RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7591759275937594
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:05

  Вкладчик1234 написав:
Помните, как пресса рассказывала о «частной компании с украинскими корнями» Firefly Aerospace, планировавшей первый запуск ракеты в космос – чуть ли не в присутствии Зеленского? Её ещё пришлось взорвать, из-за отклонения от траектории, но всё же опыт назвали успешным.

Ну так вот. Американское правительство решило обломать путь к успеху «украинского Илона Маска», предпринимателя Максима Полякова. Как сообщает Bloomberg, от него требуют продать 50%-ю долю в Firefly Aerospace, «из-за соображений национальной безопасности», хотя он инвестировал в компанию $200 млн. По информации СМИ, Поляков с требованиями согласился. Власти и конкуренты по отрасли боятся того, что технологии могут утечь в Россию, Украину или другие страны, работающие над своей ракетной программой. Неизвестно, что будет с Firefly после выкупа, но сейчас, из-за споров о собственности, новые запуски с базы Ванденберг временно не проводятся.

Немного напоминает историю с «Мотор Сич». С той разницей, что США акции добровольно-принудительно выкупают, а не отбирают через санкции.

Поэтому нефиг ругать Кравчука за сдачу ЯО, а Турчинова - за сдачу Крыма.
Против добровольно-принудительного лома нет приема.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18499
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2390 раз.
Подякували: 3027 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7591759275937594
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.