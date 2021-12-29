Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Ну от ці ж самі виборці чомусь не захотіли Порошенка на другий срок. Не оцінили всього що він зі своєю командою зробили для країни за п’ять років? Невдячні
Цю помилку неважко виправити на наступних виборах.
Цю помилку через вибори виправити неможливо, бо демократичних виборів вже не буде (слуги це калька партії ригів, якщо не гірше). А буде тотальна фальсифікація через онлайн глосування, як в швабростані. Демократичним шляхом слуги владу не віддадуть, інакше їх чекає відповідальність за всі ці вагнергейти, провалені оборонзакази, крадівництва, сфальсифіковані кримінальні справи..., а кудлату бабцю - екстрадиція в США.. Закони пони порушують щодня.
pesikot написав:detroytred Почему ты не возбудился, что Ukrainian, так и не понял, что в Украине солидарная пенсионная система ?
Может потому, что ты и сам этого не понимаешь ? а ?
До чого тут солідарна система? Мені тебе шкода якщо ти свою старість плануєш прожити покладаючись на солідарну систему. Відкривай накопичуваний рахунок (гривні, долари, акції американські українські , золото і тд) що тобі та мільйонам минулих/майбутніх пенсіонерів це завадило зробити?
Ukrainian написав: До чого тут солідарна система? Мені тебе шкода якщо ти свою старість плануєш прожити покладаючись на солідарну систему. Відкривай накопичуваний рахунок (гривні, долари, акції американські українські , золото і тд) що тобі та мільйонам минулих/майбутніх пенсіонерів це завадило зробити?
Пускай с моих доходов перестанут брать отчисления в пенсионный фонд, и тогда я с удовольствием буду эти средства накапливать самостоятельно. А то как хитро придумали: мы заставляем тебя содержать теперешних пенсов, а вот когда ты сам выйдешь на пенсию - не будем тебе её платить, копи на неё сейчас сам, из того, что мы у тебя не забрали теперешним пенсам.
Schmit написав:Цю помилку через вибори виправити неможливо, бо демократичних виборів вже не буде (слуги це калька партії ригів, якщо не гірше). А буде тотальна фальсифікація через онлайн глосування, як в швабростані. Демократичним шляхом слуги владу не віддадуть, інакше їх чекає відповідальність за всі ці вагнергейти, провалені оборонзакази, крадівництва, сфальсифіковані кримінальні справи..., а кудлату бабцю - екстрадиція в США.. Закони пони порушують щодня.
У порохатого пропагандона Березовця писок дуже смурний, ніхто крім порохатих не ведеться на його зради, висосані з одного місця. Порохаті вже зрозуміли, що вибори їм не виграти ніколи, тому і пишуть таку херню про майбутні фальсифікації. У Пороха немає прибічників, а є упороті фанатики
Ukrainian написав: Гроші на пенсії потрібно заробляти, повністю згоден. От спитайте теперішніх пенсіонерів чому вони собі на пенсії не заробили? Я собі на пенсію заробляю сам, не чекаю. Що за мене хтось заробит, мені на пенсію.
А каким образом? Моя родственница в 90-е отчисляла в какой-то частный "пенсионный фонд", оказавшийся лохотроном. Фонд лопнул, денежка тю-тю. Гривна во сколько-то раз обесценилась? Было вроде 2 за доллар в 1996 г. Разве что только зеленый кэш складировать. Но и он подвержен инфляции, особенно в масштабах десятилетий. 1000 долларов в 1995 г. и сейчас - совершенно разные деньги.
Schmit написав:Цю помилку через вибори виправити неможливо, бо демократичних виборів вже не буде (слуги це калька партії ригів, якщо не гірше). А буде тотальна фальсифікація через онлайн глосування, як в швабростані. Демократичним шляхом слуги владу не віддадуть, інакше їх чекає відповідальність за всі ці вагнергейти, провалені оборонзакази, крадівництва, сфальсифіковані кримінальні справи..., а кудлату бабцю - екстрадиція в США.. Закони пони порушують щодня. https://www.youtube.com/watch?v=C58oFrImEow
У порохатого пропагандона Березовця писок дуже смурний, ніхто крім порохатих не ведеться на його зради, висосані з одного місця.
