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Смолій в листопаді
заробив 320 тисяч гривень

Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:03

Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень

Пропонуємо до обговорення:
Глава Національного банку України Яків Смолій заробив минулого місяця 318 тисяч 294,02 гривні (фактично отримав 256 тисяч 226,69 гривні).

Дивися повний текст Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:03

Не заработал, а получил. Заработал он (по делам его) намного меньше.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:21

Re: Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень

  Molchyn написав:Заработал он (по делам его) намного меньше.

А какие конкретно за этот период у вас претензии к НБУ?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:45

Для голови центробанку, який забезпечив стабільність курсу гривні в умовах воєнного стану, це маленька зарплатня.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:53

Faceless

У меня лично и у Арбузову нет притензий. Курс был 8 у меня приличная зп в долларов эквиваленте :)

Вопрос в другом. Было бы хуже если б их не было в НБУ? А то если они плывут по трубам и все само по себе то за что зп.
А зп в принципе у них не большие, если конечно не воруют как по слухам.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:56

Sharpe
А людей которые как-то выживают в это военное время как должны отблагодарить? Постоянным дорожанием всего?

Не надо их перезванивать. А то получается вокруг никто нихера не делает а они дартаньяны. Зп должны соответствовать не только должности и но стране
PUnder
 
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