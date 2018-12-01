Finance.ua: Як виграти у банку суд щодо кредиту?

Поради практикуючого юриста
Самі по собі банківські кредити – річ хороша, і в певних ситуаціях вони сильно виручають. Береш у борг, потім повертаєш з відсотками, в результаті всі задоволені: і клієнт, і банк. Але якщо людині нема чим платити, вони стають її головним болем. Спочатку нею займуться колектори, а далі найстрашніше – суд. Більшість банківських боржників бояться судів як вогню. Вони малюють собі похмурі картини: неминучий арешт майна, стягнення драконівських штрафів... Але суди у банків можна і треба вигравати. Навіть якщо не вийде виграти, то як мінімум треба спробувати стримати їхні непомірні апетити. У цій статті я розповім, як це зробити, і наведу кілька прикладів зі своєї практики.
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