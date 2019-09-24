RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Валютні
картки monobank

Finance.ua: Валютні картки monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:00

В якому банкоматі можна зняти кошти з картки без відсотків?
lozjuk7
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 07:24

Нигде.

В тарифах Монобанка по состоянию на 29 января любое снятие наличных в банкоматах происходит с процентами.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4863
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 03:01

Питання, якщо карту у валюті в доларах США поповнили у Португалії у євро?
savruk_oksana
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 13:37

Re: Finance.ua: Валютні картки monobank

  savruk_oksana написав:у Португалії

Вообще без вариантов - у Монобанка нет точек пополнения за границами Украины.

Если речь про SWIFT-перевод то страна не имеет значения, но перевод должен быть в валюте карты.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4863
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:04

Вопрос
Почему я немогу перевисти деньги з доларовой карты на гривневую пишет что минимум 100 грн
уменя 4.95$ ето сто з чемнто не помню
но приложению всеравно пишет минимум 100 грн
со делать и возможно ли ваше чото зделать?
slavka1990bk_ru
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 07:53

Re: Finance.ua: Валютні картки monobank

  slavka1990bk_ru написав:со делать

Обратится в службу поддержки.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4863
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:27

А пополнение карты наличными берет комиссию? Сколько?
shchukinaolga24
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:40

shchukinaolga24
в iBox не берет, там даже на иконке МОНО на экране монитора 0% написано. Я лично пополняю с з/п карты сразу на моно.
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 262
З нами з: 17.10.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:35

Історія monobank
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2786
З нами з: 14.09.13
Подякував: 687 раз.
Подякували: 1550 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Чи потрібна картка monobank? 1 ... 20, 21, 22
D2 » Сер 04 кві, 2018 15:25
215 118111
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 16:12
Ірина_
На що здатні кредитні картки і миттєва розстрочка
Ірина_ » Пон 06 вер, 2021 16:03
0 23
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 16:03
Ірина_
Finance.ua: Рейтинг кредитних карток для мандрівників
D2 » Вів 24 вер, 2019 18:54
1 617
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 10:46
nnallex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
"Укрбуд" (26)
06.09.2021 17:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.