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Finance.ua: Валютні картки monobank
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:00
В якому банкоматі можна зняти кошти з картки без відсотків?
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lozjuk7
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Додано: Сер 29 січ, 2020 07:24
Нигде.
В тарифах Монобанка по состоянию на 29 января любое снятие наличных в банкоматах происходит с процентами.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 25 лип, 2020 03:01
Питання, якщо карту у валюті в доларах США поповнили у Португалії у євро?
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savruk_oksana
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Додано: Нед 26 лип, 2020 13:37
savruk_oksana написав:
у Португалії
Вообще без вариантов - у Монобанка нет точек пополнения за границами Украины.
Если речь про SWIFT-перевод то страна не имеет значения, но перевод должен быть в валюте карты.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:04
Вопрос
Почему я немогу перевисти деньги з доларовой карты на гривневую пишет что минимум 100 грн
уменя 4.95$ ето сто з чемнто не помню
но приложению всеравно пишет минимум 100 грн
со делать и возможно ли ваше чото зделать?
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slavka1990bk_ru
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Додано: Вів 01 вер, 2020 07:53
slavka1990bk_ru написав:
со делать
Обратится в службу поддержки.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 10:27
А пополнение карты наличными берет комиссию? Сколько?
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shchukinaolga24
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Додано: Вів 27 лип, 2021 10:40
shchukinaolga24
в iBox не берет, там даже на иконке МОНО на экране монитора 0% написано. Я лично пополняю с з/п карты сразу на моно.
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Вадим Жураковский
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