|
|
|
Google розкрив, скільки енергії насправді споживає...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 31 сер, 2025 20:11
Пропонуємо до обговорення:
Google вперше опублікував дані про енергоспоживання своїх моделей Gemini: середній запит ШІ споживає 0,24 ват-години. Компанія стверджує, що енергоефективність запитів значно зросла.
Дивися повний текст Google розкрив, скільки енергії насправді споживає чат-бот Gemini
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100490
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|