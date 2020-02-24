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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5621562256235624
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 00:33

Это нужно показывать семьям углекопов - куда уходит их труд и почему они не получают деньги - волшебная страна!

- Оно не понимает, что такое оно само!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 00:37

  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:.......
Не лезьте в те вопросы о которых не имеете даже представления!
Умирают не от "вируса" а от пульмонологических осложнений.
И второе "основное" - он не имеет имунитета. Вернее в организме не вырабатывается иммунитет - т.е. Если сам спид просто подавляет иммунитет, то это заболевание несёт осложнения.

1.
Не лезьте в те вопросы о которых не имеете даже представления!

2. "он не имеет имунитета" - это пока не установлено. Не выдавайте предположение за факт.
3. Умирают от разных осложнений, не только пульмонологических.
Вы точно знаете ситуацию в стране с обеспечением лекарствами от всех болезней?

Вот из-за таких ...(не буду "клеить ярлыки" :) ) возникают Новые Санжары.

На сегодня уже 200 человек заболели повторно - это уже определено.
С возрастом у каждого мужчины проблемы с дыхательным аппаратом - этот вирус ложит в первую очередь способность к работе бронхо-лёгочного аппарата.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 00:43

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:2) Оставив в стороне диалекты немецкого коих и в самой ФРГ полно, и умирающий ирландский язык, и несоответствие название страны официальному языку в Канаде, Австралии и ещё куче стран делаю вывод что понятия "титульной нации" нет нигде кроме проекта Конституции бывшей социал-национальной партии.

Титульні нації були в СРСР. В національних державах очевидно, яка нація є титульною, хоч це і не записано в Конституції. В бувших колоніях корінні народи не є державоутворюючими, там "титульна нація" зводиться до офіційної мови.
  shapo написав:Следовательно, использование будивельником этого термина для того чтобы подчеркнуть превосходство одной группы населения над другой есть признаком отсталого, застрявшего в прошлом столетии маргинала

Якщо у фразі "українці були титульною нацією-в той час коли євреї домівки не мали ,а значить і титульною бути не могли. Тобто євреї в ізраїлі-не повинні лизати задницю титульній нації - бо титульна в ізраїлі-євреї" найбільше запитання по терміну "титульна нація", то це дійсно велика проблема. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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