Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 20:15

  jump написав:Мерц заявив, що війна може тривати ще довго, а введення військ в Україну поки не обговорюється :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/31/7528676/

Війна може закінчитися вже завтра, якщо Україна здасться. Але тоді післязавтра путін нападе на нас, тому це — не варіант, — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 8)

о каг!


Будь-який варіант перемир'я буде трактований "новою антантою" як "Україна здалася" , тому що посилює їх ризики на інших напрямках. Краще продовжувати маринувти Україну , купляти в Росії енергоносії, за ті гроші буде робити шахеди - ракети, що викурюють чоловіків до 23 та фертильних жінок у напрямку ЄС.
Профіт!
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 31 сер, 2025 20:20, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4147
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 20:17

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
Ну зараз і електроніка в станках інша. Яка навіть від вібрацій може пошкодитись.
Не убеждён, что вытачивать болванки для снарядов нельзя на старом оборуовани без особой электроники.
Собирать дроны точно можно.
Да и ракеты в Союзе производили не на сегодняшних станках. И неплохо получалось.
Не везде нужно суперсовременное оборудование.

А где его взять, несовременное оборудование для нового производства?
Не могу ничего сказать о сегодняшней ситуации. Просто не знаю.
Неужели сегодня нет станков без электроники и пр. прибамбасов?
Обычных токарных, фрезерных... без повышенной точности?

P.s. Глянул одним глазом токарные станки. Был такой, например, 16К20. Выпускался на Московском станкостроительном заводе «Красный пролетарий» с 1956 по 1991 год. "Станок являлся одним из самых массовых универсальных станков в СССР. Сейчас станок также широко используется в странах постсоветского пространства". Заменён на более современную модель МК6056 повышенной точности. (https://ru.wikipedia.org/wiki/16%D0%9A20#:~:) По 1-мин. видео https://www.youtube.com/watch?v=2lOpEjrhvlQ не похоже, что он с ЧПУ.
Попалась ещё реклама нового китайского токарно-винторезного станка CDS6250B/1500 мм, 2025 года выпуска - https://flagma.ua/uk/stanok-tokarno-vyntorezni-cds6250b1500-mm-novi-2025-hod-vpuska-o16804705.html. Цена - 960 000 грн/штука. Тоже не похож на ЧПУ. Возможно, ошибаюсь.
Но не думаю, что так уж сложно при необходимости возобновить производство старого 16К20.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 31 сер, 2025 21:00, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35776
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 20:57

  ЛАД написав:Неужели сегодня нет станков без электроники и пр. прибамбасов?
Обычных токарных, фрезерных... без повышенной точности?

Очень сомневаюсь.
Кому нужно выпускать простой железный станок, если можно добавить немножко электроники, продать его значительно дороже и заработать больше?
На это накладывается ещё и то, что прогресс сделали фетишем. Даже огромные корпорации выбрасывают огромные средства на "прогресс", который им ничего не даёт.
Нет в нынешнем мире места простым вещам.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8750
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6474 раз.
Подякували: 21627 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 20:59

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Неужели сегодня нет станков без электроники и пр. прибамбасов?
Обычных токарных, фрезерных... без повышенной точности?

Очень сомневаюсь.
Кому нужно выпускать простой железный станок, если можно добавить немножко электроники, продать его значительно дороже и заработать больше?
На это накладывается ещё и то, что прогресс сделали фетишем. Даже огромные корпорации выбрасывают огромные средства на "прогресс", который им ничего не даёт.
Нет в нынешнем мире места простым вещам.

Я выше дописал пост.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35776
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 21:00

  ЛАД написав:Но не думаю, что так уж сложно при необходимости возобновить производство старого 16К20.

На московском заводе? 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8750
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6474 раз.
Подякували: 21627 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 21:01

  ЛАД написав:Неужели сегодня нет станков без электроники и пр. прибамбасов?
Обычных токарных, фрезерных... без повышенной точности?

Фрезерофщик Щаман и токарь Песикот на них трудится будут, а электромонтер Хотаб обслуживать?
UA
 
Повідомлень: 9659
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2347 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 21:01

  fox767676 написав:
  jump написав:Мерц заявив, що війна може тривати ще довго, а введення військ в Україну поки не обговорюється :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/31/7528676/

Війна може закінчитися вже завтра, якщо Україна здасться. Але тоді післязавтра путін нападе на нас, тому це — не варіант, — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 8)

о каг!


Будь-який варіант перемир'я буде трактований "новою антантою" як "Україна здалася" , тому що посилює їх ризики на інших напрямках. Краще продовжувати маринувти Україну , купляти в Росії енергоносії, за ті гроші буде робити шахеди - ракети, що викурюють чоловіків до 23 та фертильних жінок у напрямку ЄС.
Профіт!

і розвантажувати ПФ від М50+
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40624
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

