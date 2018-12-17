Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років

Додано: Сер 19 гру, 2018 15:20

Автор77 написав: Нет ну,rjkz, тут я с вами не могу согласиться.

Послушайте Гордона,достаточно умный дядька,хотя и с ним я не соглашаюсь по 50% вопросов.

Итак, ИМХО:

1.Крым - как вариант просчитывался русскими еще с 90-х прошлого века,так что Турчинов просто хотел показаться умным и сказал то,что и без него "коню понятно",это как-бы аксиома.

2.Основная цель русских - иметь под боком дружественное им политически и экономически государство,на худой конец - нейтральное государство без намеков на членство в НАТО и т.п.Вспомним,как появился касетный скандал по Кучме,как раз тогда Кучма в сторону НАТО посмотрел.

3.Реакцию русских (особенно после того как их банально кинул запад после берлинской стены с обещанием нераспостранением НАТО на восток) наши так называемые политики просто обязаны были просчитать заранее и ни в коей мере не допускать нарушения договоренностей по которым Янукович,русские,Франция,Бундес и штаты огласили о перевыборах осенью 2014 г.

Умный в гору не пойдет ведь.

Ну был бы тот же ПАП,или Юля,ну на пол-года позже,но зато с Крымом и Донбасом.

4.Но тут появилось такое небольшое быд-ло по фамилии Пар-сюк ,благодаря которому по большому счету Украина утратила Крым (русским был как подарок - его поступок,не удивлюсь если ему когда-нибудь Героя России дадут) и получила события на Донбасе ( к слову, в компании мы еще даже задолго до Пар-сюка обсуждали,в январе 2014-го кажется ,что бардак и безвластие может привести к Крыму и Донбасу,поскольку 90% минимум там всегда голосовало за ПР и было ориентировано на рус.мир).

5.Так оно и вышло, то на что наплевали политики и майдан - риски по Росси (хотя такие риски обсуждались на чисто житейском уровне среди простых граждан - как лежащие буквально на поверхни) реализовались на практике, Украина была отброшена в развитии на много лет назад и неизвестно когда достигнет уровня 2013-го- через многие годы , а Польшу может доганять лет 100.

6.Кто там приложил руку к наплевательству на эти риски и работе в чьих-то конкретных интересах конечно станет известно не скоро,хотя таки станет известно рано,или поздно.Может это те,кто кукловодил Пар-сюком,может это Левочкин,может Коломойский,может еще кто-то из обиженных олигархом -пока указать точно трудно из-за недостатка информации.

Однако ,правду знают сотни людей,так что все равно все выплывет и вот тогда -то кое-кто поймет ,что в конце супремаркета все равно касса и придется платить по счету.



Да,еще жаль,что немцы отказали тогда Януковичу в жалком кредите на пару миллиадов и зажлобили написать план по ассоциации - так как того требовали тогдашние власти с максимальным учетом украинских национальных интересов,тогда он не взял бы кредит у русских и в 2018-м году Украина уже бы была полноправным новым членом ЕС.

Янукович ведь нагинал свою ПР,чтобы ни в коей мере не шли к таможенному союзу,а реально прессовал своих - что по любе ассоциация должна быть подписана с ЕС,но тут немцы зажлобились и вышло так как вышло, а уронить доллар до 9,или 9-50 регионалы не могли допускать такой вариант - так как оставался всего год до плановых выборов.

Поэтому и пошли на поклон к русским.

А тут Левочкин подозрительно так написал заявление об увольнении. Ну не случайно ведь.

Мы то с вами понимаем,это почти все остальное население страны думает,что это все цепь случайностей-совпадений и бурно радуется какому-то томосу вместо того,чтобы радоваться,что Крым и Донбас могли бы вечно оставаться в составе нашей страны и Украина могла бы быть членом ЕС в уже в 2018-м если бы не...

