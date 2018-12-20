Худший декабрь за 38 лет: в США рухнули фондовые индексы

Додано: Чет 20 гру, 2018 23:03

Сейчас уже как раз все кому не лень говорят о новом кризисе.

А раз говорят все - значит его не должно быть.

Т.к. большинство всегда ошибается и прогорает. А зарабатывает меньшинство

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин