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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 18 гру, 2018 13:11 Итоги: Прогнозы 18.12.18



Ожидается, что на последнем заседании Федеральный резерв повысит ставки в четвертый раз в 2018 году. Исследовательский отдел BBVA ожидает рост ставок ФРС в среду, а также два раза в следующем году.

«Твердые основы роста, здоровый рынок труда, стабильная инфляция вблизи целевого уровня и низкий уровень финансового стресса предоставили комитету всю необходимую поддержку для повышения ставок в течение первых трех кварталов этого года.

Теперь ФРС пытается откалибровать оставшуюся часть пути нормализации, чтобы обеспечить мягкое кредитование в условиях роста волатильности рынка и растущих опасений по поводу финансовой стабильности.

Учитывая, что баланс рисков смещается в сторону снижения, наши ожидания по ФРС также сместились вниз. Прогнозы ФРС будут отражать те же проблемы, что предполагает небольшое снижение среднего прогнозируемого пути ставки.

Мы по-прежнему ожидаем, что консенсус комитета будет приближаться к двум повышениям ставки в следующем году, в отличие от трех, на которые указывают сентябрьские прогнозы».



США: Индекс рынка жилья HAHB снизился до минимума за 3 года.



Индекс уверенности от Национальной ассоциации застройщиков в США снизился в декабре на четыре пункта до 56.



Декабрьское снижение привело индекс к наиболее низком уровню с мая 2015 г. Аналитики в среднем ожидали, что индекс вырастет на один пункт.

Компонент, изменяющий текущие условия продаж в декабре снизился на шесть пунктов до 61. Компонент ожиданий по продажам в следующие шесть месяцев снизился на четыре пункта до 61. Компонент потока покупателей снизился на два пункта до 43, минимального уровня с марта 2016 г.



Значения выше 50 сигнализируют об улучшении.



Индекс NAHB часто рассматривается как опережающий индикатор строительства и продаж новых домов. Действительно, за снижением индекса в ноябре последовало снижение продаж новых домов до минимального уровня за три года.

По-прежнему есть оптимистичные признаки для рынка жилья в новом году. Спрос потребителей на ипотеку был сильным, агенты по недвижимости сообщали о некотором росте потока покупателей и интереса после дня выборов.



В заявлении NAHB обвиняет в мрачном настроении застройщиков рост ставок по ипотеке и цены. Ставки по ипотеке на прошлой неделе фактически снизились до минимума за три месяца, хотя в этом году средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой была 4,54%, что выше 3,99% в 2017 г.

«Мы слышим от строителей, что потребительский спрос существует, но потребители не решаются на покупку из-за растущих расходов на жильё», - отмечает NAHB, добавив, что уверенность была наиболее низкой в тех частях страны, где цены наиболее высокие. В северо-востоке, например, индекс достиг 37 — минимального уровня с марта 2015 г.



Индекс потребительских цен в еврозоне в ноябре вырос минимально с мая 2018 года.



Индекс потребительских цен в еврозоне в ноябре вырос на 1,9% г/г, предварительная оценка 30 ноября составила 2%, в октябре цены выросли на 2,2%. Замедление инфляции в ноябре было вызвано стабилизацией цен на энергоносители. Базовая инфляция в ноябре замедлился до 1% с 1,1% в октябре.



Несырьевой сектор российской экономики оказался на грани рецессии.



Российская экономика продолжает демонстрировать тревожные симптомы обострения сырьевой зависимости.



В то время как отрасли, добывающие простейшее минеральное сырье растут с рекордной за десятилетие скоростью, несырьевой сектор стремительно теряет рентабельность и балансирует на грани новой рецессии.



В ноябре добыча полезных ископаемых в РФ подскочила на 7,8%, сообщил в понедельник Росстат: после того, как сделка со странами ОПЕК была свернута нефтяники довели добычу до постсоветского рекорда в 11,5 млн. баррелей в сутки, добыча газа подскочила на 3,3%, а угля - на 8,2%.



Рост в сегменте обработки - на фабриках и заводах, не связанных с сырьевой трубой, - тем временем замедлился до нуля, а по сравнению с октябрем объемы выпуска сократились на 0,3%.



Добывающие отрасли остаются главным локомотивом экономики, констатирует директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Сырьевые экспортеры заработали за январь-октябрь 3,535 триллиона рублей доналоговой прибыли, показав рентабельность от 33% в добыче нефти до 55% в производстве металлов.



Но за пределами «нефтедолларового эльдорадо» доходы продолжают стагнировать, люди набирают кредиты (+22% год к году), тогда как рентабельность бизнеса исчисляется единицами процентов - от 2,9% в строительстве до 6,9% в розничной торговле.



Обрабатывающая промышленность вновь оказалась на грани рецессии, говорит Тремасов.



