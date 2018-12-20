БШ (Большой Шухер) уже совсем не за горами
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 18 гру, 2018 11:04
Худший декабрь за 38 лет: в США рухнули фондовые индексы
БШ (Большой Шухер) уже совсем не за горами
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Чет 20 гру, 2018 22:55
Фонда
Фондовые индекы Доу и S&P500 сегодня пробили нижнюю границу сопротивления, а далее медвежий тренд с вероятностью 80%.
Золото+++ так как деньги потекут именно в прешес металс.
Ждем-с пробития 1275>1300>1355>2225+
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Чет 20 гру, 2018 22:56
"Спасайтесь бегством"
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Додано: Чет 20 гру, 2018 23:03
Сейчас уже как раз все кому не лень говорят о новом кризисе.
А раз говорят все - значит его не должно быть.
Т.к. большинство всегда ошибается и прогорает. А зарабатывает меньшинство
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 20 гру, 2018 23:08
В 2008ом когда фонда начала стремительно падать все начали говорить о кризисе. только это уже ничего не поменяло...
Так и сейчас.
Лед тронулся, господа присяжные заседатели, ЛЕД ТРОНУЛСЯ! (С)
ПыСы Доу утопает!
Завтра Черная Пятница?
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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