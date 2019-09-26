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Finance.ua: Валютні
картки monobank

Finance.ua: Валютні картки monobank
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:24

Чи можна в відділеннях банку,зняти з валютної картки валюту?
andriyskyba19930709
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