По итогам III квартала ее вклад в ВВП сократился еще на 10%: из 1,5% роста несырьевое производство дало лишь 0,1 процентного пункта. Все это ухудшает долгосрочные перспективы экономического развития, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.



Сократилось производство продовольствия - куриного мяса, сливочного масла и растительного масла.



«По всей видимости, производители столкнулись с ситуацией, когда затраты производства растут (например, дорожают корма, дорожает сырье), но при этом из-за довольно слабого роста реальных доходов населения производители ограничены в возможностях повышения цен», - говорит заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.



Опросы представителей промышленных предприятий показали, что в начале третьего квартала они столкнулись с самым существенным за последнее время падением спроса, указывает заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло: 40% топ-менеджеров и собственников жаловались на сложности с реализацией продукции.



Отдельной проблемой стало ослабление рубля: 63% респондентов сообщили, что им нужен крепкий курс, чтобы инвестировать в развитие, для которого необходимы импортные технологии и оборудование.

Эти инвестиции жизненно необходимы: износ основных фондов в целом по экономике превысил 50%, а средний возраст оборудования в обрабатывающем секторе - больше 16 лет, указывает директор Института конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.



Технологическая отсталость не дает производить конкурентоспособную продукцию, и ситуация замыкается в порочный круг: доходы падают, не оставляя денег на инвестиции, без которых увеличить прибыль невозможно.



Рост активности продаж СКВ экспортерами, которым, судя по всему «не хватает» «на текущие расходы» небольшие порции компенсации НДС, вызвали ожидаемую в целом коррекцию курса безналичного «американца». Во вторник на стороне «зеленых медведей» межбанка был и выросший приток экспортной выручки из-за рубежа.



Рискнем предположить сохранение нисходящего тренда на рынке безналичной пары доллар-гривня на ближайшей сессии межбанка, к которой вышеупомянутые поступления внешнеторговой выручки из-за рубежа вырастут. Не исключено, в торгах 19-го примет участие регулятор, выкупая с рынка долларовые излишки.



Мы также считаем уместным упомянуть оптимистичные ожидания результатом заседания совета директоров МВФ, на котором будет приниматься решение по возобновлению «отношений» с Киевом.



У наличного рынка для пролонгации текущего отката долларовых цен будет дополнительный драйвер: покупки подарков детворе на день Св. Николая, заставляя родителей расставаться с СКВ-«заначками».





