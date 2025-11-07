Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3030303130323033> Додано: Чет 06 лис, 2025 23:20 Hotab написав: Езда в Киеве на механике - это взрыв мозга . Езда в Киеве на механике - это взрыв мозга .

Когда-то давно ездил и не особо страдал. Потом перешёл на автомат

Хороший гидротрансформатор позволяет не знать, на какой передаче едешь. Когда-то давно ездил и не особо страдал. Потом перешёл на автоматХороший гидротрансформатор позволяет не знать, на какой передаче едешь. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9067 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6503 раз. Подякували: 21680 раз. Профіль 134 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лис, 2025 23:50 Hotab написав: Штучний мозок ось що каже:

⚙️ Як працює eCVT



Це не ремінна коробка. У ній стоїть планетарний редуктор (power-split device), який об’єднує:

• бензиновий двигун (2.0 Atkinson),

• головний електромотор (MG2),

• генератор/другий електромотор (MG1).



Штучний мозок ось що каже:

Прочитав про двигатели в составе редуктора, Я было решил, что ИИ спятил.

Попытался разобраться, что это за зверь, но за маркетингом до техники не пробиться. Сложилось впечатление, что маркетологи использовали слегка модернизированное обозначения типа коробки передач, чтобы обозначить полное отсутствие какого-либо механизма изменения передаточного числа.

Похоже, это старый добрый последовательный гибрид, хорошо себя зарекомендовавший на БелАЗах.

Схема имеет право на жизнь, но обман отвращает.

Похоже, спятил не ИИ. Прочитав про двигатели в составе редуктора, Я было решил, что ИИ спятил.Попытался разобраться, что это за зверь, но за маркетингом до техники не пробиться. Сложилось впечатление, что маркетологи использовали слегка модернизированное обозначения типа коробки передач, чтобы обозначить полное отсутствие какого-либо механизма изменения передаточного числа.Похоже, это старый добрый последовательный гибрид, хорошо себя зарекомендовавший на БелАЗах.Схема имеет право на жизнь, но обман отвращает.Похоже, спятил не ИИ. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9067 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6503 раз. Подякували: 21680 раз. Профіль 134 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:39 Сибарит написав: Прочитав про двигатели в составе редуктора, Я было решил, что ИИ спятил.

Попытался разобраться, что это за зверь, но за маркетингом до техники не пробиться. Сложилось впечатление, что маркетологи использовали слегка модернизированное обозначения типа коробки передач, чтобы обозначить полное отсутствие какого-либо механизма изменения передаточного числа.

Похоже, это старый добрый последовательный гибрид, хорошо себя зарекомендовавший на БелАЗах.

Схема имеет право на жизнь, но обман отвращает.

Похоже, спятил не ИИ. Прочитав про двигатели в составе редуктора, Я было решил, что ИИ спятил.Попытался разобраться, что это за зверь, но за маркетингом до техники не пробиться. Сложилось впечатление, что маркетологи использовали слегка модернизированное обозначения типа коробки передач, чтобы обозначить полное отсутствие какого-либо механизма изменения передаточного числа.Похоже, это старый добрый последовательный гибрид, хорошо себя зарекомендовавший на БелАЗах.Схема имеет право на жизнь, но обман отвращает.Похоже, спятил не ИИ.

Нет, это не последовательный гибрид, хотя так может показаться с первого взгляда. Принципиальное отличие между ними в том, что поток мощности в последовательном гибриде целиком проходит через электрическую часть, а в eCVT происходит распределение потока между механическим и электрическим путями передачи. Например, может 80% потока мощности передаваться механически от двигателя к колёсам, а ещё 20% добавляться от электродвигателя. Или наоборот, мощность от ДВС распределяется как 20% на вращение колёс, а 80% на генератор и заряд аккумулятора. Передаточное число в обычном понимании здесь вообще не применимо, так как имеется как минимум три точки приложения крутящего момента (первичный вал ДВС, электродвигатель/генератор и вторичный вал). Разумеется, их скорости вращения и нагрузка тоже связаны между собой и определяются конструкцией, только эта связь более сложная, чем простое передаточное отношение обычного редуктора с одним входом и одним выходом. Даже у обычого ременного CVT есть передаточное число в конкретный момент времени, хотя оно может со временем изменяться, но в eCVT при одном и том же соотношении скоростей вращения первичного и вторичного валов может совершенно всё по-разному происходить внутри. Это как раз не маркетинг, а очень годное техническое решение. Нет, это не последовательный гибрид, хотя так может показаться с первого взгляда. Принципиальное отличие между ними в том, что поток мощности в последовательном гибриде целиком проходит через электрическую часть, а в eCVT происходит распределение потока между механическим и электрическим путями передачи. Например, может 80% потока мощности передаваться механически от двигателя к колёсам, а ещё 20% добавляться от электродвигателя. Или наоборот, мощность от ДВС распределяется как 20% на вращение колёс, а 80% на генератор и заряд аккумулятора. Передаточное число в обычном понимании здесь вообще не применимо, так как имеется как минимум три точки приложения крутящего момента (первичный вал ДВС, электродвигатель/генератор и вторичный вал). Разумеется, их скорости вращения и нагрузка тоже связаны между собой и определяются конструкцией, только эта связь более сложная, чем простое передаточное отношение обычного редуктора с одним входом и одним выходом. Даже у обычого ременного CVT есть передаточное число в конкретный момент времени, хотя оно может со временем изменяться, но в eCVT при одном и том же соотношении скоростей вращения первичного и вторичного валов может совершенно всё по-разному происходить внутри. Это как раз не маркетинг, а очень годное техническое решение. M-Audio Повідомлень: 3477 З нами з: 23.03.11 Подякував: 642 раз. Подякували: 512 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:44 M-Audio

