Вкладчик1234 написав:Помните, как пресса рассказывала о «частной компании с украинскими корнями» Firefly Aerospace, планировавшей первый запуск ракеты в космос – чуть ли не в присутствии Зеленского? Её ещё пришлось взорвать, из-за отклонения от траектории, но всё же опыт назвали успешным.
Ну так вот. Американское правительство решило обломать путь к успеху «украинского Илона Маска», предпринимателя Максима Полякова. Как сообщает Bloomberg, от него требуют продать 50%-ю долю в Firefly Aerospace, «из-за соображений национальной безопасности», хотя он инвестировал в компанию $200 млн. По информации СМИ, Поляков с требованиями согласился. Власти и конкуренты по отрасли боятся того, что технологии могут утечь в Россию, Украину или другие страны, работающие над своей ракетной программой. Неизвестно, что будет с Firefly после выкупа, но сейчас, из-за споров о собственности, новые запуски с базы Ванденберг временно не проводятся.
Немного напоминает историю с «Мотор Сич». С той разницей, что США акции добровольно-принудительно выкупают, а не отбирают через санкции.
Поэтому нефиг ругать Кравчука за сдачу ЯО, а Турчинова - за сдачу Крыма.
Против добровольно-принудительного лома нет приема.