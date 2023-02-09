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Finance.ua: Валютні
картки monobank

Finance.ua: Валютні картки monobank
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:24

Чи можна в відділеннях банку,зняти з валютної картки валюту?
andriyskyba19930709
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 11:45

При создании карты новой какую платежную систему выбрать, мастеркарт или виза?
kleronys
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 14:07

kleronys Это зависит от того, в какой планируете получать бабло. В Европе - Mastercard, потому что их системе неинтересно платить проценты visa, поэтому там иногда отклоняют платежи по карточкам виза с ниским статусом (ниже голд). Ежели планируете расчёты в USD, то лучше visa. Там ниже комиссии при конвертации для долларов, в мастеркард ниже комиссии для евро. Успехов! Но лучше, конечно, юзать Revolut. Пока не забанят. :)
olegfilatof
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:50

Подскажите, можно ли пополнить валютную карту наличными в ibox?
katevasilenko1995
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