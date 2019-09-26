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Finance.ua: Валютні
картки monobank

Finance.ua: Валютні картки monobank
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:00

В якому банкоматі можна зняти кошти з картки без відсотків?
lozjuk7
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 08:24

Нигде.

В тарифах Монобанка по состоянию на 29 января любое снятие наличных в банкоматах происходит с процентами.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Питання, якщо карту у валюті в доларах США поповнили у Португалії у євро?
savruk_oksana
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 14:37

Re: Finance.ua: Валютні картки monobank

  savruk_oksana написав:у Португалії

Вообще без вариантов - у Монобанка нет точек пополнения за границами Украины.

Если речь про SWIFT-перевод то страна не имеет значения, но перевод должен быть в валюте карты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 00:04

Вопрос
Почему я немогу перевисти деньги з доларовой карты на гривневую пишет что минимум 100 грн
уменя 4.95$ ето сто з чемнто не помню
но приложению всеравно пишет минимум 100 грн
со делать и возможно ли ваше чото зделать?
slavka1990bk_ru
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:53

Re: Finance.ua: Валютні картки monobank

  slavka1990bk_ru написав:со делать

Обратится в службу поддержки.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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