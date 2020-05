Додано: Суб 30 тра, 2020 20:59

zРадио написав: freeze написав: Но цветная революция в США обречена - там нет посольства США, это обязательное условие победы.

И Радио Свободы, вроде, тоже нет. Но это и логично - зачем в свободной стране свободное радио? Там любая радиостанция - радио свободы



PS: если что, то я на стороне властей, и считаю, что местных онижедетей уже пора по изоляторам развозить. А потом по закону наказывать полицейских, применивших чрезмерную силу против погибшего

The preliminary results of George Floyd's autopsy suggest there were a number of factors that contributed to the 46-year-old's death. The report, conducted by the Hennepin County Medical Examiner, states there were "no physical findings that support a diagnosis of traumatic asphyxia or strangulation"; however, the combined effects of being pinned down by an officer as well as "his underlying health conditions and any potential intoxicants in his system likely contributed to his death."На видео тоже видно что он не совсем твёрдо стоит на ногах и лицо с признаками отёковВряд ли здорового человека можно вот так убить пережав ногой одну сонную артерию на 8 минут