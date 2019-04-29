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Finance.ua: Валютні картки monobank
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:30
Пропонуємо до обговорення:
Все, що потрібно знати про валютні картки "віртуального" банку
Місяць тому monobank презентував валютні картки. Тепер кожен клієнт може за 150 гривень оформити пластикову картку в доларах США або євро, або безкоштовно замовити її віртуальний аналог. Finance.ua вивчив функціонал валютних карток банку без відділень і розібрався, як їх замовити і як поповнювати.
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D2
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Додано: Чет 03 січ, 2019 23:37
Удобно и красиво
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juratsurenko2012
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Додано: Вів 08 січ, 2019 19:04
Спасибо за статью!
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Oleg_z1
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:49
Відкрив картку та депозит через ТАС БАНК. Бюрократія присутня - годину витратив в банку.
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blindtrust
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Додано: Пон 18 бер, 2019 17:48
Как пользоваться валютной картой за границей? Нужно заказывать пластиковую карту?
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chobov
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Додано: Нед 24 бер, 2019 10:57
chobov написав:
Как пользоваться валютной картой за границей? Нужно заказывать пластиковую карту?
Привяжите в Google Pay - та же карта, только на телефоне.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:42
Все не так как обещали, оказывается отделения не во всех областных городах, чтоб снять валюту возникает проблема найти банк отделение которого находится за 200км от тебя, совет по крайней мере для жителей Херсона и Николаева если вы думаете снимать валюту с карты то вам придется ехать в Одессу
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zuk44567311
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Додано: Суб 04 тра, 2019 10:55
D2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Все, що потрібно знати про валютні картки "віртуального" банку
...
Валютні картки monobank[/url]
Та й не банк це взагалі. Не вводьте людей в оману
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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