Згоден.

І двигун з циклом аткінсона туди гармонічно вливається. Електромотори нівелюють його мінуси (які є в порівнянні з циклом Отто), зате його переваги розкриваються тут. Hotab Повідомлень: 17054 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2529 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 01:19 M-Audio написав: Сибарит написав: Прочитав про двигатели в составе редуктора, Я было решил, что ИИ спятил.

Попытался разобраться, что это за зверь, но за маркетингом до техники не пробиться. Сложилось впечатление, что маркетологи использовали слегка модернизированное обозначения типа коробки передач, чтобы обозначить полное отсутствие какого-либо механизма изменения передаточного числа.

Похоже, это старый добрый последовательный гибрид, хорошо себя зарекомендовавший на БелАЗах.

Схема имеет право на жизнь, но обман отвращает.

Похоже, спятил не ИИ. Прочитав про двигатели в составе редуктора, Я было решил, что ИИ спятил.Попытался разобраться, что это за зверь, но за маркетингом до техники не пробиться. Сложилось впечатление, что маркетологи использовали слегка модернизированное обозначения типа коробки передач, чтобы обозначить полное отсутствие какого-либо механизма изменения передаточного числа.Похоже, это старый добрый последовательный гибрид, хорошо себя зарекомендовавший на БелАЗах.Схема имеет право на жизнь, но обман отвращает.Похоже, спятил не ИИ.

Нет, это не последовательный гибрид, хотя так может показаться с первого взгляда. Принципиальное отличие между ними в том, что поток мощности в последовательном гибриде целиком проходит через электрическую часть, а в eCVT происходит распределение потока между механическим и электрическим путями передачи. Например, может 80% потока мощности передаваться механически от двигателя к колёсам, а ещё 20% добавляться от электродвигателя. Или наоборот, мощность от ДВС распределяется как 20% на вращение колёс, а 80% на генератор и заряд аккумулятора. Передаточное число в обычном понимании здесь вообще не применимо, так как имеется как минимум три точки приложения крутящего момента (первичный вал ДВС, электродвигатель/генератор и вторичный вал). Разумеется, их скорости вращения и нагрузка тоже связаны между собой и определяются конструкцией, только эта связь более сложная, чем простое передаточное отношение обычного редуктора с одним входом и одним выходом. Даже у обычого ременного CVT есть передаточное число в конкретный момент времени, хотя оно может со временем изменяться, но в eCVT при одном и том же соотношении скоростей вращения первичного и вторичного валов может совершенно всё по-разному происходить внутри. Это как раз не маркетинг, а очень годное техническое решение. Нет, это не последовательный гибрид, хотя так может показаться с первого взгляда. Принципиальное отличие между ними в том, что поток мощности в последовательном гибриде целиком проходит через электрическую часть, а в eCVT происходит распределение потока между механическим и электрическим путями передачи. Например, может 80% потока мощности передаваться механически от двигателя к колёсам, а ещё 20% добавляться от электродвигателя. Или наоборот, мощность от ДВС распределяется как 20% на вращение колёс, а 80% на генератор и заряд аккумулятора. Передаточное число в обычном понимании здесь вообще не применимо, так как имеется как минимум три точки приложения крутящего момента (первичный вал ДВС, электродвигатель/генератор и вторичный вал). Разумеется, их скорости вращения и нагрузка тоже связаны между собой и определяются конструкцией, только эта связь более сложная, чем простое передаточное отношение обычного редуктора с одним входом и одним выходом. Даже у обычого ременного CVT есть передаточное число в конкретный момент времени, хотя оно может со временем изменяться, но в eCVT при одном и том же соотношении скоростей вращения первичного и вторичного валов может совершенно всё по-разному происходить внутри. Это как раз не маркетинг, а очень годное техническое решение.

