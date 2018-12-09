Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років

Вам людина 18 пунктів написала.
Напишіть 18 пунктів наступників.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 гру, 2018 13:40
Re: Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять р
Вам людина 18 пунктів написала.
Напишіть 18 пунктів наступників.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 17 гру, 2018 13:50
lapay
ЛЮДИНА ФАНАТ ПАПы. Ему про него много чего известно. Я НЕ ФАНАТ ни ПАПы и наступника. Хотя я и за Комика, слепо восхволять его не буду. И программу для него писать не стану. Мне было бы приятно, ясли Комик уделал на выборах ПАПу и Бабушку. Они бы очень расстроились. Но одного этого мне мало от президента.
Додано: Пон 17 гру, 2018 13:57
Re: Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять р
Мені теж цього мало. В РФ вже був комік-губернатор, і чим воно все закінчилось? А тут і без бінокля видно, хто буде керувати насправді.
Порошенко довів свою ефективність на цьому посту. Вроджена хитродупість і розум дозволили йому пройти між краплями з непоганим результатом. Ми рухаємося в Європу, геть від Совка. А те, що пересічні скиглять - то вони самі не розуміють, що саме їх чекає в Європі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:01
Ви людей з худобою порівнюєте? То заведіть у своєму містечку племінного бика, або самі долучіться до боротьби з демографічною кризою.
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:11
Re: Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять р
Как гарант, президент должен обеспечить в первую очередь защиту всех конституционных норм. Как минимум не ухудшить уровень жизни налогоплательщиков страны и пенсионеров. Поддержание имиджа страны - экономика, банковская система, международные связи и т.д.
Но ситуация такова, что большинство людей не могут позволить себе даже то, что заложено в минимальную сумму - прожиточный минимум. Если уже по первым двум пунктам абсолютный провал, но в тоже время на данном фоне баснословно увеличились доходы гаранта, задаешься вопросом, кому и что он гарантирует, как президент?
Black Jack - White Business
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:12
То вам благодати в КП не хватало, теперь слишком много. Почем опиум для народа?
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:16
Гораздо понятнее и конкретнее было бы обещание повысить уровень жизни до уровня Молдовы и прекратить войну.
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:18
Так вот откуда постоянное упоминание методички! Коломойский выдал! Тогда все понятно.
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:18
Так громко "Стандарты ЕС и Нато". По зарплатам или по размерам тарифов штрафов и т. д.?
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:21
Думаю если 60% по данным ООН нищие, то они думают не о "Стандартах ЕС и НАТО", а о том как скупать детей в горячей воде и накормить их.
Зараз переглядають цей форум: lapay, Pegasmaster і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|