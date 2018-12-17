Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
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Автор77 написав:Нет ну,rjkz, тут я с вами не могу согласиться. Послушайте Гордона,достаточно умный дядька,хотя и с ним я не соглашаюсь по 50% вопросов. Итак, ИМХО: 1.Крым - как вариант просчитывался русскими еще с 90-х прошлого века,так что Турчинов просто хотел показаться умным и сказал то,что и без него "коню понятно",это как-бы аксиома. 2.Основная цель русских - иметь под боком дружественное им политически и экономически государство,на худой конец - нейтральное государство без намеков на членство в НАТО и т.п.Вспомним,как появился касетный скандал по Кучме,как раз тогда Кучма в сторону НАТО посмотрел. 3.Реакцию русских (особенно после того как их банально кинул запад после берлинской стены с обещанием нераспостранением НАТО на восток) наши так называемые политики просто обязаны были просчитать заранее и ни в коей мере не допускать нарушения договоренностей по которым Янукович,русские,Франция,Бундес и штаты огласили о перевыборах осенью 2014 г. Умный в гору не пойдет ведь. Ну был бы тот же ПАП,или Юля,ну на пол-года позже,но зато с Крымом и Донбасом. 4.Но тут появилось такое небольшое быд-ло по фамилии Пар-сюк ,благодаря которому по большому счету Украина утратила Крым (русским был как подарок - его поступок,не удивлюсь если ему когда-нибудь Героя России дадут) и получила события на Донбасе ( к слову, в компании мы еще даже задолго до Пар-сюка обсуждали,в январе 2014-го кажется ,что бардак и безвластие может привести к Крыму и Донбасу,поскольку 90% минимум там всегда голосовало за ПР и было ориентировано на рус.мир). 5.Так оно и вышло, то на что наплевали политики и майдан - риски по Росси (хотя такие риски обсуждались на чисто житейском уровне среди простых граждан - как лежащие буквально на поверхни) реализовались на практике, Украина была отброшена в развитии на много лет назад и неизвестно когда достигнет уровня 2013-го- через многие годы , а Польшу может доганять лет 100. 6.Кто там приложил руку к наплевательству на эти риски и работе в чьих-то конкретных интересах конечно станет известно не скоро,хотя таки станет известно рано,или поздно.Может это те,кто кукловодил Пар-сюком,может это Левочкин,может Коломойский,может еще кто-то из обиженных олигархом -пока указать точно трудно из-за недостатка информации. Однако ,правду знают сотни людей,так что все равно все выплывет и вот тогда -то кое-кто поймет ,что в конце супремаркета все равно касса и придется платить по счету.
Да,еще жаль,что немцы отказали тогда Януковичу в жалком кредите на пару миллиадов и зажлобили написать план по ассоциации - так как того требовали тогдашние власти с максимальным учетом украинских национальных интересов,тогда он не взял бы кредит у русских и в 2018-м году Украина уже бы была полноправным новым членом ЕС. Янукович ведь нагинал свою ПР,чтобы ни в коей мере не шли к таможенному союзу,а реально прессовал своих - что по любе ассоциация должна быть подписана с ЕС,но тут немцы зажлобились и вышло так как вышло, а уронить доллар до 9,или 9-50 регионалы не могли допускать такой вариант - так как оставался всего год до плановых выборов. Поэтому и пошли на поклон к русским. А тут Левочкин подозрительно так написал заявление об увольнении. Ну не случайно ведь. Мы то с вами понимаем,это почти все остальное население страны думает,что это все цепь случайностей-совпадений и бурно радуется какому-то томосу вместо того,чтобы радоваться,что Крым и Донбас могли бы вечно оставаться в составе нашей страны и Украина могла бы быть членом ЕС в уже в 2018-м если бы не... Как примитивны все-таки люди - непонятный томос вместо перспектив Европы и классной богатой цивилизованной европейской страны.