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ ФРС повысит ставки дважды в 2019 году – BBVA.Ожидается, что на последнем заседании Федеральный резерв повысит ставки в четвертый раз в 2018 году. Исследовательский отдел BBVA ожидает рост ставок ФРС в среду, а также два раза в следующем году.«Твердые основы роста, здоровый рынок труда, стабильная инфляция вблизи целевого уровня и низкий уровень финансового стресса предоставили комитету всю необходимую поддержку для повышения ставок в течение первых трех кварталов этого года.Теперь ФРС пытается откалибровать оставшуюся часть пути нормализации, чтобы обеспечить мягкое кредитование в условиях роста волатильности рынка и растущих опасений по поводу финансовой стабильности.Учитывая, что баланс рисков смещается в сторону снижения, наши ожидания по ФРС также сместились вниз. Прогнозы ФРС будут отражать те же проблемы, что предполагает небольшое снижение среднего прогнозируемого пути ставки.Мы по-прежнему ожидаем, что консенсус комитета будет приближаться к двум повышениям ставки в следующем году, в отличие от трех, на которые указывают сентябрьские прогнозы».США: Индекс рынка жилья HAHB снизился до минимума за 3 года.Индекс уверенности от Национальной ассоциации застройщиков в США снизился в декабре на четыре пункта до 56.Декабрьское снижение привело индекс к наиболее низком уровню с мая 2015 г. Аналитики в среднем ожидали, что индекс вырастет на один пункт.Компонент, изменяющий текущие условия продаж в декабре снизился на шесть пунктов до 61. Компонент ожиданий по продажам в следующие шесть месяцев снизился на четыре пункта до 61. Компонент потока покупателей снизился на два пункта до 43, минимального уровня с марта 2016 г.Значения выше 50 сигнализируют об улучшении.Индекс NAHB часто рассматривается как опережающий индикатор строительства и продаж новых домов. Действительно, за снижением индекса в ноябре последовало снижение продаж новых домов до минимального уровня за три года.По-прежнему есть оптимистичные признаки для рынка жилья в новом году. Спрос потребителей на ипотеку был сильным, агенты по недвижимости сообщали о некотором росте потока покупателей и интереса после дня выборов.В заявлении NAHB обвиняет в мрачном настроении застройщиков рост ставок по ипотеке и цены. Ставки по ипотеке на прошлой неделе фактически снизились до минимума за три месяца, хотя в этом году средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой была 4,54%, что выше 3,99% в 2017 г.«Мы слышим от строителей, что потребительский спрос существует, но потребители не решаются на покупку из-за растущих расходов на жильё», - отмечает NAHB, добавив, что уверенность была наиболее низкой в тех частях страны, где цены наиболее высокие. В северо-востоке, например, индекс достиг 37 — минимального уровня с марта 2015 г.Индекс потребительских цен в еврозоне в ноябре вырос минимально с мая 2018 года.Индекс потребительских цен в еврозоне в ноябре вырос на 1,9% г/г, предварительная оценка 30 ноября составила 2%, в октябре цены выросли на 2,2%. Замедление инфляции в ноябре было вызвано стабилизацией цен на энергоносители. Базовая инфляция в ноябре замедлился до 1% с 1,1% в октябре.Несырьевой сектор российской экономики оказался на грани рецессии.Российская экономика продолжает демонстрировать тревожные симптомы обострения сырьевой зависимости.В то время как отрасли, добывающие простейшее минеральное сырье растут с рекордной за десятилетие скоростью, несырьевой сектор стремительно теряет рентабельность и балансирует на грани новой рецессии.В ноябре добыча полезных ископаемых в РФ подскочила на 7,8%, сообщил в понедельник Росстат: после того, как сделка со странами ОПЕК была свернута нефтяники довели добычу до постсоветского рекорда в 11,5 млн. баррелей в сутки, добыча газа подскочила на 3,3%, а угля - на 8,2%.Рост в сегменте обработки - на фабриках и заводах, не связанных с сырьевой трубой, - тем временем замедлился до нуля, а по сравнению с октябрем объемы выпуска сократились на 0,3%.Добывающие отрасли остаются главным локомотивом экономики, констатирует директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.Сырьевые экспортеры заработали за январь-октябрь 3,535 триллиона рублей доналоговой прибыли, показав рентабельность от 33% в добыче нефти до 55% в производстве металлов.Но за пределами «нефтедолларового эльдорадо» доходы продолжают стагнировать, люди набирают кредиты (+22% год к году), тогда как рентабельность бизнеса исчисляется единицами процентов - от 2,9% в строительстве до 6,9% в розничной торговле.Обрабатывающая промышленность вновь оказалась на грани рецессии, говорит Тремасов.По итогам III квартала ее вклад в ВВП сократился еще на 10%: из 1,5% роста несырьевое производство дало лишь 0,1 процентного пункта. Все это ухудшает долгосрочные перспективы экономического развития, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.Сократилось производство продовольствия - куриного мяса, сливочного масла и растительного масла.«По всей видимости, производители столкнулись с ситуацией, когда затраты производства растут (например, дорожают корма, дорожает сырье), но при этом из-за довольно слабого роста реальных доходов населения производители ограничены в возможностях повышения цен», - говорит заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.Опросы представителей промышленных предприятий показали, что в начале третьего квартала они столкнулись с самым существенным за последнее время падением спроса, указывает заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло: 40% топ-менеджеров и собственников жаловались на сложности с реализацией продукции.Отдельной проблемой стало ослабление рубля: 63% респондентов сообщили, что им нужен крепкий курс, чтобы инвестировать в развитие, для которого необходимы импортные технологии и оборудование.Эти инвестиции жизненно необходимы: износ основных фондов в целом по экономике превысил 50%, а средний возраст оборудования в обрабатывающем секторе - больше 16 лет, указывает директор Института конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.Технологическая отсталость не дает производить конкурентоспособную продукцию, и ситуация замыкается в порочный круг: доходы падают, не оставляя денег на инвестиции, без которых увеличить прибыль невозможно.Рост активности продаж СКВ экспортерами, которым, судя по всему «не хватает» «на текущие расходы» небольшие порции компенсации НДС, вызвали ожидаемую в целом коррекцию курса безналичного «американца». Во вторник на стороне «зеленых медведей» межбанка был и выросший приток экспортной выручки из-за рубежа.Рискнем предположить сохранение нисходящего тренда на рынке безналичной пары доллар-гривня на ближайшей сессии межбанка, к которой вышеупомянутые поступления внешнеторговой выручки из-за рубежа вырастут. Не исключено, в торгах 19-го примет участие регулятор, выкупая с рынка долларовые излишки.Мы также считаем уместным упомянуть оптимистичные ожидания результатом заседания совета директоров МВФ, на котором будет приниматься решение по возобновлению «отношений» с Киевом.У наличного рынка для пролонгации текущего отката долларовых цен будет дополнительный драйвер: покупки подарков детворе на день Св. Николая, заставляя родителей расставаться с СКВ-«заначками».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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