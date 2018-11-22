Глава Національного банку України Яків Смолій заробив минулого місяця 318 тисяч 294,02 гривні (фактично отримав 256 тисяч 226,69 гривні).
Дивися повний текст Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 11:03
Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень.
Додано: Вів 11 гру, 2018 11:21
Re: Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень
А какие конкретно за этот период у вас претензии к НБУ?
Додано: Вів 11 гру, 2018 11:45
Для голови центробанку, який забезпечив стабільність курсу гривні в умовах воєнного стану, це маленька зарплатня.
Додано: Вів 11 гру, 2018 11:53
Faceless
У меня лично и у Арбузову нет притензий. Курс был 8 у меня приличная зп в долларов эквиваленте
Вопрос в другом. Было бы хуже если б их не было в НБУ? А то если они плывут по трубам и все само по себе то за что зп.
А зп в принципе у них не большие, если конечно не воруют как по слухам.
Додано: Вів 11 гру, 2018 11:56
Sharpe
А людей которые как-то выживают в это военное время как должны отблагодарить? Постоянным дорожанием всего?
Не надо их перезванивать. А то получается вокруг никто нихера не делает а они дартаньяны. Зп должны соответствовать не только должности и но стране
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