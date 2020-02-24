Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5621562256235624 Додано: Вів 25 лют, 2020 00:33 Это нужно показывать семьям углекопов - куда уходит их труд и почему они не получают деньги - волшебная страна!



- Оно не понимает, что такое оно само! Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7972 З нами з: 20.09.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 00:37 ЛАД написав: Kudrjavuy написав: .......

Не лезьте в те вопросы о которых не имеете даже представления!

Умирают не от "вируса" а от пульмонологических осложнений.

И второе "основное" - он не имеет имунитета. Вернее в организме не вырабатывается иммунитет - т.е. Если сам спид просто подавляет иммунитет, то это заболевание несёт осложнения. .......Не лезьте в те вопросы о которых не имеете даже представления!Умирают не от "вируса" а от пульмонологических осложнений.И второе "основное" - он не имеет имунитета. Вернее в организме не вырабатывается иммунитет - т.е. Если сам спид просто подавляет иммунитет, то это заболевание несёт осложнения.

1. Не лезьте в те вопросы о которых не имеете даже представления!

2. "он не имеет имунитета" - это пока не установлено. Не выдавайте предположение за факт.

3. Умирают от разных осложнений, не только пульмонологических.

Вы точно знаете ситуацию в стране с обеспечением лекарствами от всех болезней?



Вот из-за таких ...(не буду "клеить ярлыки" ) возникают Новые Санжары. 1.2. "он не имеет имунитета" - это пока не установлено. Не выдавайте предположение за факт.3. Умирают от разных осложнений, не только пульмонологических.Вы точно знаете ситуацию в стране с обеспечением лекарствами от всех болезней?Вот из-за таких ...(не буду "клеить ярлыки") возникают Новые Санжары.

На сегодня уже 200 человек заболели повторно - это уже определено.

С возрастом у каждого мужчины проблемы с дыхательным аппаратом - этот вирус ложит в первую очередь способность к работе бронхо-лёгочного аппарата. На сегодня уже 200 человек заболели повторно - это уже определено.С возрастом у каждого мужчины проблемы с дыхательным аппаратом - этот вирус ложит в первую очередь способность к работе бронхо-лёгочного аппарата. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7972 З нами з: 20.09.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 00:43 Re: Політичні дискусії shapo написав: 2) Оставив в стороне диалекты немецкого коих и в самой ФРГ полно, и умирающий ирландский язык, и несоответствие название страны официальному языку в Канаде, Австралии и ещё куче стран делаю вывод что понятия "титульной нации" нет нигде кроме проекта Конституции бывшей социал-национальной партии. 2) Оставив в стороне диалекты немецкого коих и в самой ФРГ полно, и умирающий ирландский язык, и несоответствие название страны официальному языку в Канаде, Австралии и ещё куче стран делаю вывод что понятия "титульной нации" нет нигде кроме проекта Конституции бывшей социал-национальной партии.

Титульні нації були в СРСР. В національних державах очевидно, яка нація є титульною, хоч це і не записано в Конституції. В бувших колоніях корінні народи не є державоутворюючими, там "титульна нація" зводиться до офіційної мови.

shapo написав: Следовательно, использование будивельником этого термина для того чтобы подчеркнуть превосходство одной группы населения над другой есть признаком отсталого, застрявшего в прошлом столетии маргинала Следовательно, использование будивельником этого термина для того чтобы подчеркнуть превосходство одной группы населения над другой есть признаком отсталого, застрявшего в прошлом столетии маргинала

Якщо у фразі "українці були титульною нацією-в той час коли євреї домівки не мали ,а значить і титульною бути не могли. Тобто євреї в ізраїлі-не повинні лизати задницю титульній нації - бо титульна в ізраїлі-євреї" найбільше запитання по терміну "титульна нація", то це дійсно велика проблема. Титульні нації були в СРСР. В національних державах очевидно, яка нація є титульною, хоч це і не записано в Конституції. В бувших колоніях корінні народи не є державоутворюючими, там "титульна нація" зводиться до офіційної мови.Якщо у фразі "українці були титульною нацією-в той час коли євреї домівки не мали ,а значить і титульною бути не могли. Тобто євреї в ізраїлі-не повинні лизати задницю титульній нації - бо титульна в ізраїлі-євреї" найбільше запитання по терміну "титульна нація", то це дійсно велика проблема. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10041 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1109 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5621562256235624 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм