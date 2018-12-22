Finance.ua: Як виграти у банку суд щодо кредиту?

|
|
|
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 10 чер, 2020 22:38
Доброго вечора. Мама хворіє на Шизофренію, взяла в жовтні в кредит телефон від Альфа Банку, а усім сказала що купила за готівку. Від початку березня вона знаходиться на лікуванні у Львівській психіатричній лікарні, до того деякий час лікувалася у районній лікарні. У травні ми знайшли документи на кредит на суму 5000 грн. Стартового пакета на який зареєструвався кредит немає, мама його загубила, тому навіть теперішню суму кредиту дізнатися неможливо. Що робити нам, вони ж не мали б видавати кредит людині з 2 групою психічного захворювання. Чи можна якось анулювати кредит або заплатити лише суму по кредиту, без усіх відсотків? Догляд за мамою ні на кого переоформлена.
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:43
Ну довідку банк вимагати не може, тому така ситуація можлива. Але, якщо вона визнана недієздатною через психічну хворобу, то вже ризики і проблеми банку, договір недійсний, нікому нічого платити ви не зобов'язані.
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:00
Подскажите пожалуйста я взял кредит в приват.б 8000 в 2011г и не смог плотить в 2017 приват подал в суд и просит взыскать с меня 140000т я в суде подаю заявление о сроках давности они там прозрел и когда увидели заявление потом суд переносилил до этого года и в конце без меня вынес решение удовлетворить частично вместо 140000 сказал отдать 8000 как брал ! Подскажите где взять образец апелляционной жалобы по срокам давности? И посоветуйте что делать?
|