Я не претендую на истину в последней инстанции, то что я видел ДО Майдана - янык не подпишет ни евроассоциацию ни таежный союз. Зачем клептоману (а он реально был клептоманом) помощники или надсмотрщики в разграблении страны, которую он считал "своей добычей" (Шер Хан, "Книга Джунглей", Р.Кипплинг.)? Во время Майдана - все происходило ну очень нелогично со стороны той власти, если оперировать только общепринятой точкой зрения. В день когда сбежал янык, я позвонил наутро своему родственнику и сказал, что Крым Украина не удержит и надеюсь., что только этим все ограничится. Не ограничилось. Я не был на Майдане (ни на втором ни на первом) не потому-что я против, а мне было предельно ясно чем это закончится в нашей стране. Из-за чего мне ошибочно приписывают то, на что я не претендую (кто не с нами - тот против нас). Но тем не менее, с 20-го ноября, практически не отрываясь следил за событиями. Я был ООООЧЕЕНЬ удивлен действиями власти ЗА ГОД ДО ВЫБОРОВ. И побег после "договорняка" меня тоже удивил (но тут может быть разное, "никому не верь"). Какие настроения были в обществе ДО Майдана? Антироссийские? Нет, антикоррупционные. янык достал всех с грабежом, наездом на бизнес и пр. Во время Майдана, через ТВ и И-нет я тоже не узрел ничего антироссийского. А вот активность дегенератов из свободы и персонально фарион реально настроила многих жителей востока и Крыма против Украины. Так какого на следующий день двинули войска на Донбасс? Еще больше все разогревать? Еще раз, рп планировала все начать с Крыма, я уверен. Крым невозможно было удержать в военном плане - это как готовое окружение. Но если вы не собираетесь там воевать, то выводите лс, технику, корабли. А все бросили. Люди оттуда сами выбирались как могли еще месяц после того как было объявлено, что лс в Кпыму не соталось. Это не слухи, есичЁ. Но зато двинули войска на Донбасс. Колонны техники захватывались - не знаю, стрелковыми-ли или местными попочленцами, но колонна техники под охраной 2-х "девяток" ВАИ - это вооружение врага. Захват Луганского патронного завода - охраны один вохровец, оборона луганского погранотряда в прямом эфире - неделя в осаде. Ну не "зеленые человечки" его НЕДЕЛЮ осаждали. Спецназ ни одной страны мира ТАК не действует. Что в эту неделю делает власть? Делит портфели и пальцем тычет кто будет или не будет идти на помощь. Дальше все еще не понятней. Захват территорий попочленцами, дооолгое втягивание армии, начало ато. И тут выясняется, что армия может воевать и освобождать. Вопрос, кто ей командует. А еще появились очень неудобные добробаты. Пока шло "освобождение" контролируемое - все было врде как нормально,но стоило добробатам зарваться, может кто забыл, но Илловайск и Дебальцево были освобождены добробатами, как произошло вторжение и...в основном были разгромлены именно добробаты. Потом эти сливы того, что было освобождено добробатами - очень было похоже на последствия договорняка. А то, что не было сил у попочленцев забрать самим, опять крупномасштабная операция рп (Дебальцево). Но потом, когда последние добробаты были прижаты, фойна перешла в окопную стадию. То есть в практически замороженную. Территория поделена. Всех все устраивает. Торговля идет полным ходом....Вот только опять эти добробаты и ветераны ато торговать мешают "торговым партнерам". С такими понтами, недолго до того, что уголь и в самом деле придется в "роттердаме" покупать. И вот, 5 лет после Майдана, погибли тысячи людей, захвачена огромная территория, заводы, шахты, земли, техника, сотни людей до сих пор в плену. И...вводится военное положение. Вы и вправду думаете, что это не цирк? Причем все от начала до конца? Насчет Европы - Вам правильно коллега написал, Европа сначала должна прийти в Украину, а потом уже Украина в Европу. Быть членом ЕС с такой коррупцией - не большое счастье. Я согласен и на меньшее - пусть не в ЕС но без коррупции.
sumy4 написав:Molchyn Вам и всем вечно недовольным всем: приоритеры, а не цели. А по поводу достижений: 1. децентрализация впервые за 20 с лишним лет, бюджеты региональных уровней выросли в разы и начало все делаться в городах, что не делалось десятилетиями. 2. фактически воссозданная с нуля армия после 20 с лишним лет разворовывания, которая смогда отстоять независимость страны. 3. новая полиция, на которую кто бы что не говорил, но думаю почти все согласятся, что однозначно лучше старых ГАИшников, которые жили исключительно на взятках, 4. подписання ассоциация с ЕС, которую 20 лишним лет никто не смог подписать, 5. безвизовый режим, который до него 20 с лишним лет только обещали, 6. создался дорожный фонд и начали делать дороги, тоже впервые за 20 с лишним лет, 7. система прозорро, убила коррупцию на десятки миллиардов, 8. реформа Нафтогаза, тоже убила коррупцию за десятки миллиардов, 9. созданы сайты петиций, где любой гражданин может проявить теперь инициативу, 10. началась медецинская реформа и в больницах начали появляться медикаменты, 11. За последние 3 года идет рост ВВП и зарплаты растут очень быстро, как бы все не кричали, что денег нет, в декабре 2015 минималка была 1200 грн, с января будет 4100 грн при довольно ставибльном курсе валют (что больше минималки при Яныке даже в долларах, в 2013 была 125 дол = 1000 грн при курсе 8, будет 150 = 4150 при курсе 27 с копейками) 12. Создана своя церковь, которую до него 300 с лишним лет никто не мог создать. 