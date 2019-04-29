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Finance.ua: Валютні
картки monobank

Finance.ua: Валютні картки monobank
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:30

Finance.ua: Валютні картки monobank

Пропонуємо до обговорення:
Все, що потрібно знати про валютні картки "віртуального" банку
Місяць тому monobank презентував валютні картки. Тепер кожен клієнт може за 150 гривень оформити пластикову картку в доларах США або євро, або безкоштовно замовити її віртуальний аналог. Finance.ua вивчив функціонал валютних карток банку без відділень і розібрався, як їх замовити і як поповнювати.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:37

Удобно и красиво
juratsurenko2012
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:04

Спасибо за статью!
Oleg_z1
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:49

Re: Finance.ua: Валютні картки monobank

Відкрив картку та депозит через ТАС БАНК. Бюрократія присутня - годину витратив в банку.
blindtrust
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2019 17:48

Как пользоваться валютной картой за границей?

Как пользоваться валютной картой за границей? Нужно заказывать пластиковую карту?
chobov
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2019 10:57

  chobov написав:Как пользоваться валютной картой за границей? Нужно заказывать пластиковую карту?

Привяжите в Google Pay - та же карта, только на телефоне.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:42

Все не так как обещали, оказывается отделения не во всех областных городах, чтоб снять валюту возникает проблема найти банк отделение которого находится за 200км от тебя, совет по крайней мере для жителей Херсона и Николаева если вы думаете снимать валюту с карты то вам придется ехать в Одессу
zuk44567311
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 10:55

  D2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Все, що потрібно знати про валютні картки "віртуального" банку
...
Валютні картки monobank[/url]

Та й не банк це взагалі. Не вводьте людей в оману
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 12:09

Re: Finance.ua: Валютні картки monobank

Son of Sun написав:
  D2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Все, що потрібно знати про валютні картки "віртуального" банку
...
Валютні картки monobank[/url]

Та й не банк це взагалі. Не вводьте людей в оману
Банк, Універсал. Всі рахунки там. Договори, гарантії всі на ньому
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 20:11

  Faceless написав:Банк, Універсал. Всі рахунки там. Договори, гарантії всі на ньому

Ознайомлювався з тими документами, цілком з вами згоден :)
Але мова йшла про "Валютні картки monobank", якого в юридичній природі не існує.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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