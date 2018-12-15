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Якого курсу долара чекати в
2019 році - прогноз економіста

Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіста
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 10:52

Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіста

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів економіст Олег Пендзин.

Дивися повний текст Якого курсу долара чекати в 2019 році - прогноз економіста.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 10:52

занимательная математика, прогноз по линейному тренду: был в 1996 = 1.76; ныне 2018 = 28.0; за 22 года курс увелич. в 16 раз. динамика вычисл. извлеч. корень в степен. лет 22 v 16 = 1.134 в год (или 13,4% ежегодно). следоват ПРОГНОЗ: средн. падение гривны в 2019-м = 28 * 1.134 = 31.8 грн/долл, 2020 = 36.0; 2021 = 40.8; 2022 = 46.3 грн/долл и тд. погрешность расчетов не более 1%, макс. отклонение курса по годам (за 22 года) от средн. зн. от -55% до 187% (можно рассчитать границы прогноза). кстати депозит в гривне 13,4% годовых соответствует 0% годовых в долларах.
optyma33
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:13

Несмотря на небольшое ослабление гривны к новому году примерно до 29-30, к выборам скорее всего гривну вернут на 28-28.5 в надежде переизбрать Порошенко. Но в этом случае после выборов вероятен очередной поход на 30+. Конечно, это прогноз.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:55

  optyma33 написав:цікава математика, прогноз за лінійним тренду: був в 1996 = 1.76; нині 2018 = 28.0; за 22 роки курс збільшити. в 16 разів. динаміка вирахував. извлеч. корінь в степів. років 22 v 16 = 1.134 в рік (або 13,4% щорічно). следоват ПРОГНОЗ: середн. падіння гривні в 2019-му = 28 * 1.134 = 31.8 грн / дол, 2020 = 36.0; 2021 = 40.8; 2022 = 46.3 грн / дол і тд. похибка розрахунків не більше 1%, макс. відхилення курсу по роках (за 22 роки) від середн. зн. від -55% до 187% (можна розрахувати межі прогнозу). до речі депозит в гривні 13,4% річних відповідає 0% річних в доларах.

Сподіваюся, наступні 22 роки будуть для гривні кращими :)
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 22:43

Не нужна крепкая гривна, нужны дешёвые кредиты, положительный внешнеэкономиский баланс, управляемая инфляция, инвестиции в высокотехнологичные производства, инфраструктуру и энергосберегающие технологии.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:43

  ygn написав:Несмотря на небольшое ослабление гривны к новому году примерно до 29-30, к выборам скорее всего гривну вернут на 28-28.5 в надежде переизбрать Порошенко. Но в этом случае после выборов вероятен очередной поход на 30+. Конечно, это прогноз.


Выборы обещают быть горячими. Будет, как обычно, борьба админресурса с демократическим выбором. :D
4 декабря ЮВТ приняла участие в заседании "Атлантического совета" - влиятельной экспертной организации, перед которой в 2014 году, уже в статусе президента, выступал Петр Порошенко, посетивший тогда Америку.
https://strana.ua/news/175365-timoshenk ... henko.html
andrein
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 02:54

  0mage0 написав:
  optyma33 написав:цікава математика, прогноз за лінійним тренду: був в 1996 = 1.76; нині 2018 = 28.0; за 22 роки курс збільшити. в 16 разів. динаміка вирахував. извлеч. корінь в степів. років 22 v 16 = 1.134 в рік (або 13,4% щорічно). следоват ПРОГНОЗ: середн. падіння гривні в 2019-му = 28 * 1.134 = 31.8 грн / дол, 2020 = 36.0; 2021 = 40.8; 2022 = 46.3 грн / дол і тд. похибка розрахунків не більше 1%, макс. відхилення курсу по роках (за 22 роки) від середн. зн. від -55% до 187% (можна розрахувати межі прогнозу). до речі депозит в гривні 13,4% річних відповідає 0% річних в доларах.

Сподіваюся, наступні 22 роки будуть для гривні кращими :)


плавающий курс позволяет более сбалансированную валютную политику. удерживание заниженного курса, как до 2014, приводит к бесконтрольной растрате ресурса.
galex
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