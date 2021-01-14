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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6989699069916992 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:09 stm написав: tumos написав: stm написав: И что много случаев насчитать уже можно? Не меньше, чем мертвых медсестёр после Пфайзера... При этом Вас в РФ не смущает что ВИЧ-детей закрывают в отдельные школы-отказников и открещиваются как от прокаженных и общество дикое переживает что бы солнечный, инвалид-колясочник, с задержкой развития, с ними в один класс не ходил. Уж лучше называть родитель1, ребенок1, но не боятся чего-то что абсолютно не страшно, учитывая что это только для документов и всё Не меньше, чем мертвых медсестёр после Пфайзера... При этом Вас в РФ не смущает что ВИЧ-детей закрывают в отдельные школы-отказников и открещиваются как от прокаженных и общество дикое переживает что бы солнечный, инвалид-колясочник, с задержкой развития, с ними в один класс не ходил. Уж лучше называть родитель1, ребенок1, но не боятся чего-то что абсолютно не страшно, учитывая что это только для документов и всё

Я где-то читал, что на форуме есть пользователь из Канады. Было бы интересно послушать его впечатления от гендерной политики и работе ювенальной юстиции в этой стране. Я где-то читал, что на форуме есть пользователь из Канады. Было бы интересно послушать его впечатления от гендерной политики и работе ювенальной юстиции в этой стране.

Моей мамы подруга гражданка Канады вот уж лет 30. Её дочка и сын говорят на русском, иврите, французском, английском. Её годовалая внучка сейчас пытается говорить на русском с бабушкой/дедушкой, английском с папой/мамой. В школе будет изучать французский как обязательный. Называет родителей мама, папа на 2х языках. Что мне узнать про ювенарной юстиции Канады надо? До 14 лет там нельзя оставлять ребенка одного дома - это самое страшное. Нельзя оставлять ребенка одного в машине на стоянке у супермаркета, что вообще логично. Там не защищают эфимерность традиционной семьи, там учат что если папа колотит маму надо звонить 911. У нас впервые в Киевской области открыли (и явно соросята) дом помощи женщинам пострадавшим от насилия в семье. Почему такое постоянно я вижу от соросят или рептилоидов, а не от традиционных ценностей я понять не могу. Почему традиционные ценности по РФ Естественный прирост: −0,02. А по Швеции где с 2009 шурует борьба с традиционным, естественный прирост 2,6. Что-то в консерватории подправьте, явно в ней проблема ))) Моей мамы подруга гражданка Канады вот уж лет 30. Её дочка и сын говорят на русском, иврите, французском, английском. Её годовалая внучка сейчас пытается говорить на русском с бабушкой/дедушкой, английском с папой/мамой. В школе будет изучать французский как обязательный. Называет родителей мама, папа на 2х языках. Что мне узнать про ювенарной юстиции Канады надо?До 14 лет там нельзя оставлять ребенка одного дома - это самое страшное. Нельзя оставлять ребенка одного в машине на стоянке у супермаркета, что вообще логично. Там не защищают эфимерность традиционной семьи, там учат что если папа колотит маму надо звонить 911. У нас впервые в Киевской области открыли (и явно соросята) дом помощи женщинам пострадавшим от насилия в семье. Почему такое постоянно я вижу от соросят или рептилоидов, а не от традиционных ценностей я понять не могу. Почему традиционные ценности по РФ Естественный прирост: −0,02. А по Швеции где с 2009 шурует борьба с традиционным, естественный прирост 2,6. Что-то в консерватории подправьте, явно в ней проблема )))

1) Откуда иврит в Канаде? Наверное, бывшие израильтяне

2) В Швеции рождаемость от шведов или понаехавших совсем из других стран с другой религией? 1) Откуда иврит в Канаде? Наверное, бывшие израильтяне2) В Швеции рождаемость от шведов или понаехавших совсем из других стран с другой религией? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4503 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 760 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:52

...

Про заборону на продаж шкарпеток та іншого в супермаркетах. На основі яких даних прийнято це рішення? Чи була проведена якась попередня робота, яка показала, що є сенс у такій забороні?



Не повірите, так.



Ви знаєте, скільки зустрічей було проведено в цьому кабінеті та онлайн з представниками бізнесу? Я зараз скажу таку сокровенну річ: ці обмеження – прохання бізнесу.



Прохання бізнесу не продавати шкарпетки?



Обмежити продаж товарів не першої необхідності.

...

Из https://lb.ua/society/2021/01/15/475283 ... odimo.html Из большого интервью с Ляшко:Из yanyura Повідомлень: 5716 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1882 раз. Подякували: 1334 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:58 Эксперт о тарифном майдане: вся народная ненависть упадёт на Зеленского

КИЕВ, 15 января 2021



Задумка офиса президента Украины следующая — максимально поднять все тарифы, и «пинком под зад» выгнать с должности премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, заявил в своем комментарии 15 января политический эксперт Дмитрий Корнейчук.



По его словам, офис президента обставит ситуацию так, будто в повышении тарифов виновен исключительно Шмыгаль.



«Примерно так сделал в 2016 году Порошенко ‑ и навсегда обнулил рейтинг Яценюка… Вот только сейчас иная ситуация. И все знают, что Шмыгаль — просто ничто, выполняющее команды Зеленского, и никакого негатива Шмыгаль на себя не возьмёт. Вся народная ненависть упадёт именно на Зеленского», — предсказывает эксперт.



Также он критически оценил решение правительства не возвращать льготный тариф на электроэнергию, а выплатить субсидию в 1000 грн неким владельцам электрокотлов.



«Скажите офису президента, что у нищих пенсионеров нет электрокотлов! Хотя, думаю, тот это знает. И сознательно продолжает тарифный геноцид пенсионеров и всех украинцев», — заявил Корнейчук.

https://regnum.ru/news/society/3164355.html yanyura Повідомлень: 5716 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1882 раз. Подякували: 1334 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:08 stm написав: Что мне узнать про ювенарной юстиции Канады надо? Что мне узнать про ювенарной юстиции Канады надо?

Интересно для начала было бы узнать их мнение по законопроекту:

https://parl.ca/DocumentViewer/en/43-1/ ... st-reading

и следующей ремарке в новостях:

https://www.youtube.com/watch?v=DGQAT_lq20c Интересно для начала было бы узнать их мнение по законопроекту:и следующей ремарке в новостях: tumos Повідомлень: 1446 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 131 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6989699069916992 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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