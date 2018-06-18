Finance.ua: Як виграти у банку суд щодо кредиту?

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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:38
Доброго вечора. Мама хворіє на Шизофренію, взяла в жовтні в кредит телефон від Альфа Банку, а усім сказала що купила за готівку. Від початку березня вона знаходиться на лікуванні у Львівській психіатричній лікарні, до того деякий час лікувалася у районній лікарні. У травні ми знайшли документи на кредит на суму 5000 грн. Стартового пакета на який зареєструвався кредит немає, мама його загубила, тому навіть теперішню суму кредиту дізнатися неможливо. Що робити нам, вони ж не мали б видавати кредит людині з 2 групою психічного захворювання. Чи можна якось анулювати кредит або заплатити лише суму по кредиту, без усіх відсотків? Догляд за мамою ні на кого переоформлена.
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:43
Ну довідку банк вимагати не може, тому така ситуація можлива. Але, якщо вона визнана недієздатною через психічну хворобу, то вже ризики і проблеми банку, договір недійсний, нікому нічого платити ви не зобов'язані.
Додано: Пон 07 вер, 2020 12:00
Подскажите пожалуйста я взял кредит в приват.б 8000 в 2011г и не смог плотить в 2017 приват подал в суд и просит взыскать с меня 140000т я в суде подаю заявление о сроках давности они там прозрел и когда увидели заявление потом суд переносилил до этого года и в конце без меня вынес решение удовлетворить частично вместо 140000 сказал отдать 8000 как брал ! Подскажите где взять образец апелляционной жалобы по срокам давности? И посоветуйте что делать?
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:23
Добрий день.
В мене така ситуація, моя мама взяла кредит 10 000 грн. і коли вона його брала їй сказали "що він на 2 роки і буде стягуватись кожен місяць 520 грн." А через деяке врем'я вияснилося, що кредит на 4 роки і стягується 90 грн. за кредит а 430 грн. банк забирає собі! І за рік плати кредиту, залишилася сума яку нада заплатить 9 600 грн. Підскажіть що робить, якщо знаєте напишіть в Viber або Telegram : +380660729525
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:59
Добрый день! А вы можете помочь в деле о мошенниках. У меня с двух карт приватбанка и монобанка мошенники сняли деньги. С монобанка они сняли деньги сверх моего лимита и банк никак не отреагировал. Вы мне можете помочь.
Додано: Нед 29 лис, 2020 11:16
Добрий день! В додатковій угоді до кредитного договору є пункт про те, що термін позовної давності збільшено до повного виконання зобов"язання. Вважаю, що термін - це не строк. Чт погодиться із цим суд? Строк позовної давності сплив в 2016 році, але нарахвання процентів продовжується. Зараз колектори викупили право вимоги.
Додано: Чет 10 гру, 2020 16:13
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что мне делать.. У меня такая ситуация: Я в 2018 году будучи ещё в декретном отпуске взяла расстрочку на телефон, я её выплатила, но мне дали карточку.. Я ей пользовалась год.. Потом я обратно ушла в декретный отпуск в 2020году и денег у меня нету, что бы её закрыть.. Я обращалась в банк, чтобы хоть как-то они пошли на компромис, но они вежливо послали меня. А я на 3года в декрете, а кредитная карта у меня на сумму 20400грн, хотя уже 22400грн. Как мне поступить в этой ситуации, что мне делать?
Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:31
1. Вернуть долг.
2. Заняться чем-нибудь ещё, кроме того, что приводит к декретам )
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