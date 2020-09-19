Replay написав:andrijk777В Німеччині це нормально, тому що німці напевно задоволені своїм канцлером. Дійсно видатний політик.
Только вот с немцем разговаривал, этнический, никаких "примесей"(дед воевал против СССР) и пр.
Меркель, мягко говоря, "нелюбят" в Германии, судя по его словам.
Это, если говорить "мягко", притом - по словам немца - большинство не любит Ангелу и считают её "американской марионеткой"!
Кстати, к америкосам - "гансы" тоже не очень дружелюбны при "откровенном общении под пиво".
Вообще, у меня сложилось впечатление, что Германия - Великая страна и если бы Гитлер не втянул Германию в войну против СССР, у Германии было бы прекрасное будущее.
Гитлер - подставил немцев, развязав войну на несколько фронтов, устроив геноцид евреев и славян, загнал их в долги и... в итоге, в Евросоюз, в котором Германия служит не просто Локомотивом, скорее "ломовой лошадью", которой приходится вытягивать из грязи слабаков- членов ЕС, которых привязали к Германии!
можливо, він просто дав німцям втілити їх мрію про реванш?
політики, якщо не слідкують за настроями мас ідуть лісом: ПАП, Ющ, ВФЯ ..
Зе слідкує за рейтингами, і явно має шанс бути обраний вдруге.