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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 29 січ, 2020 08:24
Нигде.
В тарифах Монобанка по состоянию на 29 января любое снятие наличных в банкоматах происходит с процентами.
Mind the gap.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 04:01
Питання, якщо карту у валюті в доларах США поповнили у Португалії у євро?
Додано: Нед 26 лип, 2020 14:37
Re: Finance.ua: Валютні картки monobank
Вообще без вариантов - у Монобанка нет точек пополнения за границами Украины.
Если речь про SWIFT-перевод то страна не имеет значения, но перевод должен быть в валюте карты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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