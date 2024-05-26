budivelnik написав:
Маєш плюсовий баланс як громадянин(сплатив більше ніж отримав наростаючим)-маєш право голосувати
Це занадто складно порахувати, якщо мати на увазі все життя, і великий простір для маніпуляцій. Це ж хтось повинен прийняти таке рішення, чи може громадянин голосувати. Але ідею можна значно спростити: не голосують ті, хто отримує будь-які види допомоги від держави, незалежно від доходу і податків. Будь-які - це і виплати на дітей, і допомога по безробіттю від соцзахисту, і пенсія від державного пенсійного фонду. Бо це все -- віднято в когось іншого, не запитуючи його згоди. Пенсія від недержавного фонду - ні, коли такі з'являться. Або навіть від державного, але за добровільною програмою. Бо туди людина сама вирішила вкластись, без примусу, і своїми заробленими грошима.
Тобто, для отримання будь-яких виплат від держави, перший документ -- відмова від виборчих прав. Само собою, і зворотній процес щоб був можливий. Наприклад -- не отримує громадянин виплат рік - подає відповідну заяву і повертає собі виборчі права (може, без права голосувати на наступних виборах будь-куди, а тільки на тих, що вже після).
А якщо людина в стані себе забезпечити навіть без сплати податків (живе, наприклад, натуральним господарством і має певний запас грошей на потреби) -- то вона самодостатня, і також має право вирішувати, як жити країні.