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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 29 січ, 2020 07:24
Нигде.
В тарифах Монобанка по состоянию на 29 января любое снятие наличных в банкоматах происходит с процентами.
Додано: Суб 25 лип, 2020 03:01
Питання, якщо карту у валюті в доларах США поповнили у Португалії у євро?
Додано: Нед 26 лип, 2020 13:37
Re: Finance.ua: Валютні картки monobank
Додано: Пон 31 сер, 2020 23:04
Вопрос
Почему я немогу перевисти деньги з доларовой карты на гривневую пишет что минимум 100 грн
уменя 4.95$ ето сто з чемнто не помню
но приложению всеравно пишет минимум 100 грн
со делать и возможно ли ваше чото зделать?
Додано: Вів 01 вер, 2020 07:53
Re: Finance.ua: Валютні картки monobank
Додано: Вів 27 лип, 2021 10:40
shchukinaolga24
в iBox не берет, там даже на иконке МОНО на экране монитора 0% написано. Я лично пополняю с з/п карты сразу на моно.
Додано: Пон 06 вер, 2021 16:35
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