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Finance.ua: Битва валютних карток: monobank vs Приватбанк
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:13
Пропонуємо до обговорення:
Чий валютний пластик кращий?
Не так давно Finance.ua порівнював дві найпопулярніші на наш погляд гривневі картки: "Універсальну" від Приватбанку і кредитну картку від monobank. Місяць тому останній почав випускати свій валютний пластик. Ми вирішили, що це привід порівняти і валютні картки обох банків. Ось що з цього вийшло.
Дивися повний текст Битва валютних карток: monobank vs Приватбанк
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D2
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Додано: Суб 22 гру, 2018 02:12
Приват на вершине а монобанк даже к подножию не подошёл. Монобанк дерёт проценты 3-4% за перевод денег с карты на карту а приват 0,5% , отделений и банкоматов у приват тысячи!!! И это только вершина айсберга. А монобанк 0!!!
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lex__q
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Додано: Пон 31 гру, 2018 00:59
Автору стоило более разобраться с продуктами двух банков, многое не соответсвует действительности или не договаривается, из того что сразу бросилось так это то что monobank можно пополнить в любом ibox, а их не мало. Далее, Приват стоит снятие, если сам не положил на карту, как не крути 1%, даже если карта для выплат, то из суммы берется 0.5% с получателя и 0.5% с отправителя иначе деньги на карту не зайдут. У меня в монобанк 0.5% за снятие откуда 0.9%? Дальше карта монобанка с paypass сразу бесплатно а у привата только Именная 100 грн. и если голд 150 у монобанка Именная 150. Оплата коммуналки бесплатно. А вот о выдаче карты это вообще отдельный разговор. Чтобы получить именную карту для меня и моего сына я потратил 3 недели и 3 посещения отделения по 2 часа каждое, а в моно прислали на новую почту через 5 дней (приват заявляет 14) и без очереди)). Из доп плюшек на остаток по карте 10% моно и 7% приват. Оплата коммуналки и пополнение моб у моно бесплатно у Привата с коммисией. И перевод с карты на карту бесплатно где вы 3-4% взяли? разве что за кредитные средства, но приват тоже их берёт. А ещё это обслуживание, в моно решается по телефону практически всё я бы сказал 99% а в привате это капец... я даже депозит не смог забрать потому что по новым правилам если я его оформил на отделении то там и должен забрать... бред зачем тогда приват24... глупо идти в отделение и делать перевод с депозитного счёта на карточный счёт. И кредитные условия ...
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dej_dejavu
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Додано: Чет 04 кві, 2019 11:40
Вы вообще не по теме пишете. Тут сравниваются валютные карты, а не гривневые карты для выплат и универсальные.
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a_akobian94
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Додано: Суб 13 кві, 2019 10:40
Ощущение что это реклама приватбанка. Много несоответствий с действительностью
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mary1988
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Додано: Пон 10 чер, 2019 16:11
Безконтактная валютная,в Привате бесплатно.
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badennikov100577
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Додано: Сер 29 січ, 2020 20:38
Тут неточність - у приват 20 грн за членство у Голд клубі дійсно є, але картом може бути з десяток - універсальна, для виплат у гривні, три валютних (долар євро рублі) + віртуальні у чотирьох валютах, дитячі та "для друга" ніяких доплат чи комісій, якщо карткою не користуєшся декілька місяців. Тож приват - поза конкуренцією.
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iryna_vinny
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