13. Появился свой кинематограф, стали снимать много фильмов в Украине, до этого 20 с лишним лет только говорили, что такого не будет и это не рентабельно и смотрели "продукт" и з РФ. 14. Что касается растаможки авто, все почти недовольны, но впервые ставки растаможки стали посильны, и сейчас много кто покупает и растамаживает б/у автомобили, при Кучме, Ющенко и Яныке это вообще было нереально. 15. Начало возрождаться ракетостроение, строится космодром в Кадане для Циклон 4 - первые полетят в 2020 году, делаются первые ступени для ракет Антарес, двигатели для Веги.... 16. Начали разрабатываться и приниматься на вооружение новые виды оружия и техники: Ольха, Верба, Гром-2, Богдана, Нептун, различные БТР и бронемашины, беспилотники... Украина начитает играть более весомую роль на рынке вооружений 17. Начало возрождаться авиастроение благодаря проектам с Саудовской Аравией и Турцией, больших результатов ещё нет, но нужно время, ещё 1-2 года и будет серийное производтво самолетов. 18. Начала развиварься гражданская авиация, пришло множество лоукостеров, почти все аэропорты Украины нарасчивают пассажиропоток на десятки процетов ежегодно, возобновляются заброшенные со времен 90-х аэропорты И это только то, что пришло мне в голову, по поводу достижений президенства Порошенко, он не идеален как и все, но больше него никто точно не сделал и сомневають, что кто-либо из теперешних кандатов смог бы, если за следующие 5 лет он сделает примерно столько же, то я за него двумя руками и ногами!!! Для сравнения пусть каждый вспомнит достижения его "попередников", сомневають что там наберется больше 1-3 пунктов у каждого.
Вмієте ви систематизувати все хороше і добре, що повинно в цілому дати величезний плюс! Правда, отой загальний підсумок, ви, чомусь не підвели... Ну, не могло ж це все грандіозне нічого не дати на виході?! Може не змогли знайти спільний знаменник... Так я вам допоможу. Невеличке провінційне місто в центрі України з населенням трошки більше 40 тисяч... За 9 місяців цього року народилося 228 діточок, а померло 556 чоловік! Не коректно, але якщо б порівняти такий стан з чисельністю на якісь тваринницькій фермі, то за таку втрату худоби господар в три шиї вигнав би завідуючого фермою, навіть якщо б він збільшив кількість лоукостів у сусідньому місті!
Тобто президент повинен був народити ще 228 діточок чи як? Відколи це рівень народжуваності є критерієм успіху президента? Успішні країни Заходу мають досить низьку народжуваність, зате бідні країни Азії і Африки розмножуються, як кролики. Нехай автор поїде в Бангладеш і оцінить "успіхи" їхнього керманича. І цей бредовий комент набрав 12 лайків! Цікаво скільки дітей в тих хто лайкнули. Впевнений там 0-1 дитина.
rjkz написав:Я не претендую на истину в последней инстанции, то что я видел ДО Майдана - янык не подпишет ни евроассоциацию ни таежный союз. Зачем клептоману (а он реально был клептоманом) помощники или надсмотрщики в разграблении страны, которую он считал "своей добычей" (Шер Хан, "Книга Джунглей", Р.Кипплинг.)? Во время Майдана - все происходило ну очень нелогично со стороны той власти, если оперировать только общепринятой точкой зрения. В день когда сбежал янык, я позвонил наутро своему родственнику и сказал, что Крым Украина не удержит и надеюсь., что только этим все ограничится. Не ограничилось.
А Вы не обратили внимание как накачивали общество против Януковича начиная где-то за пару лет до Майдана?
Давайте вспомним все этим мемы: - Золотой унитаз - Ананас / Овощ - Речевка "Спасибо жителям Донбасса" - Зэка геть - ПроФФессор и прочее мнгновенно расповзавшееся по интернету
Я когда услышал речевку "Спасибо жителям Донбасса" с экрана ТВ - и увидел что за нее никто не отгреб по полной - тоже сразу понял что стране в том виде что есть недолго осталось
rjkz написав:Я не претендую на истину в последней инстанции, то что я видел ДО Майдана - янык не подпишет ни евроассоциацию ни таежный союз. Зачем клептоману (а он реально был клептоманом) помощники или надсмотрщики в разграблении страны, которую он считал "своей добычей" (Шер Хан, "Книга Джунглей", Р.Кипплинг.)? Во время Майдана - все происходило ну очень нелогично со стороны той власти, если оперировать только общепринятой точкой зрения. В день когда сбежал янык, я позвонил наутро своему родственнику и сказал, что Крым Украина не удержит и надеюсь., что только этим все ограничится. Не ограничилось.
А Вы не обратили внимание как накачивали общество против Януковича начиная где-то за пару лет до Майдана?
