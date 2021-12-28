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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 29 гру, 2021 10:45
pesikot написав:
Почему Пороха они так ненавидели до скрежета зубов ?
А над Зеленским тупо ржут
Привыкли смеяться над комиком.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 16:30
pesikot написав:
Ты не осудил unicdima
? НЕТ
Ты устроил истерику ? ДА!
И так будет дальше с тобой. Это только начало
День прошел кошмарно....
Впервые за день посмеялся
, без всякой задней мысли.
- pesikot
СПАСИБО!
Да, по поводу unicdima
я не против ЛГБТ, пианистов, клоунов,... и прочей особенности.
Но я против, когда это навязывается порядочным людям, а тем более детям.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 16:38
BìnhAutoDat написав: pesikot написав:
Почему Пороха они так ненавидели до скрежета зубов ?
А над Зеленским тупо ржут
Привыкли смеяться над комиком.
Порошенко делал шаги по объединению Украины, на внешнем фоне активно были политические победы.
С Зеленским - тупо - врагов не нужно, оно само уничтожит Украину при чём на всех фронтах(и кто за этим стоит? в Омане.) Поэтому и ржут(им уже делать больше нечего).
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Додано: Сер 29 гру, 2021 16:46
BìnhAutoDat написав: pesikot написав:
Почему Пороха они так ненавидели до скрежета зубов ?
А над Зеленским тупо ржут
Привыкли смеяться над комиком.
Так він і зараз їх розважає. І чого б не ржати над ним та мудрим українським нарідом, який обрав собі за царя уєграя?
До речі, Зеленський вважав Україну порноакторкою яка готова приймати з будь якого боку та у будь-якій кількості.
І виявилося, що він таки був правий ! Прийняла таки порноакторка Зеленського за продюсера та сутенера.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 16:52
Kudrjavuy написав:
С Зеленским - тупо - врагов не нужно, оно само уничтожит Украину при чём на всех фронтах(и кто за этим стоит?
Чому запитуєте так зневажливо...кажіть зразу хто Ваш Президент?
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Додано: Сер 29 гру, 2021 17:01
Schmit написав:
Це просте питання до виборців - громадян України.
Ну от ці ж самі виборці чомусь не захотіли Порошенка на другий срок.
Не оцінили всього що він зі своєю командою зробили для країни за п’ять років? Невдячні
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1
Додано: Сер 29 гру, 2021 17:09
Ukrainian написав:
Ну от ці ж самі виборці чомусь не захотіли Порошенка на другий срок.
Не оцінили всього що він зі своєю командою зробили для країни за п’ять років? Невдячні
Цю помилку неважко виправити на наступних виборах.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 17:22
Schmit написав:
Психічно хворий Тарасик мегаексперт у порохатих
А ще недавно плювали йому у спину і називали зрадником тощо.
А так як порохаті зараз офіційно зрадники то з Тарасиком відповідно друзі.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 17:24
pesikot написав:
Что действует запрет на открытие ответного огня, что запретили работу контрснайперских групп.
Но меня ранее постоянно уверяли, что перемирие есть, а запрета на ответный огонь нет. А мои утверждения - это враньё "порохоботов". Ты, кстати, тогда молчал
Брехло, покажи наказ на заборону відкривати вогонь, покажи наказ на заборону контрснайперських груп. А немає такого.
Всі ці заборони придумані порохатими пропагандонами для дискредитації ЗСУ.
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