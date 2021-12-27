Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Команда президента Украины Владимира Зеленского, набранная, преимущественно, из среды шоу-бизнеса, не обладает достаточными навыками для управления страной в состоянии войны. Об этом говорится в статье журналиста Эндрю Крамера, опубликованной 25 декабря The New York Times. В статье под названием "Пока надвигается угроза со стороны России правительству Украины не до смеха" журналист детально рассмотрел кадровую политику Зеленского.
В частности, он указал, что в то время, когда Россия наращивает силы на границе с Украиной и страх перед вторжением нарастает, "Зеленский окружил себя людьми, привлеченными из его комедийной студии "Квартал 95" и у немногих из них есть опыт дипломатии или ведения войны.
Автор статьи сослался на проект Bihus.Info, который подсчитал, что за время презеденство Зеленского более 30 его коллег из сферы юмора оказались на ключевых постах в правительстве.
Крамера считает, что при таком раскладе украинские военные не смогут остановить предполагаемое вторжение до 175 тыс. российских военнослужащих, несмотря на то что США предоставили стране вооружение. Он подчеркнул, что "по мере того как Украина готовится к возможной войне с Россией, растет беспокойство, что неопытность в окружении Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их собственной страны".
Журналист подчеркивает, что "любительская оплошность может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между Россией и США".
Команда президента Украины Владимира Зеленского, набранная, преимущественно, из среды шоу-бизнеса, не обладает достаточными навыками для управления страной в состоянии войны. Об этом говорится в статье журналиста Эндрю Крамера, опубликованной 25 декабря The New York Times. В статье под названием "Пока надвигается угроза со стороны России правительству Украины не до смеха" журналист детально рассмотрел кадровую политику Зеленского.
В частности, он указал, что в то время, когда Россия наращивает силы на границе с Украиной и страх перед вторжением нарастает, "Зеленский окружил себя людьми, привлеченными из его комедийной студии "Квартал 95" и у немногих из них есть опыт дипломатии или ведения войны.
Автор статьи сослался на проект Bihus.Info, который подсчитал, что за время презеденство Зеленского более 30 его коллег из сферы юмора оказались на ключевых постах в правительстве.
Крамера считает, что при таком раскладе украинские военные не смогут остановить предполагаемое вторжение до 175 тыс. российских военнослужащих, несмотря на то что США предоставили стране вооружение. Он подчеркнул, что "по мере того как Украина готовится к возможной войне с Россией, растет беспокойство, что неопытность в окружении Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их собственной страны".
Журналист подчеркивает, что "любительская оплошность может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между Россией и США".
За сутки 26 декабря на Донбассе боевики ранили украинского военного. Еще один боец ВСУ получил ранение 27 декабря
Всего вчера российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. В направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шум они вели огонь из гранатометов различных систем.
Вблизи Талаковки сбросили ВОГ-17 с помощью беспилотника.
Вот и закончилось рождественское "перемирие"
Впрочем, как и любое другое "перемирие" с орками
Агов, где там изоблачители меня, что перемирие давно нарушено, что я ничего не понимаю, где вы все ? Как было с предыдущим "перемирием" Вас нет. Вы молчите.
А я давно не молчу и говорю, что никакого перемирия с орками нет и не будет. Потому что, российские орки первыми нарушают все "перемирия"
Що ти розумієш під *перемір'ям*?
Що розуміє президент, я тобі вже надавав його висловлювання цитатами.
Але можна ще й так: Див. НАКАЗ Полторака Про затвердження Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України
"49. Перемир’я - тимчасове чи повне припинення воєнних дій між воюючими сторонами за взаємною угодою або на вимогу Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй.
Перемир’я буває загальним, що поширюється на всі збройні сили, та місцевим (частковим), що встановлюється на окремих ділянках фронту (для направлення парламентерів, проведення переговорів про припинення конфлікту, збереження пам’ятників культури тощо).* https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17#Text
Потім: Воєнні дії — організоване застосування військ, сил і засобів для воєнних операцій на суші, на морі, в повітрі, в космосі, — в стратегічному і оперативному масштабах. Залежно від можливостей збройних сил, мети і характеру їх дій ведуться у формі кампаній, операцій, битв, ударів, боїв, систематичних бойових дій. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Воєнні_дії
Що таке стратегічний та оперативний масштаб допетри вже сам.
З.и. Ну а те, що рашковани порушують режим припинення вогню ніхто ніколи тобі, капітан очевидність, наче навіть натяком не казав. Чого ти так роздухопелився-то???
Речник президента: За його словами, режим повного та всеосяжного припинення вогню на сході України є неідеальним і не влаштовує українську сторону, але за рік його дії вдалося вберегти життя і здоров’я багатьом українським військовим. https://www.slovoidilo.ua/2021/07/27/no ... zelenskoho
Мені до лампочки Зе, але цікаво чого ти роздухопелився-то? Вогонь у відповідь є. Рашковани порушують,як і порушували. Що хочеш ти показати? (Бо Зеля далеко, в нього спитати не можу))
З.з.и. Хто там тебе і в чому "изобличал"? Надай цитати, подивимося. Це буде конкретно, а не хтось колись щось в чомусь)) тебе.