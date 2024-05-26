M-Audio написав: budivelnik написав:
Маєш плюсовий баланс як громадянин(сплатив більше ніж отримав наростаючим)-маєш право голосувати
Це занадто складно порахувати,....
Питання вартості(складності) будь-якого розрахунку - це виключно питання точності.
Нам не потрібен на 100% точний розрахунок...
Нам треба відсікти 10-20% голосуючих за гречку....
А точність 80% , я Вам за тиждень розрахую....
Наприклад
Беремо в розрахунок кілька параметрів
освіта
медицина
охорона
і приймаємо якесь річне значення витрат на рік для кожного віку
Точно так само
Беремо за сплату податків
ПДФО+Військовий+ЄСВ....
Так як у нас залишиться поза увагою акциз/пдв - то ми можемо рахувати приблизно....
Головне , щоб в кожного був рахунок і він міг сам глянути його стан....+щоб була можливість САМОСТІЙНО доплатити щоб ОТРИМАТИ право на голосування.
M-Audio написав:
А якщо людина в стані себе забезпечити навіть без сплати податків (живе, наприклад, натуральним господарством і має певний запас грошей на потреби) -- то вона самодостатня, і також має право вирішувати, як жити країні.
Що таке самодостатня?
Її діти в школу ходити не будуть?
При пожежі він сам буде все тушити?
При нападі педерації сам себе захищати?
і таких питань багато....
Тому
Якщо людина нічого не віддає в Бюджет - то чому вона повинна мати право на голосування(проводити до влади людей які БУДУТЬ зобовязані Бюджет ділити?)