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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7589759075917592
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:42

Kudrjavuy
Давай на пряму. Де будемо брати гроші щоб підняти пенсії до … [суму придумай сам]?

Як в тому анекдоті в тумбочці

По скубріі там вирвано з контексту «вона говорить про минуле і колись вона так і коштувала»
Сенсації шукають :lol: журнашлюшки з цензора
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:59

Військовий за вказівками батька нібито вивозив комплектування з частини своїм автомобілем чи передавав їх батькові через огорожу. Той зберігав деталі у власному гаражі для подальшого продажу.
Правоохоронці викрили розкрадання запчастин та комплектуючих до військової бронетехніки однієї з військових частин Хмельницької області. За даними слідства, займався цим місцевий військовослужбовець із батьком. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Правоохоронці встановили, що до злочинної діяльності причетний службовець-контрактник разом зі своїм батьком — колишнім військовослужбовцем цієї ж військової частини.

Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили десятки вузлів та деталей, комплектуючих до військової броньованої техніки, зокрема прилади нічного бачення, генератори, перископи, оптичні прилади тощо.

За попередніми даними, загальна вартість викраденого майна становить приблизно 1 мільйон гривень.

Слідчі оголосили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд уже обрав запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.



І хочуть щоб чиновники чесними були. Чиновники частина цього самого народу.
Який народ, така влада.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:00

  Ukrainian написав:Kudrjavuy
Давай на пряму. Де будемо брати гроші щоб підняти пенсії до … [суму придумай сам]?

Як в тому анекдоті в тумбочці

По скубріі там вирвано з контексту «вона говорить про минуле і колись вона так і коштувала»
Сенсації шукають :lol: журнашлюшки з цензора

Только для "солнечных детей"

1. Деньги не "берут где то" - деньги зарабатывают.

2. "Деньги" - это товарно-правовые отношения, регуляторным органом которого есть "Государство".

3. Государство - любую деятельность на своей территории обкладывает налоговой составляющей. Цель - содержание Государственного аппарата(Внимание :!: Не кормёжка быдла в Велюре), с целью Развития Государства. Деньги Государства - это доля с налогов каждого, кто Честно работает.
.....................................................................................................
Вам учиться в школе...
Бурсе, техникуме, ВУЗЕ, лет пять послужить в действующей Армии, с рядового,... и хотя бы лет десять на реальном производстве, для понимания существования "непрерывных технологических процессов", лучше на химическом(коксо-химическом) Казённом предприятии - шаг вправо, шаг влево.... :mrgreen:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:06

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:деньги зарабатывают.

Гроші на пенсії потрібно заробляти, повністю згоден. От спитайте теперішніх пенсіонерів чому вони собі на пенсії не заробили?
Я собі на пенсію заробляю сам, не чекаю. Що за мене хтось заробит, мені на пенсію.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:18

  Ukrainian написав:
  Kudrjavuy написав:деньги зарабатывают.

Гроші на пенсії потрібно заробляти, повністю згоден. От спитайте теперішніх пенсіонерів чому вони собі на пенсії не заробили?
Я собі на пенсію заробляю сам, не чекаю. Що за мене хтось заробит, мені на пенсію.

Батенька, вам и впрямь пилюльки кушать, а за тем Учиться!
Kudrjavuy
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