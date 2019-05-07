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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 11 вер, 2022 12:45
При создании карты новой какую платежную систему выбрать, мастеркарт или виза?
Додано: Сер 09 лис, 2022 15:07
kleronys Это зависит от того, в какой планируете получать бабло. В Европе - Mastercard, потому что их системе неинтересно платить проценты visa, поэтому там иногда отклоняют платежи по карточкам виза с ниским статусом (ниже голд). Ежели планируете расчёты в USD, то лучше visa. Там ниже комиссии при конвертации для долларов, в мастеркард ниже комиссии для евро. Успехов! Но лучше, конечно, юзать Revolut. Пока не забанят.
Додано: Сер 05 кві, 2023 10:24
katevasilenko1995 Ні. Ibox приймає лише гривні. Готівкою карту можна поповнити в відділеннях Універсал банку або А-банку
Додано: Суб 04 січ, 2025 16:07
Как можно с карты монобанка перевести гривны на на валютную карту монобанка
Додано: Пон 06 січ, 2025 22:07
Re: Finance.ua: Валютні картки monobank
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