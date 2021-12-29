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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7590759175927593 Додано: Сер 29 гру, 2021 22:31 lapay написав: Ukrainian написав: Ну от ці ж самі виборці чомусь не захотіли Порошенка на другий срок.

Не оцінили всього що він зі своєю командою зробили для країни за п’ять років? Невдячні Ну от ці ж самі виборці чомусь не захотіли Порошенка на другий срок.Не оцінили всього що він зі своєю командою зробили для країни за п’ять років? Невдячні

Цю помилку неважко виправити на наступних виборах. Цю помилку неважко виправити на наступних виборах.

Цю помилку через вибори виправити неможливо, бо демократичних виборів вже не буде (слуги це калька партії ригів, якщо не гірше). А буде тотальна фальсифікація через онлайн глосування, як в швабростані. Демократичним шляхом слуги владу не віддадуть, інакше їх чекає відповідальність за всі ці вагнергейти, провалені оборонзакази, крадівництва, сфальсифіковані кримінальні справи..., а кудлату бабцю - екстрадиція в США..

Закони пони порушують щодня.

Цю помилку через вибори виправити неможливо, бо демократичних виборів вже не буде (слуги це калька партії ригів, якщо не гірше). А буде тотальна фальсифікація через онлайн глосування, як в швабростані. Демократичним шляхом слуги владу не віддадуть, інакше їх чекає відповідальність за всі ці вагнергейти, провалені оборонзакази, крадівництва, сфальсифіковані кримінальні справи..., а кудлату бабцю - екстрадиція в США..Закони пони порушують щодня. Schmit

Повідомлень: 2587 З нами з: 08.09.09 Подякував: 58 раз. Подякували: 247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 00:09 pesikot написав: detroytred

Почему ты не возбудился, что Ukrainian, так и не понял, что в Украине солидарная пенсионная система ?



Может потому, что ты и сам этого не понимаешь ? а ? Почему ты не возбудился, что, так и не понял, что в Украине солидарная пенсионная система ?Может потому, что ты и сам этого не понимаешь ? а ?

До чого тут солідарна система? Мені тебе шкода якщо ти свою старість плануєш прожити покладаючись на солідарну систему.

Відкривай накопичуваний рахунок (гривні, долари, акції американські українські , золото і тд) що тобі та мільйонам минулих/майбутніх пенсіонерів це завадило зробити? До чого тут солідарна система? Мені тебе шкода якщо ти свою старість плануєш прожити покладаючись на солідарну систему.Відкривай накопичуваний рахунок (гривні, долари, акції американські українські , золото і тд) що тобі та мільйонам минулих/майбутніх пенсіонерів це завадило зробити? Ukrainian

Повідомлень: 10479 З нами з: 18.06.08 Подякував: 42 раз. Подякували: 729 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 02:16 Ukrainian написав: До чого тут солідарна система? Мені тебе шкода якщо ти свою старість плануєш прожити покладаючись на солідарну систему.

Відкривай накопичуваний рахунок (гривні, долари, акції американські українські , золото і тд) що тобі та мільйонам минулих/майбутніх пенсіонерів це завадило зробити? До чого тут солідарна система? Мені тебе шкода якщо ти свою старість плануєш прожити покладаючись на солідарну систему.Відкривай накопичуваний рахунок (гривні, долари, акції американські українські , золото і тд) що тобі та мільйонам минулих/майбутніх пенсіонерів це завадило зробити?

Пускай с моих доходов перестанут брать отчисления в пенсионный фонд, и тогда я с удовольствием буду эти средства накапливать самостоятельно.

