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Чарджбек від ПриватБанку

Чарджбек від ПриватБанку
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:25

Чарджбек від ПриватБанку

Всім доброго дня.

Прошу, хто мав справу з поверненням коштів через Приватбанк, допомогти порадою в наступній ситуації.

Коротко. При купівлі товару через сайт kisstoyi.com замість 11 USD з картки Мастеркард від Приватбанку було стягнуто приблизно 100 USD. Почав шукати в інтернеті про цей сайт і виявив багато негативних відгуків. Сайт в усіх користувачів знімає приблизно 100 USD, після чого підтримка сайту затягує з наданням відповіді, товар не відправляє, кошти не повертає. Сайт шахрайський.
Одразу в той же день звернувся в онлайн-підтримку Приватбанку, але там мені не допомогли, сказали, що нічого вдіяти не можна. Після чого звернувся в відділення Приватбанку і написав заяву на повернення грошей (про чарджбек я вже довідався). Також подав заяву в кіберполіцію.
Через день, до мене зателефонували з ПБ і сказали, що по моїй заяві нічого вдіяти не зможуть і готують відмову в письмовому вигляді. Я зв'язався з службою підтримки Мастеркард, де мені сказали, що для того, щоб розглянути моє писання і прийняти рішення, необхідно, щоб ПБ передав до них мою заяву.
Після дзвінка я роздрукував копію виписки, копію заяви в кіберполіцію, копію листування з сайтом, копії відгуків про цей сайт в мережі і відправив рекомендованим листом з описом до головного офісу Приватбанка разом з новою заявою.

Наразі чекаю. Відповіді в письмовому вигляді ще не отримав. Які мої наступні дії, або на що звернути увагу.
Знаю, що тема піднімається не вперше, але попередня тема була створена давно.
Rul_Kiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:40

  Rul_Kiev написав:Всім доброго дня.

Прошу, хто мав справу з поверненням коштів через Приватбанк, допомогти порадою в наступній ситуації.

Коротко. При купівлі товару через сайт kisstoyi.com замість 11 USD з картки Мастеркард від Приватбанку було стягнуто приблизно 100 USD. Почав шукати в інтернеті про цей сайт і виявив багато негативних відгуків. Сайт в усіх користувачів знімає приблизно 100 USD, після чого підтримка сайту затягує з наданням відповіді, товар не відправляє, кошти не повертає. Сайт шахрайський.
Одразу в той же день звернувся в онлайн-підтримку Приватбанку, але там мені не допомогли, сказали, що нічого вдіяти не можна. Після чого звернувся в відділення Приватбанку і написав заяву на повернення грошей (про чарджбек я вже довідався). Також подав заяву в кіберполіцію.
Через день, до мене зателефонували з ПБ і сказали, що по моїй заяві нічого вдіяти не зможуть і готують відмову в письмовому вигляді. Я зв'язався з службою підтримки Мастеркард, де мені сказали, що для того, щоб розглянути моє писання і прийняти рішення, необхідно, щоб ПБ передав до них мою заяву.
Після дзвінка я роздрукував копію виписки, копію заяви в кіберполіцію, копію листування з сайтом, копії відгуків про цей сайт в мережі і відправив рекомендованим листом з описом до головного офісу Приватбанка разом з новою заявою.

Наразі чекаю. Відповіді в письмовому вигляді ще не отримав. Які мої наступні дії, або на що звернути увагу.
Знаю, що тема піднімається не вперше, але попередня тема була створена давно.

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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:38

Re: Чарджбек від ПриватБанку

  Rul_Kiev написав:Прошу, хто мав справу з поверненням коштів через Приватбанк, допомогти порадою в наступній ситуації.


Для исключения таких случаев необходимо делать платёж пустой картой Приватбанка, чтобы посмотреть, какую сумму попытаются списать. Далее - делать вывод, платить или не платить на данном сайте.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:45

Kevin тепер вже маю негативний досвід. Дивно, що не було ніякого підтвердження про сплату. Зазвичай необхідно підтвердити платіж.
Rul_Kiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:27

Ситуація дещо покращилася. До мене зателефонували з ПБ і в цей раз розмова дійсно відбувалася в іншому ключі. Склалося позитивне враження про банк і співрозмовницю. В мене по телефону уточнили деякі деталі, а через деякий час прийшло повідомлення, що "По заявке на возврат средств мы вернули Вам (сумма) UAH. Если при обработке сбой не подтвердится, мы будем вынуждены списать эту сумму." І додане посилання з ID заявки.

При переході по цьому посиланні вискакує повідомлення: "Гроші повернуто на Вашу картку. Важливо! Якщо збій не буде підтверджено, ми будемо змушені списати їх".

Але фізично гроші на картці не з'явилися. Зараз уточнюю цей момент.
Rul_Kiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 09:37

Re: Чарджбек від ПриватБанку

Гроші так і не повернуто, а на моє питання про повідомлення в якому вказано про повернення грошей служба підтримки відповіла, що воно було надіслано помилково.
Rul_Kiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 15:05

Re: Чарджбек від ПриватБанку

Столкнулась с такой же проблемой. Действительно, возврат денег с помощью приват банка довольно неподъемная работа. Возможно, если сделать коллективный запрос, будет больше толку.
El Kotova
 
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