Это нужно показывать семьям углекопов - куда уходит их труд и почему они не получают деньги - волшебная страна!
- Оно не понимает, что такое оно само!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 25 лют, 2020 00:33
Это нужно показывать семьям углекопов - куда уходит их труд и почему они не получают деньги - волшебная страна!
- Оно не понимает, что такое оно само!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 25 лют, 2020 00:37
На сегодня уже 200 человек заболели повторно - это уже определено.
С возрастом у каждого мужчины проблемы с дыхательным аппаратом - этот вирус ложит в первую очередь способность к работе бронхо-лёгочного аппарата.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 25 лют, 2020 00:43
Re: Політичні дискусії
Титульні нації були в СРСР. В національних державах очевидно, яка нація є титульною, хоч це і не записано в Конституції. В бувших колоніях корінні народи не є державоутворюючими, там "титульна нація" зводиться до офіційної мови.
Якщо у фразі "українці були титульною нацією-в той час коли євреї домівки не мали ,а значить і титульною бути не могли. Тобто євреї в ізраїлі-не повинні лизати задницю титульній нації - бо титульна в ізраїлі-євреї" найбільше запитання по терміну "титульна нація", то це дійсно велика проблема.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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