Finance.ua: Битва валютних карток: monobank vs Приватбанк

Додано: Пон 31 гру, 2018 00:59

Автору стоило более разобраться с продуктами двух банков, многое не соответсвует действительности или не договаривается, из того что сразу бросилось так это то что monobank можно пополнить в любом ibox, а их не мало. Далее, Приват стоит снятие, если сам не положил на карту, как не крути 1%, даже если карта для выплат, то из суммы берется 0.5% с получателя и 0.5% с отправителя иначе деньги на карту не зайдут. У меня в монобанк 0.5% за снятие откуда 0.9%? Дальше карта монобанка с paypass сразу бесплатно а у привата только Именная 100 грн. и если голд 150 у монобанка Именная 150. Оплата коммуналки бесплатно. А вот о выдаче карты это вообще отдельный разговор. Чтобы получить именную карту для меня и моего сына я потратил 3 недели и 3 посещения отделения по 2 часа каждое, а в моно прислали на новую почту через 5 дней (приват заявляет 14) и без очереди)). Из доп плюшек на остаток по карте 10% моно и 7% приват. Оплата коммуналки и пополнение моб у моно бесплатно у Привата с коммисией. И перевод с карты на карту бесплатно где вы 3-4% взяли? разве что за кредитные средства, но приват тоже их берёт. А ещё это обслуживание, в моно решается по телефону практически всё я бы сказал 99% а в привате это капец... я даже депозит не смог забрать потому что по новым правилам если я его оформил на отделении то там и должен забрать... бред зачем тогда приват24... глупо идти в отделение и делать перевод с депозитного счёта на карточный счёт. И кредитные условия ...