Когда центр. власть явно стала полностью на позиции запада и попыталась просто подавить восток, начались поиски поддержки. Тем более, появился пример Крыма.
ЗУ не почала захоплювати держуставнови і міліцію, коли переміг Янукович в 2011. Тільки коли він поступово узурпував владу, ставши бандитьским Паханом, побив студентів, неодноразово намагався знищити Майдан - тільки тоді терпець урвався.
Бросьте. Янук очень терпеливо относился к Майдану. Сильная власть должна была бы разогнать или договориться с Майданом намного раньше. И не убеждайте меня в "стихийности" протеста. Не поверю. Кто-то очень умело раскрутил события.
ЛАД написав:Безусловно согласен, что если бы не Гиркин, то, вероятнее всего, до такого не дошло бы.
З Гіркіним не все зрозуміло. Сам він не міг таке організувати, а щоб ФСБ могло робити такі речі без Путіна - не вірю. Зараз Гіркін скотився до рівня маргінала, але його, чомусь, ніхто не чіпає. Дивно це все.
Возможно, "з Гіркіним не все зрозуміло". Но для меня лично несомненно, что Гиркин не был просто авантюристом и самостоятельной фигурой. И всё это планировалось, как минимум, с участием росс. верхушки, а, скорее, просто этой верхушкой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
andrijk777 написав:........ Давно хотів написати на цю тему, але не було часу. Отже: СРСР, як переможець війни сфальсифікував історію цієї війни. Дивно, але чомусь ніхто не думає що інші переможці також трохи "підфарбували" історію на свою сторону. Факти: 1. В 1938 році найсильнішою сухопутною армію вважалась - французька армія. Так-так, це відомий для істориків факт. Другою по силі вважалась радянська армія. 2. Самою агресивною державою в той період була - Японія. Японія вже успішно пиляла Китай і була прямою загрозою також і для Англії і Франції, які мали колонії/володіння в Азії/Індонезії. Отже - те що Англія /Франція дуже сильно боялись Німеччини - це перебільшення. Тим більше чому Англія повинна була боятись? У Англії(+ її вірного союзника США) був найбільший у світі флот. А флот за 1-2 роки не побудуєш. Просто історія "пішла" по іншому шляху і всі тепер по-іншому дивляться на ситуацію 1938 року. Але моя думка така - ні Франція, ні тим більше Англія не дуже сильно боялись Німеччини. Тому політика "умиротворення" це не те чим займались Англія/Франція в 1938 - це згодом вони переписали історію на свою користь. Чому ж вони пішли на Мюнхенський пакт? Причини 2: Головна причина - підсилити Німеччину і зробити її достатньо сильною щоб вона напала на СРСР + зблизити кордони Німеччини і СРСР. Друга причина - зменшити ймовірність війни на 2 фронти. Другий фронт це Японія. Тепер хто "разжигатель" війни(при умові неврахування що 1 світова війна є головною причиною 2 світової): 50% Німеччина - очевидно що вона головний винуватець. 30% СРСР - за напад на Фінляндію, захоплення Прибалтики, Польщі, Бессарабії + я вірю в те що СРСР готував напад на Німеччину, але Гітлер зіграв на випередження. 15% Японія - мега-агресивна імперія того часу. І не забуваємо про Чжангуський інцидент! + напад на США. 5% Англія/Франція - ці країни все-таки війни не хотіли. Їх вина все-таки є мінімальною.
Логика ... историка. Из Вашего изложения у нормального человека были бы совершенно другие выводы. Также очень понравилось "я вірю в те що СРСР готував напад на Німеччину, але Гітлер зіграв на випередження" и "напад на Фінляндію" как причина или даже повод 2-ой мировой.