Те, що у кабінеті Зе на нарадах присутня людина з вулиці без допуску до держтаємниці - норма зля зелебобіків. "Так и пабедим".
unicdima написав:Порохаті вже зрозуміли, що вибори їм не виграти ніколи, тому і пишуть таку херню про майбутні фальсифікації. У Пороха немає прибічників, а є упороті фанатики
Гроші на пенсії потрібно заробляти, повністю згоден. От спитайте теперішніх пенсіонерів чому вони собі на пенсії не заробили? Я собі на пенсію заробляю сам, не чекаю. Що за мене хтось заробит, мені на пенсію.
знову одні лозунги молодець, що заробляєте. але дивіться, умовний вася, якому на завтра 60 і на пенсію - де він міг сильно заробити (ні, ну дехто таки зміг, але ми не про них, ви їх першими слюнями закидаєте ), він почав працювати в країні, якої вже немає, отримував гроші, яких теж вже немає, і так з десяток років, потім отримував купони, потім гривня, яка за 25 років девальвувала більше ніж в 15 разів. що і як він мав збирати. так, якихось десятку доларів щомісяця могли б (а може і не могли б) відкласти собі, але і більшість саме так і робила. вони жили і пристосовувалися до тих умов,які були на той момент. у вас зараз так, як є. у них так, як було тоді. і вже сам факт наявності якоїсь роботи в 90х (і відповідно, доходів) вже було хоч щось . ви, напевно тільки в 90х на світ зявилися, тому нічого про те не знаєте і тому такий "молодий да дєрзкій". вони теж, у свій час, були такими, але бачите як в них вийшло? і вас є шанси на щось подібне, незалежно від вашого бажання. у вас батьки є, баба-дідо? вони багато собі заробили на пенсію? напевно, акціями гугла назбирали? розкажіть нам їх історію заробітку, послухаємо.
Гроші на пенсії потрібно заробляти, повністю згоден. От спитайте теперішніх пенсіонерів чому вони собі на пенсії не заробили? Я собі на пенсію заробляю сам, не чекаю. Що за мене хтось заробит, мені на пенсію.
знову одні лозунги молодець, що заробляєте. але дивіться, умовний вася, якому на завтра 60 і на пенсію - де він міг сильно заробити (ні, ну дехто таки зміг, але ми не про них, ви їх першими слюнями закидаєте ), він почав працювати в країні, якої вже немає, отримував гроші, яких теж вже немає, і так з десяток років, потім отримував купони, потім гривня, яка за 25 років девальвувала більше ніж в 15 разів. що і як він мав збирати. так, якихось десятку доларів щомісяця могли б (а може і не могли б) відкласти собі, але і більшість саме так і робила. вони жили і пристосовувалися до тих умов,які були на той момент. у вас зараз так, як є. у них так, як було тоді. і вже сам факт наявності якоїсь роботи в 90х (і відповідно, доходів) вже було хоч щось . ви, напевно тільки в 90х на світ зявилися, тому нічого про те не знаєте і тому такий "мододий да дєрзкій". вони теж, у свій час, були такими, але бачите як в них вийшло? і вас є шанси на щось подібне, незалежно від вашого бажання. у вас батьки є, баба-дідо? вони багато собі заробили на пенсію? напевно, акціями гугла назбирали? розкажіть нам їх історію заробітку, послухаємо.
Бис! Браво! Анкор, Ещё анкор! Моя попытка на форуме расставить все точки над "І" упёрлись в стену ещё в 18м году. Печалька. А "Заработанное" в Украине - было официально "обнулено" в здании на Городецкого 13.(слишком много)
Под вой "промокашек" от Европейской Солидарности (так называемыми депутантами - поцреотами там то же содержаться "боевое крыло ЛГБТ"), и прикрытием двух бронированных тонированных фольксов, у двери.
С этого, Гешефт имеет только организованный криминал, что на передний план, сегодня, выставил продажных клоунов.(офшоры, вне зоны доступа украинского Правосудия).
При чём не забывайте, что 3,14дерасты, ещё Швейцарцам отказали в возвращении средств "Лазаренко" в Украину,....