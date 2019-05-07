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Finance.ua: Валютні
картки monobank

Finance.ua: Валютні картки monobank
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:24

Чи можна в відділеннях банку,зняти з валютної картки валюту?
andriyskyba19930709
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 12:45

При создании карты новой какую платежную систему выбрать, мастеркарт или виза?
kleronys
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:07

kleronys Это зависит от того, в какой планируете получать бабло. В Европе - Mastercard, потому что их системе неинтересно платить проценты visa, поэтому там иногда отклоняют платежи по карточкам виза с ниским статусом (ниже голд). Ежели планируете расчёты в USD, то лучше visa. Там ниже комиссии при конвертации для долларов, в мастеркард ниже комиссии для евро. Успехов! Но лучше, конечно, юзать Revolut. Пока не забанят. :)
olegfilatof
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:50

Подскажите, можно ли пополнить валютную карту наличными в ibox?
katevasilenko1995
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Повідомлення Додано: Сер 05 кві, 2023 10:24

katevasilenko1995 Ні. Ibox приймає лише гривні. Готівкою карту можна поповнити в відділеннях Універсал банку або А-банку
ivan2023
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:07

Как можно с карты монобанка перевести гривны на на валютную карту монобанка
finuser576
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:07

Re: Finance.ua: Валютні картки monobank

finuser576 написав:Как можно с карты монобанка перевести гривны на на валютную карту монобанка
в додатку
GALeon
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