Как примитивны все-таки люди - непонятный томос вместо перспектив Европы и классной богатой цивилизованной европейской страны. Нет ну,rjkz, тут я с вами не могу согласиться.Послушайте Гордона,достаточно умный дядька,хотя и с ним я не соглашаюсь по 50% вопросов.Итак, ИМХО:1.Крым - как вариант просчитывался русскими еще с 90-х прошлого века,так что Турчинов просто хотел показаться умным и сказал то,что и без него "коню понятно",это как-бы аксиома.2.Основная цель русских - иметь под боком дружественное им политически и экономически государство,на худой конец - нейтральное государство без намеков на членство в НАТО и т.п.Вспомним,как появился касетный скандал по Кучме,как раз тогда Кучма в сторону НАТО посмотрел.3.Реакцию русских (особенно после того как их банально кинул запад после берлинской стены с обещанием нераспостранением НАТО на восток) наши так называемые политики просто обязаны были просчитать заранее и ни в коей мере не допускать нарушения договоренностей по которым Янукович,русские,Франция,Бундес и штаты огласили о перевыборах осенью 2014 г.Умный в гору не пойдет ведь.Ну был бы тот же ПАП,или Юля,ну на пол-года позже,но зато с Крымом и Донбасом.4.Но тут появилось такое небольшое быд-ло по фамилии Пар-сюк ,благодаря которому по большому счету Украина утратила Крым (русским был как подарок - его поступок,не удивлюсь если ему когда-нибудь Героя России дадут) и получила события на Донбасе ( к слову, в компании мы еще даже задолго до Пар-сюка обсуждали,в январе 2014-го кажется ,что бардак и безвластие может привести к Крыму и Донбасу,поскольку 90% минимум там всегда голосовало за ПР и было ориентировано на рус.мир).5.Так оно и вышло, то на что наплевали политики и майдан - риски по Росси (хотя такие риски обсуждались на чисто житейском уровне среди простых граждан - как лежащие буквально на поверхни) реализовались на практике, Украина была отброшена в развитии на много лет назад и неизвестно когда достигнет уровня 2013-го- через многие годы , а Польшу может доганять лет 100.6.Кто там приложил руку к наплевательству на эти риски и работе в чьих-то конкретных интересах конечно станет известно не скоро,хотя таки станет известно рано,или поздно.Может это те,кто кукловодил Пар-сюком,может это Левочкин,может Коломойский,может еще кто-то из обиженных олигархом -пока указать точно трудно из-за недостатка информации.Однако ,правду знают сотни людей,так что все равно все выплывет и вот тогда -то кое-кто поймет ,что в конце супремаркета все равно касса и придется платить по счету.Да,еще жаль,что немцы отказали тогда Януковичу в жалком кредите на пару миллиадов и зажлобили написать план по ассоциации - так как того требовали тогдашние власти с максимальным учетом украинских национальных интересов,тогда он не взял бы кредит у русских и в 2018-м году Украина уже бы была полноправным новым членом ЕС.Янукович ведь нагинал свою ПР,чтобы ни в коей мере не шли к таможенному союзу,а реально прессовал своих - что по любе ассоциация должна быть подписана с ЕС,но тут немцы зажлобились и вышло так как вышло, а уронить доллар до 9,или 9-50 регионалы не могли допускать такой вариант - так как оставался всего год до плановых выборов.Поэтому и пошли на поклон к русским.А тут Левочкин подозрительно так написал заявление об увольнении. Ну не случайно ведь.Мы то с вами понимаем,это почти все остальное население страны думает,что это все цепь случайностей-совпадений и бурно радуется какому-то томосу вместо того,чтобы радоваться,что Крым и Донбас могли бы вечно оставаться в составе нашей страны и Украина могла бы быть членом ЕС в уже в 2018-м если бы не...Как примитивны все-таки люди - непонятный томос вместо перспектив Европы и классной богатой цивилизованной европейской страны.