А то как хитро придумали: мы заставляем тебя содержать теперешних пенсов, а вот когда ты сам выйдешь на пенсию - не будем тебе её платить, копи на неё сейчас сам, из того, что мы у тебя не забрали теперешним пенсам. Пускай с моих доходов перестанут брать отчисления в пенсионный фонд, и тогда я с удовольствием буду эти средства накапливать самостоятельно.А то как хитро придумали: мы заставляем тебя содержать теперешних пенсов, а вот когда ты сам выйдешь на пенсию - не будем тебе её платить, копи на неё сейчас сам, из того, что мы у тебя не забрали теперешним пенсам. Tegularius Повідомлень: 1674 З нами з: 11.02.14 Подякував: 223 раз. Подякували: 240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 02:17 Schmit написав: Цю помилку через вибори виправити неможливо, бо демократичних виборів вже не буде (слуги це калька партії ригів, якщо не гірше). А буде тотальна фальсифікація через онлайн глосування, як в швабростані. Демократичним шляхом слуги владу не віддадуть, інакше їх чекає відповідальність за всі ці вагнергейти, провалені оборонзакази, крадівництва, сфальсифіковані кримінальні справи..., а кудлату бабцю - екстрадиція в США..

Закони пони порушують щодня.

Цю помилку через вибори виправити неможливо, бо демократичних виборів вже не буде (слуги це калька партії ригів, якщо не гірше). А буде тотальна фальсифікація через онлайн глосування, як в швабростані. Демократичним шляхом слуги владу не віддадуть, інакше їх чекає відповідальність за всі ці вагнергейти, провалені оборонзакази, крадівництва, сфальсифіковані кримінальні справи..., а кудлату бабцю - екстрадиція в США..Закони пони порушують щодня.

У порохатого пропагандона Березовця писок дуже смурний, ніхто крім порохатих не ведеться на його зради, висосані з одного місця.

Порохаті вже зрозуміли, що вибори їм не виграти ніколи, тому і пишуть таку херню про майбутні фальсифікації.

У Пороха немає прибічників, а є упороті фанатики У порохатого пропагандона Березовця писок дуже смурний, ніхто крім порохатих не ведеться на його зради, висосані з одного місця.Порохаті вже зрозуміли, що вибори їм не виграти ніколи, тому і пишуть таку херню про майбутні фальсифікації.У Пороха немає прибічників, а є упороті фанатики unicdima

Повідомлень: 2197 З нами з: 10.06.19 Подякував: 93 раз. Подякували: 173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 02:22 Ukrainian написав: Гроші на пенсії потрібно заробляти, повністю згоден. От спитайте теперішніх пенсіонерів чому вони собі на пенсії не заробили?

Я собі на пенсію заробляю сам, не чекаю. Що за мене хтось заробит, мені на пенсію. Гроші на пенсії потрібно заробляти, повністю згоден. От спитайте теперішніх пенсіонерів чому вони собі на пенсії не заробили?Я собі на пенсію заробляю сам, не чекаю. Що за мене хтось заробит, мені на пенсію.

А каким образом?

Моя родственница в 90-е отчисляла в какой-то частный "пенсионный фонд", оказавшийся лохотроном. Фонд лопнул, денежка тю-тю.

Гривна во сколько-то раз обесценилась? Было вроде 2 за доллар в 1996 г.

Разве что только зеленый кэш складировать. Но и он подвержен инфляции, особенно в масштабах десятилетий. 1000 долларов в 1995 г. и сейчас - совершенно разные деньги. А каким образом?Моя родственница в 90-е отчисляла в какой-то частный "пенсионный фонд", оказавшийся лохотроном. Фонд лопнул, денежка тю-тю.Гривна во сколько-то раз обесценилась? Было вроде 2 за доллар в 1996 г.Разве что только зеленый кэш складировать. Но и он подвержен инфляции, особенно в масштабах десятилетий. 1000 долларов в 1995 г. и сейчас - совершенно разные деньги. Tegularius Повідомлень: 1674 З нами з: 11.02.14 Подякував: 223 раз. Подякували: 240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 02:32 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: А каким образом? А каким образом?

Купляй акції аппл, Гугл і тд (там цілий список) через альфа банк. Не потрібно ні брокерів ні е лімітів ні Свіфт переказів. Купляй акції аппл, Гугл і тд (там цілий список) через альфа банк. Не потрібно ні брокерів ні е лімітів ні Свіфт переказів. Ukrainian

Повідомлень: 10479 З нами з: 18.06.08 Подякував: 42 раз. Подякували: 729 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7590759175927593 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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