А потом этому всему приходит, как дядька в видео говорит. 😺

https://youtu.be/xj6bmRQc_dg?si=6qk_26R-zO-54Iax А потом этому всему приходит, как дядька в видео говорит. 😺 Bolt Повідомлень: 3704 З нами з: 09.11.17 Подякував: 23 раз. Подякували: 283 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 02:43 Hotab написав: M-Audio

Згоден. Згоден.

С чем?

Со стандартным рекламным текстом без единой технической подробности?

Я должен верить на слово продавцам машин, которые утверждают, что это гениальное изобретение?



Добавлено:

Нашел упоминание вскользь принципа действия. В правдивости не очень уверен, как и в эффективности.

В связи с этим возник вопрос: какой у Вас расход на скорости 150 и как он изменяется по мере исчерпания заряда батареи? С чем?Со стандартным рекламным текстом без единой технической подробности?Я должен верить на слово продавцам машин, которые утверждают, что это гениальное изобретение?Добавлено:Нашел упоминание вскользь принципа действия. В правдивости не очень уверен, как и в эффективности.В связи с этим возник вопрос: какой у Вас расход на скорости 150 и как он изменяется по мере исчерпания заряда батареи? Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9067 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6503 раз. Подякували: 21680 раз. Профіль 134 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 05:00 Сибарит

Я не міряв витрату на 150, але якщо питання в контексті, що на шосе витрата буде така ж (чи більша) як у негібрида, то знов ні.



Ви все-таки не зрозуміли, як працює логіка цієї системи і як досягається економія.

Але зараз у мене нема часу розписувати, час йти до газотурбінних двигунів 😅😅 Hotab Повідомлень: 17054 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2529 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 07:39 Hotab написав: Сибарит

Я не міряв витрату на 150, але якщо питання в контексті, що на шосе витрата буде така ж (чи більша) як у негібрида, то знов ні.



Ви все-таки не зрозуміли, як працює логіка цієї системи і як досягається економія.

Але зараз у мене нема часу розписувати, час йти до газотурбінних двигунів 😅😅 Я не міряв витрату на 150, але якщо питання в контексті, що на шосе витрата буде така ж (чи більша) як у негібрида, то знов ні.Ви все-таки не зрозуміли, як працює логіка цієї системи і як досягається економія.Але зараз у мене нема часу розписувати, час йти до газотурбінних двигунів 😅😅

Логику я понимаю. Я пытаюсь понять физику, которую, создаётся впечатление, все пытаются оставить за кадром.

Мне интересен расход не просто трассовый, а расход в режиме, в котором мощности электромотора гарантированно не хватит. Причем после того, как закончится заряд батареи. Т.е. такой режим, когда действительно придется постоянно передавать момент непосредственно от ДВС. Логику я понимаю. Я пытаюсь понять физику, которую, создаётся впечатление, все пытаются оставить за кадром.Мне интересен расход не просто трассовый, а расход в режиме, в котором мощности электромотора гарантированно не хватит. Причем после того, как закончится заряд батареи. Т.е. такой режим, когда действительно придется постоянно передавать момент непосредственно от ДВС. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9067 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6503 раз. Подякували: 21680 раз. Профіль 134 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 07:45 Еміграція, заробітчанство



News from Türkiye



Як ми вже зрозуміли, бути фахівцем в двигунах автівок дуже приємно. Мене особисто не бентежать ніякі варіанти коробок зміни передач - хоч автомати сучасні «на кнопках», хоч автівки з ручним перемиканням, які в Україні вважаються «вчорашнім днем», а в США - навпаки: «це круто! Сам керуєш автівкою!»

Ну, як ми вже всі знаємо, на іншому боці Земної кулі «все не так» і треба телепнів «вчити та вчити».



В той же час вважаю більшим мистецтвом вміти бути емігрантом та вміти жити «по-емігрантські».



Ось дивіться: Туреччина прийняла рішення змусити всіх українців, які заїхали в країну на власних авто після 24.02.2022, вивезти ці авто до 31.12.2025. Це повʼязано з тим, що вже пройшли всі терміни перебування автівок іноземної реєстрації, які були завезені - згідно з Митним кодексом країни - з «туристичною метою» без (!) розмитнення (!) та жодних платежів (!) на 2 роки.