Я не претендую на истину в последней инстанции, то что я видел ДО Майдана - янык не подпишет ни евроассоциацию ни таежный союз. Зачем клептоману (а он реально был клептоманом) помощники или надсмотрщики в разграблении страны, которую он считал "своей добычей" (Шер Хан, "Книга Джунглей", Р.Кипплинг.)? Во время Майдана - все происходило ну очень нелогично со стороны той власти, если оперировать только общепринятой точкой зрения. В день когда сбежал янык, я позвонил наутро своему родственнику и сказал, что Крым Украина не удержит и надеюсь., что только этим все ограничится. Не ограничилось.Я не был на Майдане (ни на втором ни на первом) не потому-что я против, а мне было предельно ясно чем это закончится в нашей стране. Из-за чего мне ошибочно приписывают то, на что я не претендую (кто не с нами - тот против нас). Но тем не менее, с 20-го ноября, практически не отрываясь следил за событиями. Я был ООООЧЕЕНЬ удивлен действиями власти ЗА ГОД ДО ВЫБОРОВ. И побег после "договорняка" меня тоже удивил (но тут может быть разное, "никому не верь"). Какие настроения были в обществе ДО Майдана? Антироссийские? Нет, антикоррупционные. янык достал всех с грабежом, наездом на бизнес и пр. Во время Майдана, через ТВ и И-нет я тоже не узрел ничего антироссийского. А вот активность дегенератов из свободы и персонально фарион реально настроила многих жителей востока и Крыма против Украины.Так какого на следующий день двинули войска на Донбасс? Еще больше все разогревать? Еще раз, рп планировала все начать с Крыма, я уверен. Крым невозможно было удержать в военном плане - это как готовое окружение. Но если вы не собираетесь там воевать, то выводите лс, технику, корабли. А все бросили. Люди оттуда сами выбирались как могли еще месяц после того как было объявлено, что лс в Кпыму не соталось. Это не слухи, есичЁ. Но зато двинули войска на Донбасс. Колонны техники захватывались - не знаю, стрелковыми-ли или местными попочленцами, но колонна техники под охраной 2-х "девяток" ВАИ - это вооружение врага. Захват Луганского патронного завода - охраны один вохровец, оборона луганского погранотряда в прямом эфире - неделя в осаде. Ну не "зеленые человечки" его НЕДЕЛЮ осаждали. Спецназ ни одной страны мира ТАК не действует. Что в эту неделю делает власть? Делит портфели и пальцем тычет кто будет или не будет идти на помощь. Дальше все еще не понятней. Захват территорий попочленцами, дооолгое втягивание армии, начало ато. И тут выясняется, что армия может воевать и освобождать. Вопрос, кто ей командует. А еще появились очень неудобные добробаты. Пока шло "освобождение" контролируемое - все было врде как нормально,но стоило добробатам зарваться, может кто забыл, но Илловайск и Дебальцево были освобождены добробатами, как произошло вторжение и...в основном были разгромлены именно добробаты. Потом эти сливы того, что было освобождено добробатами - очень было похоже на последствия договорняка. А то, что не было сил у попочленцев забрать самим, опять крупномасштабная операция рп (Дебальцево). Но потом, когда последние добробаты были прижаты, фойна перешла в окопную стадию. То есть в практически замороженную. Территория поделена. Всех все устраивает. Торговля идет полным ходом....Вот только опять эти добробаты и ветераны ато торговать мешают "торговым партнерам". С такими понтами, недолго до того, что уголь и в самом деле придется в "роттердаме" покупать.И вот, 5 лет после Майдана, погибли тысячи людей, захвачена огромная территория, заводы, шахты, земли, техника, сотни людей до сих пор в плену. И...вводится военное положение. Вы и вправду думаете, что это не цирк? Причем все от начала до конца?Насчет Европы - Вам правильно коллега написал, Европа сначала должна прийти в Украину, а потом уже Украина в Европу. Быть членом ЕС с такой коррупцией - не большое счастье. Я согласен и на меньшее - пусть не в ЕС но без коррупции.