Давайте вспомним все этим мемы: - Золотой унитаз - Ананас / Овощ - Речевка "Спасибо жителям Донбасса" - Зэка геть - ПроФФессор и прочее мнгновенно расповзавшееся по интернету
Я когда услышал речевку "Спасибо жителям Донбасса" с экрана ТВ - и увидел что за нее никто не отгреб по полной - тоже сразу понял что стране в том виде что есть недолго осталось
Вы, возможно, не в курсе, но он и сам давал множество поводов себя ненавидеть. Множество людей лишились УСПЕШНОГО бизнеса - его забрала семья, многих кинули люди связанные с пр, вымогательство со стороны фискалов превысило все пределы. кому-то удалось отбиться от наездов, но это стоило огромных нервов и/или денег.
Автор77 написав:непонятный томос вместо перспектив Европы и классной богатой цивилизованной европейской страны.
Томос как раз понятный. А насчет европ.. вы как жители московии рассуждаете про "вступление".. но вот в европу "вступить" нельзя. Можно или быть ее частью то есть от - не воровать и до - не гадить в подъездах.. или не быть ею. Если просто открыть кордон (а безвиз уже есть) и скопировать законы (но не исполнять их) то никакой "европы" не будет. Перефразирую немного профессора Преображенского из «Собачье сердце» - Европа она не на улице, она в головах быть должна).
Не знаю, что может изменить разруху в головах, когда даже люди постоянно бывающие за границей, в той же Европе, Италии, Испании, возвращаясь в Украину начинают "засирать" то, что они гордо называют своим домом. Причем делая это с каким то особенным остервенением, подбадривая себя, что дома мы можем делать все, что хотим, наверное в отместку, за все дни проведенные вне страны, где они не плюют, не кидают бутылки, не разбрасывают средства гигиены, там где им этого хочется. Остается загадкой, что даже культурные столицы и города Европы и Америки не могут оставить свой неизгладимый отпечаток культурного наследия, уважения и соблюдения традиций и правил на подобных особей. Есть у нас одно живописное место, заказник Вовчинецкие горы. Во что он превращаются после заезжих просветленных Европой наших людей на итальянских, голландских, испанских, французских номерах видно ниже в маленьком фото-отчете. Иногда все же приходится объяснять, что здесь такой же дом, в котором не наездами, а постоянно живут люди, вежливо водрузив подобное кодло в их гранд чироки вместе с их мусором в салон, с напутствием - Viva Italia! По странному стечению обстоятельств впоследствии в этом живописном месте стало встречаться больше нормальных, культурных людей. Возможно освоение чего то естественного, культурного, происходит у подобного рода только через природный страх, иного просто не приходит на ум.
rjkz написав:Я не претендую на истину в последней инстанции, то что я видел ДО Майдана - янык не подпишет ни евроассоциацию ни таежный союз. Зачем клептоману (а он реально был клептоманом) помощники или надсмотрщики в разграблении страны, которую он считал "своей добычей" (Шер Хан, "Книга Джунглей", Р.Кипплинг.)? Во время Майдана - все происходило ну очень нелогично со стороны той власти, если оперировать только общепринятой точкой зрения. В день когда сбежал янык, я позвонил наутро своему родственнику и сказал, что Крым Украина не удержит и надеюсь., что только этим все ограничится. Не ограничилось.
А Вы не обратили внимание как накачивали общество против Януковича начиная где-то за пару лет до Майдана?
Давайте вспомним все этим мемы: - Золотой унитаз - Ананас / Овощ - Речевка "Спасибо жителям Донбасса" - Зэка геть - ПроФФессор и прочее мнгновенно расповзавшееся по интернету
Я когда услышал речевку "Спасибо жителям Донбасса" с экрана ТВ - и увидел что за нее никто не отгреб по полной - тоже сразу понял что стране в том виде что есть недолго осталось
Вы, возможно, не в курсе, но он и сам давал множество поводов себя ненавидеть. Множество людей лишились УСПЕШНОГО бизнеса - его забрала семья, многих кинули люди связанные с пр, вымогательство со стороны фискалов превысило все пределы. кому-то удалось отбиться от наездов, но это стоило огромных нервов и/или денег.
Вот много про это слышал - а лично у кого бы отжали бизнес как-то никого и не знаю. Видно уровень у меня не тот
А сколько людей "того" уровня - единицы - а всё это "золотой унитаз" и прочее разгоняли по ВСЕМУ народу, понимаете о чем я? Яйцом кинули, венок в морду упал - все сразу подхватывалось прессой и интернет-сегментом и разносилось - явно они были не подконтрольны. Игрушку создали "Хамське Яєчко" в 2004 году - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2004/09/27/4381404/ - представляете сейчас такое?