Звісно, 2 роки вже давно пройшли, митниця раніше українцям кожні 6 місяців продовжувала перебування на чергові 6 місяців, але вже заявила, що чергового продовження не буде у звʼязку з тим, що невідомо, коли закінчиться війна.

Так і написали в офіційному документі: «оскільки невідомо, коли закінчиться війна».



Для наших українців це жорсткий удар «нижче ременя»: в наступні 2 місяця треба вивезти авто в …

Дійсно, а куди вивезти авто? І хто вивезе? Частина власників або працює, або сидить з дітьми, або / будучі власниками - не вміють керувати.



Відразу оживилися ті, хто переганяють авто за гроші. «Кому війна - а кому мати рідна». Наприклад, за перегон авто з Анталії в Івано-Франківськ вже озвучують ціну в «1500$ плюс бензин».

В певну пастку попали ті, хто в Україні накупився автівок, пригнаних із США: як виявилося, запасних частин до них немає ні в Туреччині, ні в Європі: замовляють зараз в США з майбутнім розмитненням за 100% митної вартості.

А автівки «не на ходу».



В той же час інша частина українців кинулася отримувати на автівки української реєстрації турецькі номери. Там все не так просто: процедуру «умовного розмитнення» можуть пройти тільки українські студенти, українські пенсіонери та українці, які мають робочу візу.

Процедура цікава: вноситься депозит в сумі розмитнення, який повертається в разі остаточного вивезення авто. Не просто тимчасового виїзду за кордон - а в разі здачі автономерів Туреччини та вивезенні авто за кордон.



Реально: депозит в доларах. Наприклад, людині вчора прийшла відповідь з Анкари: депозит за авто Mitsubishi Lancer 2005 становить 3750$. Якщо врахувати, що це реальний депозит, то не так вже і багато: заморозити на рахунку 3750$, щоби не мати проблем з авто. Що цікаво, в разі якщо таку процедуру пройшов, то маєш на руках 2 комплекти автономерів та 2 Технічних паспорти. Особливо цікаво мандрувати Європою; на нейтральній смузі сам міняєш номери і ось як в опері «Запорожець за Дунаєм» ти вже не українець, а турок, або навпаки: вже не турок, а українець…



Ще цікава арифметика: чим старшим ж авто - тим нижче депозит. Тому вигідно мати не дороге та новісіньке авто, а ось такого «старця».



Я умовляю наших українців піти іншим шляхом.

Згідно з Митним кодексом Туреччини іноземець може завезти зовсім без розмитнення автівку, якщо він має статус «нерезидент».

Тут як раз на форумі на днях сперечалися з цього питання. Що то за фрукт такий?



Так ось: достатньо бути відсутнім в Туреччині 185 днів за останній рік - «Товариш! А точніше: Аркадаш! Вам коштовний приз! Завозьте автівку без митних платежів та реально зовсім безкоштовно на цілих 2 роки!»



Зараз всі школярі показують мамам та папам таку арифметику.

Наприклад, навмання: ціна Renault Duster в Україні 900 000 гривень.

Те саме авто, але в Туреччині (зовсім інша податкова система): 1 800 000 гривень.

Виходить: виїдь на 185 днів з Туреччини, мандруй світом 185 днів, і маєш приз в сумі майже 1 мільйон гривень!

О як!



Бути емігрантом - то мистецтво! akurt

Повідомлень: 11481 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4063 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 07:53 Сибарит написав: Hotab написав: M-Audio

Згоден. Згоден.

С чем?

Со стандартным рекламным текстом без единой технической подробности?

Я должен верить на слово продавцам машин, которые утверждают, что это гениальное изобретение?



Добавлено:

Нашел упоминание вскользь принципа действия. В правдивости не очень уверен, как и в эффективности.

В связи с этим возник вопрос: какой у Вас расход на скорости 150 и как он изменяется по мере исчерпания заряда батареи? С чем?Со стандартным рекламным текстом без единой технической подробности?Я должен верить на слово продавцам машин, которые утверждают, что это гениальное изобретение?Добавлено:Нашел упоминание вскользь принципа действия. В правдивости не очень уверен, как и в эффективности.В связи с этим возник вопрос: какой у Вас расход на скорости 150 и как он изменяется по мере исчерпания заряда батареи?

Тут подробно рассказывают принцип работы системы еCVT.

https://youtu.be/BnLQlczJup0?si=90VGdhvptmJ9spMx Тут подробно рассказывают принцип работы системы еCVT. Bolt Повідомлень: 3704 З нами з: 09.11.17 Подякував: 23 раз. Подякували: 283 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3030303130323033> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостейМодератори: Faceless