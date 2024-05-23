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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7851785278537854
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 14:25

  centurionus написав:Єдина "робоча" модель (перевірена >1 млн. років еволюції приматів) - умовна "військова республіка". "Військовозобов'язані" мають виборчі права.

Військовозобов'язані долярчики обрали зеленського.
Робоча модель може прив'язуватися до платників податків. Платиш - голосуєш. Цим відсікається 11 млн пенсіонерів, котрі за гречку та обіцянки оберуть чергового червоного директора, шапкокрада чи красівого парня.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 14:26

  flyman написав:Це ж система від отців американської демократії, але і вона збоїть, але не так як тут

Якщо вже тривалий час США - це перша економіка світу, перша армія світу, перша валюта світу, а також найбільша кількість емігрантів чомусь мріють потрапити саме в США, то значить і не дуже збоїть.
Нам ми подібні показники, то ми б уже, так тому й бути, змирилися б з такими "збоями"
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 14:55

  The_Rebel написав:
  flyman написав:Це ж система від отців американської демократії, але і вона збоїть, але не так як тут

Якщо вже тривалий час США - це перша економіка світу, перша армія світу, перша валюта світу, а також найбільша кількість емігрантів чомусь мріють потрапити саме в США, то значить і не дуже збоїть.
Нам ми подібні показники, то ми б уже, так тому й бути, змирилися б з такими "збоями"

Американська модель певної мірою унікальна. Реально ліберальна економіка, де за гроші можна все...крім того, що не заборонено і за умови, якщо ти сплатив податки. Оці ціни "до" податків/зборів, приватні контролюючі органи, які реально контролюють і фактично непідкупні, бо це...невигідно.

Я згоден, що народ має бути джерелом влади, але фактично він (мабуть, це ментальність) добровільно віддав її владарям.
Згоден з Realist у тому, що народ несе відповідальність, бо її не контролює.
З іншого боку, з цього ж висновку випливає, що Україна не доросла до демократичного правління.
Наразі вихід бачиться через диктатуру з поступовою демократизацією.
Якщо люди тут вимирають, що з війною, що без війни - тут щось явно не так.
Хтось бреше)
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Чет 23 тра, 2024 15:01, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 14:56

  whois2010 написав:
  centurionus написав:Єдина "робоча" модель (перевірена >1 млн. років еволюції приматів) - умовна "військова республіка". "Військовозобов'язані" мають виборчі права.

Військовозобов'язані долярчики обрали зеленського.
Робоча модель може прив'язуватися до платників податків. Платиш - голосуєш. Цим відсікається 11 млн пенсіонерів, котрі за гречку та обіцянки оберуть чергового червоного директора, шапкокрада чи красівого парня.

Це не працюватиме. Первинні функції держави - безпека населення та забезпечення у населення відчуття справедливості.
Умовний тракторист Микола не матиме "натхнення" захищати умовну популярну працівницю якогось борделю алінку, тому що вона сплатила податки.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:19

Re: Політичні дискусії

  whois2010 написав:иків податків. Платиш - голосуєш. Цим відсікається 11 млн пенсіонерів, котрі за гречку та обіцянки оберуть чергового червоного директора, шапкокрада чи красівого парня.


Колись читав про таку модель, підтримую.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:04

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Бізнес закликає владу дозволити компаніям самостійно визначати критично важливих співробітників

Як гадаєте, чи можна прогнозувати велику кількість заброньованих працівників? Чи не стане це потенційне нововведення полем для корупційних моментів?
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