Як змінювалися доходи освітян за останні шість років...

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2026 рік заклав кошти на підвищення зарплат вчителям. Оплата праці зросте на 50% у два етапи — на 30% з 1 січня 2026 року та ще на 20% з 1 вересня. У поточному році вчителі почали отримувати надбавку до зарплати — з січня це була 1 тисяча гривень, а з вересня збільшилася до 2 тисяч. Тим часом середня зарплата в Україні у першому кварталі цього року зросла майже до 23,5 тисячі гривень, це на 24% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Зарплати освітян у порівнянні з минулим роком зросли лише на 13%.
Це божевілля, навіщо нам півмільйона вчителів, коли дітей половина поїхала? До того ж, майже чверть території окупована, а ми продовжуємо утримувати там не тільки вчителів, а і спецпенсіонерів, і суддів, прокурорів, чинуш і т.д., а за Женевськобю конвенцією окуповані території утримує окупант, ще й настворювали військових адміністрацій в окупованих селищах.
Вчителів також половина від півмільйона:
02 Січня 2025 Нині в Україні налічують 282 тисячі вчителів, але 40% з них, як кажуть аналітики, планують піти з професії до 2030 року. Серед мотивів, які б вплинули на те, щоб вчителі лишились на роботі, називають зменшення бюрократії та збільшення оплати праці. https://zmina.info/news/vid-pochatku-ve ... -osvityan/