Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС

Додано: Сер 12 гру, 2018 08:16

EKO

Почему еще не в тюрьме те кто его "не законно" арестовали? Плохо что в стране нет расстрелов, этих ошибшихся правохранителей по законам военного времени нужно было бы расстрелять....

Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.