Додано: Вів 25 лют, 2020 18:23

"Есть несколько кейсов по деоккупации": в СНБО заявили о работе над возвращением Крыма

"Это невозможно": секретарь СНБО прокомментировал слова Арахамии о "подаче воды в Крым"

Секретарь СНБО Украины уверен, что мы еще увидим развал России

Президент подчеркнул, что импорту нет места в украинской угольной отрасли, поэтому задача срочная.

"Если вы не готовы и Антимонопольный комитет, как вы говорите, будет против, я с ними поговорю и они будут за ...

А относительно Пенсионного фонда запланирован международный аудит с профессиональной аудиторской компанией.

«Сегодня пенсии выплачиваются из государственного бюджета, а Пенсионный Фонд является фактически техническим транзитным счетом. То есть организацией, которая организует только выплаты, а не классический Фонд в этом понимании», – утверждает Гончарук.

“Мы обратились к казначейству, чтобы организовать что-то наподобие американской пенсии. То есть ты можешь вносить 50 долларов в месяц, а казначейство обещает, что будет давать немного больше инфляционного процента....

освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором доходы физических лиц в форме процентов по депозитам

Ітогі подвєдьом. 2020-02-25Избранные места из интервьюКак-то я писал, что Ахметов ещё скажет своё слово, при попытке выкинуть его на мороз.Импорт электроэнергии выгоден Бабушке, так же Бабушка кушает в ЦентрЭнерго.А сейчас Бубочка крошит батон на БабушкуАудит ПФУ давно назрел.Кстати, аудит ПФУ был анонсирован ещё Гройсманом, но так и не был проведенНо вот меня настораживают слова СамокатчикаПенсии дотируются из государственного бюджета, а ПФУ вполне имеет свой бюджет.Что-то они нехорошее задумалиА потом может случится, как в РФ. Накопительные взносы заморожены.Всё же слухи о том, что хотят уменьшить пенсионные выплаты не такие уж и слухиВсего-то навсего кто-то захотел откусить себе побольше. А минус 3 ярда в бюджет.ИнвестиционноЛично я за фиксированный %% налогообложений, в том числе и на проценты по депозитам.Прогрессивная шкала требует дополнительного администрированияКстати, один из инициаторов данного законопроекта славнозвісний Андрей Холодов, которого связывают с лоббированием "табачной правки" законопроекта